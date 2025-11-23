Домбай — это живописные виды, которые стоит увидеть собственными глазами, так как ни один рассказ или фото не могут передать здешних красот. Вы увидите самые красивые места, которые не посетите в составе привычных программ.
Проедете по живописному перевалу Гум-Баши, посетите древний храм и черное озеро и, конечно, подниметесь на вершину Домбая.
Проедете по живописному перевалу Гум-Баши, посетите древний храм и черное озеро и, конечно, подниметесь на вершину Домбая.
Описание экскурсииВеличие гор Вы проведете целый день, любуясь красотами Карачаево-Черкесии. Подниметесь на самый высокогорный в России перевал Гум-Баши, через который проложена автомобильная дорога, полюбуетесь на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетите древний храм Х века и отведаете блюда местной кухни. В ходе поездки вы посетите: перевал Гум-Баши, откуда с высоты более 2 тысяч метров открываются головокружительные виды Главного Кавказского хребта; Шоанинский храм — древняя христианская святыня, построенная примерно в X веке на склоне горы Шоана. Издалека может показаться, что храм упирается в небо; озеро Кара-Кёль — загадочное «черное озеро» расположено в Тебердинском заповеднике и выглядит очень живописно. Считается, что необычный оттенок озеру придают органические вещества, содержащиеся в его воде в большом объеме; Тебердинский заповедник — охраняемая территория с нетронутой природой и богатой флорой и фауной. Здесь есть зоопарк с редкими животными, который вы сможете посетить по желанию; реку Уллу-Муруджу, которая считается самой чистой рекой на территории Европы. Из нее можно смело пить воду! Домбай — знаменитый курортный поселок привлекает туристов круглый год. Это закономерно, так как местная природа и окружающие горы производят неизгладимое впечатление. Важная информация: Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги.
Время начала экскурсии с 6.00-8.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед в кафе с национальной кухней (по желанию)
- Билеты на канатную дорогу в Домбае - все 3 уровня (по желанию):/n взрослый - 3100 рублей/n детский с 6 до 13 лет - 2350 рублей/n льготный - 2850 рублей/n дети до 6 лет - бесплатно
- Подъём к Храму (по желанию) - 300 руб. с человека
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии с 6.00-8.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
- Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Огромное спасибо Олегу за этот великолепный день на Домбае! Великолепным в этот день было все: погода, виды, настроение! Величие и завораживающая красота гор на фоне чистого голубого неба в конце
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Е
Большое спасибо Олегу! Замечательное путешествие получилось. По пути на Домбай делали остановки в живописных местах, выпили чай на местных травах с местными сырами и медом.
Если соберётесь на Домбай, то обязательно обращайтесь к Олегу)
Если соберётесь на Домбай, то обязательно обращайтесь к Олегу)
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М
Для того, чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Олег его команда - лучшие в своем деле. Поездка на Великолепный (а он по истине великолепный) Домбай была самым
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М
Для того, чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Олег его команда - лучшие в своем деле. Поездка на Великолепный (а он по истине великолепный) Домбай была самым
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Д
"Олег провез нас по шикарному маршруту! Мы выехали утром, застали удачную солнечную погоду и через ~40 минут уже встали на первую небольшую остановку на смотровой площадке.
Весь маршрут занял световой день,
Весь маршрут занял световой день,
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В
Олег замечательный гид и отличный человек. Если бы можно было поставить 10 звезд, точно бы поставили! Самое незабываемое приключение на Кавказе. Теплый и душевный прием, в какой-то момент и совсем
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