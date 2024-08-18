Экскурсии в Пятигорске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Пятигорске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В ущельях спрятанный Домбай
На машине
18 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«В осенне-зимне-весенний период берите с собой защиту от дождя и надевайте закрытую обувь»
7 сен в 06:00
10 сен в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
Пешая
75 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
«🏔 С октября по март утром на Бештау можно застать настоящее природное откровение — низкую облачность»
Завтра в 08:00
9 сен в 03:00
от 5 000 за человека
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
Джиппинг
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
«Цветение рододендронов по пути на гору Мусса-Ачитара весной»
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
17 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    18 августа 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Это что-то фантастическое!!!!!! Трудности, конечно, есть. Например, встать в 2 часа ночи, дойти до конечной точки 1400 метров, не повернуть
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    назад на полпути… Но это все преодолимо, а главное - увидеть потрясающий рассвет, спящий город, Эльбрус в утренней дымке! Ради этого можно пойти на подобную "авантюру". А уж с такими замечательными пушистыми помощниками любые горы по плечу! Даже дочь сказала:" Ночью, когда встали, желание куда-то идти, было минимальное, но когда увидели Тони и Элвина, энтузиазм вырос!" Хаски действительно помогают при подъёме, мне и сыну хорошо помогали треккинговые палки. Ещё очень бодрит атмосфера в группе, которую создали Кристина и Юрий своими рассказами, байками, поддержкой не только моральной. На спуске сын пару раз упал, конечно, настроения - ноль, идти - никак, но Юрий нашёл правильные слова, поддержал, подсказывал, как идти. В результате, сын спустился раньше нас, да ещё и в великолепном настроении, забыв обо всех синяках и шишках. В общем, идти обязательно стОит, будет нелегко, но это окупится непередаваемыми впечатлениями и гордостью - я это сделал!

  • В
    Вероника
    11 августа 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Это просто нереальное путешествие в гору! Встретили рассвет на Бештау. Маршрут довольно сложный для новичков, но вся команда осилила! Мы
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    очень гордимся собой и благодарны экскурсоводам. Обязательно берите с собой запасную футболку и специальную обувь. Никаких кед! Также побольше воды. Это восхождение теперь навсегда в моем сердце ♥️

  • С
    Светлана
    8 августа 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Очень люблю горы и хотела встретить рассвет. На глаза попалось предложение подняться в горы с четвероногими друзьями. Обратились к Артему.
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    Нас сопровождал Юрий с Тони и Элвином, я была с сыном, также в компании была девушка Александра. Заехали прямо домой за нами, подъем начали ночью в темноте с фонариками. Спускались, когда уже было светло, той же дорогой, но как-будто и не поднимались здесь. Ощущения совсем другие. Шли в связке с собаками, они помогали на подъемах, выбирали удобные тропы. Юрий был внимателен, ждал, когда мы переведем дух. Наверху было облачно и слегка ветрено. Мы дождались, когда солнце встанет, правда, оно сказало нам «привет» в виде маленькой красной точки, но потом, когда поднялось выше, рассвет был прекрасен. Получили море впечатлений, испытали себя на выносливость. Собаки - просто красавцы, от них получаешь море позитива. Спасибо за экскурсию Юрию и Артему за организацию экскурсии. Всем рекомендую, кто любит горы!

    Очень люблю горы и хотела встретить рассвет. На глаза попалось предложение подняться в горы с четвероногими
  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    В ущельях спрятанный Домбай
    Домбай это бомба)! Подъемники впечатлили - началась непогода, как только стали подниматься… промерзли до костей. Но вспоминаем часто и с удовольствием)))
  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    В ущельях спрятанный Домбай
    Замечательная экскурсия! Я просто влюбилась в Домбай! Дмитрий очень эрудированный экскурсовод, рассказал много интересного об истории края, достопримечательностях и обычаях. Удобная и чистая машина. Поездка прошла максимально комфортно. Экскурсия долгая, но время пролетело незаметно. Спасибо Дмитрию!
  • О
    Ольга
    5 июня 2023
    В ущельях спрятанный Домбай
    Экскурсия очень понравилась. Атмосфера Домбая незабываемая. Побывали там после Эльбруса. Понравилось больше на Домбае. Дмитрий давал информации вмеру, не торопил. Машина удобная. Поездка была яркая, впечатлений получили массу! Дмитрию СПАСИБО!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Весенние»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
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  6. Голубые озёра
  7. Голубые озера
  8. Парк Цветник
  9. Перевал Актопрак
  10. Джилы-су
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в сентябре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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