ежедневно в 01:00, 06:00 и 13:45

Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе

Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути

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В сердце Кавказа вас ждут одни из самых головокружительных пейзажей региона. Стоя на горном хребте, вы увидите заснеженный Эльбрус, причудливые скалы и мягкие долины. Понаблюдаете за птицами и зайдёте на мостик над пропастью.

Поездка запомнится не только благодаря знаменитому плато: по пути на Бермамыт вы увидите панорамы КМВ и ущелья, откроете историю и легенды.
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки

По дороге из Пятигорска вы услышите главное о каждом городе Кавминвод, а основной рассказ начнётся, когда мы будем проезжать через Кисловодск. По плану такие остановки:

  • Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау. Большинство групп проезжают мимо, а ведь панорама здесь отличная!
  • Смотровая площадка с видом на Эльбрус и плато Канжол. Доберёмся сюда уже по бездорожью, через высокогорные пастбища и поля. Вы узнаете о крае и о древнем карачаевском ауле.
  • Смотровая площадка на горе Алебастровая: вид на Эшкаконское ущелье с его бирюзовым водохранилищем, элемент вершины Большой Бермамыт и новый ракурс Эльбруса.

2 часа на фантастическом плато Бермамыт

Наконец, вы окажетесь у цели — на плато, которое называют российским Гранд-Каньоном. Это часть скалистого хребта Большого Кавказа с диковинными скалами-монахами и скалой-арфой, с природным амфитеатром и мостиком над пропастью. В пасмурную погоду здесь также можно увидеть «броккенского призрака» — это явление, когда тень наблюдателя отражается на облаках или в тумане. Часто мы встречаем обитателей этих краёв: орланов, белоголовых ястребов, зайцев и лис.

Со множеством впечатлений и фотографий отправимся обратно: дорога займёт около 1,5 часов, можно заехать перекусить.

Организационные детали

При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:
— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)
— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)
— На рассвет без остановок в других локациях (выезжаем ночью)

Как проходит поездка

  • На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек
  • С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Мы заберём вас от места вашего проживания и после тура привезём обратно
  • Начать и закончить тур можно в любом городе КМВ: из Кисловодска — 2500 руб. /чел., из Ессентуков — 2750 руб. /чел., из Минеральных Вод — 3500 руб. /чел., из Железноводска — 3500 руб. /чел.
  • Остановки зависят от погодных условий. Также тур может отмениться из-за погоды (такое бывает редко) — в этом случае мы предложим вам другой день или вернём деньги.
  • Можно с детьми старше 5 лет

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание
  • Заезд в дополнительные локации (при желании всей группы). Медовые водопады (в любой сезон): +500-600 руб. /чел. и экосбор 100 руб. /чел. Ущелье Гришкина балка с водопадами (только летом): +600 руб. /чел.

ежедневно в 01:00, 06:00 и 13:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00, 06:00 и 13:45
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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