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Великолепный Домбай из Пятигорска

Экскурсия из Пятигорска на Гумбаши, Шоанинский храм и Домбай
Домбай — это живописные виды, которые стоит увидеть собственными глазами, так как ни один рассказ или фото не могут передать здешних красот. Вы увидите самые красивые места, которые не посетите в составе привычных программ.

Проедете по живописному перевалу Гум-Баши, посетите древний храм и черное озеро и, конечно, подниметесь на вершину Домбая.
5
17 отзывов
Великолепный Домбай из Пятигорска
Великолепный Домбай из Пятигорска
Великолепный Домбай из Пятигорска

Описание экскурсии

Величие гор Вы проведете целый день, любуясь красотами Карачаево-Черкесии. Подниметесь на самый высокогорный в России перевал Гум-Баши, через который проложена автомобильная дорога, полюбуетесь на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетите древний храм Х века и отведаете блюда местной кухни. В ходе поездки вы посетите: перевал Гум-Баши, откуда с высоты более 2 тысяч метров открываются головокружительные виды Главного Кавказского хребта; Шоанинский храм — древняя христианская святыня, построенная примерно в X веке на склоне горы Шоана. Издалека может показаться, что храм упирается в небо; озеро Кара-Кёль — загадочное «черное озеро» расположено в Тебердинском заповеднике и выглядит очень живописно. Считается, что необычный оттенок озеру придают органические вещества, содержащиеся в его воде в большом объеме; Тебердинский заповедник — охраняемая территория с нетронутой природой и богатой флорой и фауной. Здесь есть зоопарк с редкими животными, который вы сможете посетить по желанию; реку Уллу-Муруджу, которая считается самой чистой рекой на территории Европы. Из нее можно смело пить воду! Домбай — знаменитый курортный поселок привлекает туристов круглый год. Это закономерно, так как местная природа и окружающие горы производят неизгладимое впечатление. Важная информация: Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги.

Время начала экскурсии с 6.00-8.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Тебердинский заповедник
  • Река Уллу-Муруджу
  • Посёлок Домбай
Что включено
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед в кафе с национальной кухней (по желанию)
  • Билеты на канатную дорогу в Домбае - все 3 уровня (по желанию):/n взрослый - 3100 рублей/n детский с 6 до 13 лет - 2350 рублей/n льготный - 2850 рублей/n дети до 6 лет - бесплатно
  • Подъём к Храму (по желанию) - 300 руб. с человека
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии с 6.00-8.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
  • Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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1
Б
Огромное спасибо Олегу за этот великолепный день на Домбае! Великолепным в этот день было все: погода, виды, настроение! Величие и завораживающая красота гор на фоне чистого голубого неба в конце
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ноября! На перевале Гумбаши, с видом на Кавказский хребет,отведали вкуснейшие хычины, запив их горным чаем. Закупили специи и балхам. До перевала успели заехать на гору Кольцо, хотя ее не было в программе. Отдельное спасибо, что пополнили архив фото шикарными снимками. После спуска с вершины Домбая великолепно подкрепились в кафе. По дороге назад остановились у Уру-Муруджу с ее кристально чистой водой. По договоренности решили пропустить посещение Шаонинского храма, тк задержались в Домбае, но зато успели на великолепный закат на перевал. Розовый Эльбрус -это сказочное зрелище и эпичное завершение нашей поездки! Ни секунды не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. И теперь у нас есть личный гид в Пятигорске.

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Е
Большое спасибо Олегу! Замечательное путешествие получилось. По пути на Домбай делали остановки в живописных местах, выпили чай на местных травах с местными сырами и медом.
Если соберётесь на Домбай, то обязательно обращайтесь к Олегу)
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М
Для того, чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Олег его команда - лучшие в своем деле. Поездка на Великолепный (а он по истине великолепный) Домбай была самым
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ярким, самым запоминающимся путешествием отпуска. Отдельное спасибо гиду Руслану! Он выполнял каждый наш каприз, каждое желание, мы посетили места, которых не было заявлено в программе, мы услышали истории карачаевского народа, которые нигде не публикуются и до сих пор являются засекреченными. Руслан - это целая историческая и этнографическая энциклопедия! В каждом его слове звучит любовь к своему краю и, слушая Руслана, невозможно не полюбить Карачаеао - Черкессию и не оставить свое сердце в прекрасных горах.

Если вы еще выбираете и не знаете, на ком остановить свой выбор, бронируйте экскурсии Олега и его команды и, честное слово, лучше не найдете. (поверьте опытному путешественнику)

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М
Для того, чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Олег его команда - лучшие в своем деле. Поездка на Великолепный (а он по истине великолепный) Домбай была самым
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ярким, самым запоминающимся путешествием отпуска. Отдельное спасибо гиду Руслану! Он выполнял каждый наш каприз, каждое желание, мы посетили места, которых не было заявлено в программе, мы услышали истории карачаевского народа, которые нигде не публикуются и до сих пор являются засекреченными. Руслан - это целая историческая и этнографическая энциклопедия! В каждом его слове звучит любовь к своему краю и, слушая Руслана, невозможно не полюбить Карачаеао - Черкессию и не оставить свое сердце в прекрасных горах.

Если вы еще выбираете и не знаете, на ком остановить свой выбор, бронируйте экскурсии Олега и его команды и, честное слово, лучше не найдете. (поверьте опытному путешественнику)

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Д
"Олег провез нас по шикарному маршруту! Мы выехали утром, застали удачную солнечную погоду и через ~40 минут уже встали на первую небольшую остановку на смотровой площадке.
Весь маршрут занял световой день,
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все это без спешки, но в хорошем бодром темпе.
Олег очень много и интересно рассказывал о местах и традициях, отвечал на все вопросы (такое мы, конечно, сильно любим!).
Мы проехали до Домбая с несколькими остановками, там… да просто волшебно, что тут еще сказать.

Если любите коротко и по фактам, рассказываю:
• у Олега отличная речь и знание материала • маршрут составлен грамотно со всеми остановками • вовремя пили чай и перекусывали, никто не был голоден • комфортный внедорожник для тура • все понравилось и рекомендуем всей семьей!
"

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В
Олег замечательный гид и отличный человек. Если бы можно было поставить 10 звезд, точно бы поставили! Самое незабываемое приключение на Кавказе. Теплый и душевный прием, в какой-то момент и совсем
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забываешь, что ты на экскурсии, а не в дружеской компании. Побывали в красивейших местах, было достаточно времени, чтобы прогуляться и насладиться видами. А закончилось приключение вином и вкуснейшим шашлыком у товарища Олега на пасеке, где мы просидели до самого вечера и насладились Кавказом во всей его красе. Спасибо большое за прекрасный день и новые знакомства!

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