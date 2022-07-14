20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, у которого есть романтическая легенда о княжеской дочери и пастухе. Двигаясь дальше по маршруту, вы проедете вдоль впечатляющих отвесных скал Березовского ущелья, Пастбищному хребту мимо каньонов скалистого Алатау, а затем через пышные субальпийские луга, которые в период цветения поражают разнообразием и буйством красок.
Великолепный Бермамыт
Главный герой путешествия расположился на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Открытое всем ветрам, плато является великолепным обзорным пунктом, с которого Эльбрус предстаёт во всём великолепии. Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу.
Медовые водопады и национальный обед
В завершение путешествия вы побываете на живописных Медовых водопадах. А неподалёку вас будет ждать прекрасное кафе, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
Поездка начинается в Пятигорске (по желанию, в любом другом городе КМВ), готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
Транспорт включен в стоимость — в вашем распоряжении будет комфортабельный Toyota Land Cruiser
В стоимость не включен обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию в любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и читать дальшеуменьшить
знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
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3
–
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1
1
–
Анастасия
Бронировали экскурсию на Бермамыт, но прислушались к рекомендации Вадима и заменили ее на Сокровища Джилы-Су о чем ни разу не пожалели. Потрясающие виды, интересная беседа, вкусный чай и наглые суслики читать дальшеуменьшить
сделали эту экскурсию неповторимой! И я категорически согласна с Вадимом, что это место силы. Впечатлений за день было столько, что до сих пор укладываю по полочкам, чтобы "долгими зимними вечерами" перебирать, вспоминая и наслаждаться. Вадим, еще раз спасибо за экскурсию!
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В
Вячеслав
Очень интересная экскурсия, были с ребёнком 5 лет, всем очень понравилось, рекомендую!
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К
Карина
Это была наша лучшая экскурсия за всю жизнь! Вадим отличный гид, водитель и просто собеседник:) Мы провели отличный день, успели посмотреть лучшие виды Эльбруса, а так же вкусно покушать в горах, теперь точно хотим вернуться!
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Светлана
Все хорошо, ездили уже с Вадимом второй раз. Ездили на Джилы-су вместо Бермамыта из-за погодных условий
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Н
Наталья
4 мая посетила плато Бермамыт! Это была удивительная экскурсия) В этот день обещали дождь. Хорошо с Вадимом встретились в 8 утра. Мы как раз успели приехать по хорошей погоде на читать дальшеуменьшить
плато. По дороге Вадим рассказывал очень много всего о альпийских полях, рассказывал про пасущиеся стада, про шелковый путь и много всего) По приезду на плато я была поражена его красотой. Вадим так же рассказал про плато, я успела наделать кучу фото. И тут из каньона начало подниматься облако. Пока мы пили чай, облако было уже по всюду и видимость пропала. Мы стали уезжать и пошёл дождь. Так что я успела испытать всю погоду за один раз. Но так как Вадим профессионал своего дела, из гор мы выехали без труда и отправились на медовые водопады. Там мне тоже повезло) только я прогулялась по территории водопадов и шла уже назад, как пошёл дождь. Пока мы обедали в местном кафе, и дождь закончился. И мы отправились дальше. Экскурсия была очень интересна и познавательна. Домой я уже ехала без сил 😁 Но все эти места стоит посетить, и желательно с таким супер гидом как Вадим! Поездка на 5+ 👍👍👍
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Е
Елена
Бермамыт был завален снегом, и в конце марта нам не удалось туда пробраться. Сразу после моего сообщения Вадим позвонил и предупредил об этом, мы договорились подтвеодить маршрут за день, в читать дальшеуменьшить
зависимости от погоды - уж слишком она переменчивая в это время. Вадим предложил несколько маршрутов на выбор, и мы поехали по маршруту Баксанское ущелье, озеро Гижгит, перевал Актопрак в Чегемское ущелье, село эль-Тюбю с древними могильниками и завершили Чегемскими водопадами в Чегемской теснине. Потрясающие впечатления, перехватывающие дыхание виды, всё многообразие гор, много неба, спокойная уверенная езда по сложным дорогам - вот основные впечатления. А Бермамыт оставили на следующий раз - Вадим, ждите нас осенью!
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