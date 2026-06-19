ежедневно в 01:00, 06:00 и 13:45

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Плато Бермамыт днём или на закате из Пятигорска

Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути
В сердце Кавказа вас ждут одни из самых головокружительных пейзажей региона. Стоя на горном хребте, вы увидите заснеженный Эльбрус, причудливые скалы и мягкие долины. Понаблюдаете за птицами и зайдёте на мостик над пропастью.

Поездка запомнится не только благодаря знаменитому плато: по пути на Бермамыт вы увидите панорамы КМВ и ущелья.
4.9
140 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате из Пятигорска
Плато Бермамыт днём или на закате из Пятигорска
Плато Бермамыт днём или на закате из Пятигорска

Описание экскурсии

Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки

По плану такие остановки:

  • Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау. Большинство групп проезжают мимо, а ведь панорама здесь отличная!
  • Смотровая площадка с видом на Эльбрус и плато Канжол. Доберёмся сюда уже по бездорожью, через высокогорные пастбища и поля
  • Смотровая площадка на горе Алебастровая: вид на Эшкаконское ущелье, элемент вершины Большой Бермамыт и новый ракурс Эльбруса
  • Смотровая площадка с видом на Хасаутское ущелье, Малый и Большой Бермамыт, Эльбрус, Кавказский хребет и дачу Косыгина

2 часа на фантастическом плато Бермамыт

Наконец, вы окажетесь у цели — на плато, которое называют российским Гранд-Каньоном. Это часть скалистого хребта Большого Кавказа с диковинными скалами-монахами и скалой-арфой, с природным амфитеатром и мостиком над пропастью. В пасмурную погоду здесь также можно увидеть «броккенского призрака» — это явление, когда тень наблюдателя отражается на облаках или в тумане. Часто мы встречаем обитателей этих краёв: орланов, белоголовых ястребов, зайцев и лис.

Со множеством впечатлений и фотографий отправимся обратно: дорога займёт около 1,5 часов, можно заехать перекусить.

Организационные детали

При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:
— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)
— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)

Как проходит поездка

  • На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды
  • Мы заберём вас от места вашего проживания и после привезём обратно
  • Начать и закончить поездку можно в других городах КМВ:
    из Кисловодска — 3700 ₽ за чел.
    из Ессентуков — 4300 ₽ за чел.
  • Остановки зависят от погодных условий. Также тур может отмениться из-за погоды (такое бывает редко) — в этом случае мы предложим вам другой день или вернём деньги
  • Можно с детьми старше 5 лет
  • Путешествие может как продлиться, так и сократиться из-за погодных условий и состояния дороги
  • Поездка может быть отменена или перенесена из-за погодных условий

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание
  • Смотровой мостик — 100 ₽ за чел.
  • Заезд в дополнительные локации (при желании всей группы). Медовые водопады (в любой сезон): +1000₽ за чел. и экосбор 100 ₽ за чел. Ущелье Гришкина балка с водопадами (только летом): +1500 ₽ за чел.

ежедневно в 07:00 и 13:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
: г. Пятигорск ул. Мира 40А
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 13:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3258 туристов
Мы сплочённая команда. Проводим индивидуальные и групповые поездки по Кавказу. Стараемся максимально интересно раскрыть поездку, чтобы каждый из вас остался доволен.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!

Во-первых, потрясающее вождение в условиях горного бездорожья. Настолько филигранно и грамотно, что не укачивало даже тех, кого непременно укачивает всегда.

Во-вторых,
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дорога пролетела незаметно, потому что Семён рассказывал кучу интересностей — про города, ущелья, реки вокруг, про народы, историю, происхождение названий, растущие на лугах цветы и их сезонность.
Ну, роскошь 🤌🤌🤌

Дорога невероятно красивая: табуны, стада, пастухи, цветение, облака, горы (красующийся на чистом горизонте Эльбрус!), черемша и хычины) Остановки на смотровых и плато — не там, где останавливаются все, а там где мы будем одни и масштаб ощущается еще ярче.

Семён и точку для фото подскажет, и ракурс, и снимет терпеливо лучшую картинку в полевых цветах или на обрыве.

Никакой суеты и спешки, всё четко. На плато было достаточно времени, чтобы насладится и видами, и хычинами, и нафотографироваться вдоволь хоть на каждом камне)

Искреннее желание создать для туристов лучший опыт — дорогого стоит! Получился совершенно прекрасный день и тотально на рахате 🤌 Огромная благодарность за эмоции и настоящий восторг 💛

Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!
Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!
Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!
Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!
Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!
Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!
Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!
Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!+2
Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!
Поездка с Семёном на плато Бермамыт — это 10 из 10!
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Юлия
Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и по бездорожью обожаю. Ребята подстаиваются под любую погоду. Нам повезло, мы почти на всех
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локациях были одни, наслаждались по полной.
Хоть в комментариях все восхищаются в основном Семеном, нам с Муратом тоже повезло и компания подобралась интересная)) и много интересного про Карачаево-Черкесию рассказал, и посмеялись, и за жизнь поговорили.
На обратном пути заехали ещё на водохранилище.
К вождению никаких вопросов, безопасно, профессионально, и по грязи, и по лужам, и с горочки с ветерком прокатили. Все машины на связи на маршруте, всех вытащат, если вдруг, кто переживает, даже если, кто и застрянет.
Однозначно рекомендую, профессионально и с душой. Благодарю ❤️

Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и
Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и
Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и
Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и
Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и
Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и
Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и
Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и+1
Довольна поездкой на 1000% И красиво невероятно, в июле все цветёт, просто завораживает, и познавательно, и
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Н
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
На плато ехали по «нестандартному» маршруту для этой экскурсии, очень красивая дорога, при возможности лучше
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выбрать ее, точно не пожалеете.
Гид Семен - пунктуальный и вежливый, всегда предлагал на локациях пофоткать, сопроводить на красивые локации, если страшно.
Поели в кафе на плато, взяли хычины, но, на наш взгляд, они больше похожи на чебуреки.
Связи и интернета не было, полный детокс)
С погодой не очень повезло, было облачно, Кавказский хребет мы не увидели, но и без этого были шикарные виды. Фото на передают всей красоты и масштабности.
Спасибо за экскурсию!

Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).+4
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
Все понравилась. Поездка по бездорожью прошла хорошо, несмотря на то, что ехали после дождя. Оффроуд удался).
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Мария
Спасибо за незабываемый день и море эмоций! Одно из самых красивых мест, что я видела 🏔️😍Спасибо нашему гиду Семену! Понравилось абсолютно все. Вождение, внимание к каждому туристу, и сервис, на высшем уровне! Вкусный чай с пряниками в дороге 👍Вам не дадут замерзнуть)) Так же хочется отметить чистый и комфортный автомобиль! Рекомендую посетить данную экскурсию!
Спасибо за незабываемый день и море эмоций! Одно из самых красивых мест, что я видела 🏔️😍Спасибо
Спасибо за незабываемый день и море эмоций! Одно из самых красивых мест, что я видела 🏔️😍Спасибо
Спасибо за незабываемый день и море эмоций! Одно из самых красивых мест, что я видела 🏔️😍Спасибо
Спасибо за незабываемый день и море эмоций! Одно из самых красивых мест, что я видела 🏔️😍Спасибо
Спасибо за незабываемый день и море эмоций! Одно из самых красивых мест, что я видела 🏔️😍Спасибо
Спасибо за незабываемый день и море эмоций! Одно из самых красивых мест, что я видела 🏔️😍Спасибо
Спасибо за незабываемый день и море эмоций! Одно из самых красивых мест, что я видела 🏔️😍Спасибо
Спасибо за незабываемый день и море эмоций! Одно из самых красивых мест, что я видела 🏔️😍Спасибо
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Оксана
Все получилось просто классно! Большое спасибо Роману за его рассказы, чувство юмора и отличное вождение в таких экстремальных условиях. Погода выдалась пасмурной, но облака придавали особый сказочный шарм. Все эти долины были бесподобно прекрасны!
Все получилось просто классно! Большое спасибо Роману за его рассказы, чувство юмора и отличное вождение в
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А
Благодарю Семена за отличный тур на плато. С погодой нам повезло, закат увидели, Эльбрус было видно отлично. Завораживающие виды и великолепные рассказы Семена сделали нашу поездку незабываемой. Во время поездки чувствовали себя в полной безопасности, В кафе закончились хычины и нам предложили плов, было вкусно. Рекомендуем тур всем, даже искушенным туристам.
Благодарю Семена за отличный тур на плато. С погодой нам повезло, закат увидели, Эльбрус было видно
Благодарю Семена за отличный тур на плато. С погодой нам повезло, закат увидели, Эльбрус было видно
Благодарю Семена за отличный тур на плато. С погодой нам повезло, закат увидели, Эльбрус было видно
Благодарю Семена за отличный тур на плато. С погодой нам повезло, закат увидели, Эльбрус было видно
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