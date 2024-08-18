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назад на полпути… Но это все преодолимо, а главное - увидеть потрясающий рассвет, спящий город, Эльбрус в утренней дымке! Ради этого можно пойти на подобную "авантюру". А уж с такими замечательными пушистыми помощниками любые горы по плечу! Даже дочь сказала:" Ночью, когда встали, желание куда-то идти, было минимальное, но когда увидели Тони и Элвина, энтузиазм вырос!" Хаски действительно помогают при подъёме, мне и сыну хорошо помогали треккинговые палки. Ещё очень бодрит атмосфера в группе, которую создали Кристина и Юрий своими рассказами, байками, поддержкой не только моральной. На спуске сын пару раз упал, конечно, настроения - ноль, идти - никак, но Юрий нашёл правильные слова, поддержал, подсказывал, как идти. В результате, сын спустился раньше нас, да ещё и в великолепном настроении, забыв обо всех синяках и шишках. В общем, идти обязательно стОит, будет нелегко, но это окупится непередаваемыми впечатлениями и гордостью - я это сделал!