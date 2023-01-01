Джип-тур на плато Бермамыт

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Организатор экскурсии Семён
Семён
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Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути
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Организатор экскурсии Вадим
Вадим
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Организатор экскурсии Валентин
Валентин
41 отзыв
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Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт

Что вас ожидает 🤩

  • Экскурсия начинается в Пятигорске (по желанию, в любом другом городе КМВ). В вашем распоряжении будет подготовленный для путешествий УАЗ Патриот или Renault Duster. Дорога на Бермамыт составит 2.5-3 часа, половина которой пройдет по бездорожью, через высокогорные пастбища и альпийские поля. По дороге вы услышите рассказ о регионе КМВ, отдельных городах региона и о проезжаемых местах и достопримечательностях.
  • По дороге на плато вас ждут следующие остановки:
  • На смотровой площадке с видом на город Кисловодск
  • На горе Баран, где вы сможете позавтракать в хичинном домике и насладиться вкусами местной кухни (за свой счет, не входит в стоимость экскурсии)
  • На смотровой площадке с видом на Эльбрус и плато Канжол
  • На смотровой площадке вблизи горы Алебастровая, где с высоты птичьего полета вы полюбуетесь
  • Эшкаконским ущельем
  • На смотровой площадке, где сидя на лавочке счастья вы увидите Малый Бермамыт, ущелье Суллокол, дачу Косыгина и древнее карачаевское селение Хасаут.
  • Затем мы доберемся до нашей цели - Большой Бермамыт, который называют русским Гранд-Каньоном, где вы проведете 2 часа, наслаждаясь шикарными видами на Кавказский хребет и Эльбрус. Вам предстоит пешая прогулка протяженностью 1, 5 км., при этом вас ждут живописные пейзажи и яркие впечатления. Вы полюбуетесь невероятными видами с мостика над пропастью, увидите каменный амфитеатр и скалы-монахи, сделаете яркие и впечатляющие фотографии. В конце прогулки, для полноты эмоций, я угощу вас чаем. На обратной дороге, по вашему желанию, можно заехать в кафе на обед.
  • При бронировании экскурсии на рассвет и закат, вносятся коррективы, связанные с временем выезда и очередностью посещения смотровых площадок и кафе.
  • Также при вашем желании за дополнительную плату возможно посещение Медовых водопадов, экопарка "Долина нарзанов", Гришкиной балки, спуск к Малому Бермамыту и проезд через селение Хасаут
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Плато Бермамыт – это одна из локаций, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и Эльбрус. Само плато Бермамыт — место потрясающей красоты. Вас ждут живописные пейзажи и яркие впечатления. Вы полюбуетесь невероятными видами с мостика над пропастью, увидите каменный амфитеатр и скалы-монахи. По желанию мы можем расширить экскурсию и на обратном пути заехать на Медовые водопады или в экопарк “Долина нарзанов”

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Входной билет в Долину нарзанов 100р с человека
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.

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