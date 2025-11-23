Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Домбай — это живописные виды, которые стоит увидеть собственными глазами, так как ни один рассказ или фото не могут передать здешних красот. Вы увидите самые красивые места, которые не посетите в составе привычных программ.



Проедете по живописному перевалу Гум-Баши, посетите древний храм и черное озеро и, конечно, подниметесь на вершину Домбая. 5 17 отзывов

Олег Ваш гид в Пятигорске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 17 отзывов 12 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Величие гор Вы проведете целый день, любуясь красотами Карачаево-Черкесии. Подниметесь на самый высокогорный в России перевал Гум-Баши, через который проложена автомобильная дорога, полюбуетесь на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетите древний храм Х века и отведаете блюда местной кухни. В ходе поездки вы посетите: перевал Гум-Баши, откуда с высоты более 2 тысяч метров открываются головокружительные виды Главного Кавказского хребта; Шоанинский храм — древняя христианская святыня, построенная примерно в X веке на склоне горы Шоана. Издалека может показаться, что храм упирается в небо; озеро Кара-Кёль — загадочное «черное озеро» расположено в Тебердинском заповеднике и выглядит очень живописно. Считается, что необычный оттенок озеру придают органические вещества, содержащиеся в его воде в большом объеме; Тебердинский заповедник — охраняемая территория с нетронутой природой и богатой флорой и фауной. Здесь есть зоопарк с редкими животными, который вы сможете посетить по желанию; реку Уллу-Муруджу, которая считается самой чистой рекой на территории Европы. Из нее можно смело пить воду! Домбай — знаменитый курортный поселок привлекает туристов круглый год. Это закономерно, так как местная природа и окружающие горы производят неизгладимое впечатление. Важная информация: Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги.

Время начала экскурсии с 6.00-8.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Перевал Гум-Баши

Шоанинский храм

Озеро Кара-Кёль

Тебердинский заповедник

Река Уллу-Муруджу

Посёлок Домбай Что включено Транспорт Что не входит в цену Обед в кафе с национальной кухней (по желанию)

Билеты на канатную дорогу в Домбае - все 3 уровня (по желанию):/n взрослый - 3100 рублей/n детский с 6 до 13 лет - 2350 рублей/n льготный - 2850 рублей/n дети до 6 лет - бесплатно

Подъём к Храму (по желанию) - 300 руб. с человека Место начала и завершения? Место вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Время начала экскурсии с 6.00-8.00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах

Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.