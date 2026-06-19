ежедневно в 01:00, 06:00 и 13:45

В сердце Кавказа вас ждут одни из самых головокружительных пейзажей региона. Стоя на горном хребте, вы увидите заснеженный Эльбрус, причудливые скалы и мягкие долины. Понаблюдаете за птицами и зайдёте на мостик над пропастью. Поездка запомнится не только благодаря знаменитому плато: по пути на Бермамыт вы увидите панорамы КМВ и ущелья.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки

По плану такие остановки:

Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау. Большинство групп проезжают мимо, а ведь панорама здесь отличная!

Смотровая площадка с видом на Эльбрус и плато Канжол. Доберёмся сюда уже по бездорожью, через высокогорные пастбища и поля

Смотровая площадка на горе Алебастровая: вид на Эшкаконское ущелье, элемент вершины Большой Бермамыт и новый ракурс Эльбруса

Смотровая площадка с видом на Хасаутское ущелье, Малый и Большой Бермамыт, Эльбрус, Кавказский хребет и дачу Косыгина

2 часа на фантастическом плато Бермамыт

Наконец, вы окажетесь у цели — на плато, которое называют российским Гранд-Каньоном. Это часть скалистого хребта Большого Кавказа с диковинными скалами-монахами и скалой-арфой, с природным амфитеатром и мостиком над пропастью. В пасмурную погоду здесь также можно увидеть «броккенского призрака» — это явление, когда тень наблюдателя отражается на облаках или в тумане. Часто мы встречаем обитателей этих краёв: орланов, белоголовых ястребов, зайцев и лис.

Со множеством впечатлений и фотографий отправимся обратно: дорога займёт около 1,5 часов, можно заехать перекусить.

Организационные детали

При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:

— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)

— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)

Как проходит поездка

На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек

С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Мы заберём вас от места вашего проживания и после привезём обратно

Начать и закончить поездку можно в других городах КМВ:

из Кисловодска — 3700 ₽ за чел.

из Ессентуков — 4300 ₽ за чел.

из Кисловодска — 3700 ₽ за чел. из Ессентуков — 4300 ₽ за чел. Остановки зависят от погодных условий. Также тур может отмениться из-за погоды (такое бывает редко) — в этом случае мы предложим вам другой день или вернём деньги

Можно с детьми старше 5 лет

Путешествие может как продлиться, так и сократиться из-за погодных условий и состояния дороги

Поездка может быть отменена или перенесена из-за погодных условий

Дополнительные расходы (по желанию)