ежедневно в 01:00, 06:00 и 13:45

Поездка запомнится не только благодаря знаменитому плато: по пути на Бермамыт вы увидите панорамы КМВ и ущелья.
Описание экскурсии
Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки
По плану такие остановки:
- Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау. Большинство групп проезжают мимо, а ведь панорама здесь отличная!
- Смотровая площадка с видом на Эльбрус и плато Канжол. Доберёмся сюда уже по бездорожью, через высокогорные пастбища и поля
- Смотровая площадка на горе Алебастровая: вид на Эшкаконское ущелье, элемент вершины Большой Бермамыт и новый ракурс Эльбруса
- Смотровая площадка с видом на Хасаутское ущелье, Малый и Большой Бермамыт, Эльбрус, Кавказский хребет и дачу Косыгина
2 часа на фантастическом плато Бермамыт
Наконец, вы окажетесь у цели — на плато, которое называют российским Гранд-Каньоном. Это часть скалистого хребта Большого Кавказа с диковинными скалами-монахами и скалой-арфой, с природным амфитеатром и мостиком над пропастью. В пасмурную погоду здесь также можно увидеть «броккенского призрака» — это явление, когда тень наблюдателя отражается на облаках или в тумане. Часто мы встречаем обитателей этих краёв: орланов, белоголовых ястребов, зайцев и лис.
Со множеством впечатлений и фотографий отправимся обратно: дорога займёт около 1,5 часов, можно заехать перекусить.
Организационные детали
При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:
— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)
— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)
Как проходит поездка
- На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
- Мы заберём вас от места вашего проживания и после привезём обратно
- Начать и закончить поездку можно в других городах КМВ:
из Кисловодска — 3700 ₽ за чел.
из Ессентуков — 4300 ₽ за чел.
- Остановки зависят от погодных условий. Также тур может отмениться из-за погоды (такое бывает редко) — в этом случае мы предложим вам другой день или вернём деньги
- Можно с детьми старше 5 лет
- Путешествие может как продлиться, так и сократиться из-за погодных условий и состояния дороги
- Поездка может быть отменена или перенесена из-за погодных условий
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание
- Смотровой мостик — 100 ₽ за чел.
- Заезд в дополнительные локации (при желании всей группы). Медовые водопады (в любой сезон): +1000₽ за чел. и экосбор 100 ₽ за чел. Ущелье Гришкина балка с водопадами (только летом): +1500 ₽ за чел.
ежедневно в 07:00 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во-первых, потрясающее вождение в условиях горного бездорожья. Настолько филигранно и грамотно, что не укачивало даже тех, кого непременно укачивает всегда.
Во-вторых,
На плато ехали по «нестандартному» маршруту для этой экскурсии, очень красивая дорога, при возможности лучше