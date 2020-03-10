20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!

Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края

Вадим
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Вадим – ваш гид
По пути к плато вы посетите необычную гору Кольцо, проедете по захватывающей дороге, минуя отвесные скалы, каньоны и пышные луга.

Узнаете о знаменитых путешественниках и караванах Шелкового Пути.

Познакомитесь с природой явления «Брокенского призрака» и откроете поистине вдохновляющие виды на Эльбрус.
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — по согласованию
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У этой экскурсии20 отзывов
5
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!

Что вас ожидает

Путь к незабываемым панорамам
В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, где я расскажу романтическую легенду о княжеской дочери и пастухе. Двигаясь дальше по маршруту, вы проедете по впечатляющим отвесным скалам Березовского ущелья, Пастбищному хребту мимо каньонов скалистого Алатау, а затем через пышные субальпийские луга, которые в период цветения поражают разнообразием и буйством красок. Я расскажу о знаменитых писателях, посетивших эти края, и покажу место, где Лермонтов написал картину «Вид на Эльбрус». Также поговорим о караванах Шелкового Пути, оставивших след в истории Приэльбрусья.

Великолепный Бермамыт
Главный герой путешествия расположился на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Открытое всем ветрам, плато является великолепным обзорным пунктом, с которого Эльбрус предстает во всем великолепии. Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте.

Медовые водопады и национальный обед
В завершение путешествия вы побываете на живописных Медовых водопадах. А неподалеку вас будет ждать прекрасное кафе, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Пятигорске (по желанию, в любом другом городе КМВ), готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol
  • В стоимость не включен обед
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — по согласованию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я организовываю индивидуальные поездки для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Спасибо Вадиму за отличную экскурсию. На Бермамыт попасть не удалось из-за погодных условий, но предложенный альтернативный маршрут оказался не менее красивым. Шикарные пейзажи и очень интересный рассказ о природе, истории, местных легендах и обычаях. Всем рекомендую Вадима, как отличного экскурсовода и интересного человек!
7 марта 2020
Сегодня вернулись с экскурсии. К сожалению Бермамыт ещё завален снегом, но Вадим зато нам показал Эльбрус, поднялись на 3870 м, виды фантастические! Посетили долину Нарзанов. К Эльбрусу дорога очень живописная, посмотрели как живут кабардинцы. Вадим рассказал нам про быт, увлечения местных народов и ещё очень много всего интересного. А его вкусный травяной чай с финиками - просто фантастика! Я его точно не забуду. Спасибо. Везу с собой самые тёплые впечатления. Всем рекомендую Вадима! Не пожалеете точно! Вас ждёт осень увлекательное путешествие
4 марта 2020
Из-за погодных условий, на Бермамыт экскурсия не смогла состояться. Вадим предложил вариант, часть из которого мы уже видели в прошлые года. Экскурсия казалась рядовой.
НО! То что мы получили по факту превзошло все наши ожидания.
Все тайны (именно тайны, в том числе и мистические) раскрывать не стану.
Одно понятно, прошел час после экскурсии и мы уже скучаем по тем местам где мы были.
А тот объем информации, который нам предоставил Вадим еще долго будет поводом любить эти места. И приезжать сюда еще, и еще, и еще, чтоб получить тот заряд жизненной энергии и желания узнать свою страну лучше.
А вкуснейший чай, что входит в программу, собственноручно собранный и с любовью заваренный, нужно просто всем попробовать.
Жизнь станет ярче! И проще!!!!
3 марта 2020
Отличный гид! Рассказывает настолько увлекательно и интересно, что захотелось прилететь сюда ещё раз (а лучше не раз)! Горы – вау! С погодой повезло и не очень (на Бермамыт было не проехать), но Вадим предложил альтернативный маршрут, и мы даже не ожидали, что будет так здорово! Посмотрели замёрзшие водопады, покатались по ущельям и перевалу, погуляли по маршрутам древних горцев – восторг! Теперь очень хотим побывать в горах Кавказа летом! Спасибо за экскурсию!!!
21 октября 2019
Потрясающая экскурсия, великолепный и душевный гид!
15 октября 2019
Какое впечатление от поездки? Оказалось. Что горы это ВОЗДУХ! Когда вы оказались на краю горного плато. То горы либо внизу под вами. Либо горы далеко от вас и вы видите далёкие горные хребты. А вот ОКЕАН воздуха вокруг вас огромен. Сияющ. Напоен запахами. Вдруг за минуту в нем вырастет облако и надвинется на вас. Или из воздуха появится ВОРОН как символ мудрого понимания. Что воздух это жизнь... Благодарим нашего гида и желаем ему надёжных друзей и сухих дорог - навсегда.
14 октября 2019
Все понравилось. С погодой повезло, увидели Эльбрус во всей красе. Водитель опытный , аккуратный. Был небольшой форс-мажор, но общее впечатление не испортил .
13 октября 2019
Мы никогда не ездили по таким экстремальным дорогам)) После дождя, в глуом тумане, но с Вадимом было не страшно. Отличная машина, отличный водитель. Хотя Бермамыт и Эльбрус не открыли нам свои красоты, поездка была интересной и увлекательной. Очень вдохновляющие места.
8 октября 2019
Вадим не только интересный рассказчик, но и опытный водитель. Дорога на Бермамыт довольно сложная, особенно в дождь, но доехали мы без происшествий, получили массу положительных эмоций. Экскурсия понравилась несмотря на то, что в непогоду Эльбрус нам так и не открылся.
30 сентября 2019
Замечательная экскурсия на плато Бермамы и в Долину Нарзанов! все понравилось! Большое спасибо Вадиму!
Ещё 10 отзывов

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