12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«В осенне-зимне-весенний период берите с собой защиту от дождя и надевайте закрытую обувь»
7 сен в 06:00
10 сен в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
«🏔 С октября по март утром на Бештау можно застать настоящее природное откровение — низкую облачность»
Завтра в 08:00
9 сен в 03:00
от 5 000₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
«Цветение рододендронов по пути на гору Мусса-Ачитара весной»
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 августа 2024Это что-то фантастическое!!!!!! Трудности, конечно, есть. Например, встать в 2 часа ночи, дойти до конечной точки 1400 метров, не повернуть
- ВВероника11 августа 2024Это просто нереальное путешествие в гору! Встретили рассвет на Бештау. Маршрут довольно сложный для новичков, но вся команда осилила! Мы
- ССветлана8 августа 2024Очень люблю горы и хотела встретить рассвет. На глаза попалось предложение подняться в горы с четвероногими друзьями. Обратились к Артему.
- ВВадим2 мая 2024Домбай это бомба)! Подъемники впечатлили - началась непогода, как только стали подниматься… промерзли до костей. Но вспоминаем часто и с удовольствием)))
- ЕЕлена14 августа 2023Замечательная экскурсия! Я просто влюбилась в Домбай! Дмитрий очень эрудированный экскурсовод, рассказал много интересного об истории края, достопримечательностях и обычаях. Удобная и чистая машина. Поездка прошла максимально комфортно. Экскурсия долгая, но время пролетело незаметно. Спасибо Дмитрию!
- ООльга5 июня 2023Экскурсия очень понравилась. Атмосфера Домбая незабываемая. Побывали там после Эльбруса. Понравилось больше на Домбае. Дмитрий давал информации вмеру, не торопил. Машина удобная. Поездка была яркая, впечатлений получили массу! Дмитрию СПАСИБО!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Весенние»
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