ежедневно в 01:00, 06:00 и 13:45

В сердце Кавказа вас ждут одни из самых головокружительных пейзажей региона. Стоя на горном хребте, вы увидите заснеженный Эльбрус, причудливые скалы и мягкие долины. Понаблюдаете за птицами и зайдёте на мостик над пропастью. Поездка запомнится не только благодаря знаменитому плато: по пути на Бермамыт вы увидите панорамы КМВ и ущелья, откроете историю и легенды.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки

По дороге из Пятигорска вы услышите главное о каждом городе Кавминвод, а основной рассказ начнётся, когда мы будем проезжать через Кисловодск. По плану такие остановки:

Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау. Большинство групп проезжают мимо, а ведь панорама здесь отличная!

Смотровая площадка с видом на Эльбрус и плато Канжол. Доберёмся сюда уже по бездорожью, через высокогорные пастбища и поля. Вы узнаете о крае и о древнем карачаевском ауле.

Смотровая площадка на горе Алебастровая: вид на Эшкаконское ущелье с его бирюзовым водохранилищем, элемент вершины Большой Бермамыт и новый ракурс Эльбруса.

2 часа на фантастическом плато Бермамыт

Наконец, вы окажетесь у цели — на плато, которое называют российским Гранд-Каньоном. Это часть скалистого хребта Большого Кавказа с диковинными скалами-монахами и скалой-арфой, с природным амфитеатром и мостиком над пропастью. В пасмурную погоду здесь также можно увидеть «броккенского призрака» — это явление, когда тень наблюдателя отражается на облаках или в тумане. Часто мы встречаем обитателей этих краёв: орланов, белоголовых ястребов, зайцев и лис.

Со множеством впечатлений и фотографий отправимся обратно: дорога займёт около 1,5 часов, можно заехать перекусить.

Организационные детали

При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:

— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)

— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)

— На рассвет без остановок в других локациях (выезжаем ночью)

Как проходит поездка

На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек

С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Мы заберём вас от места вашего проживания и после тура привезём обратно

Начать и закончить тур можно в любом городе КМВ: из Кисловодска — 2500 руб. /чел., из Ессентуков — 2750 руб. /чел., из Минеральных Вод — 3500 руб. /чел., из Железноводска — 3500 руб. /чел.

Остановки зависят от погодных условий. Также тур может отмениться из-за погоды (такое бывает редко) — в этом случае мы предложим вам другой день или вернём деньги.

Можно с детьми старше 5 лет

Дополнительные расходы (по желанию)