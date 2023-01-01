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Описание

Плато Бермамыт – это одна из локаций, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и Эльбрус. Само плато Бермамыт — место потрясающей красоты. Вас ждут живописные пейзажи и яркие впечатления. Вы полюбуетесь невероятными видами с мостика над пропастью, увидите каменный амфитеатр и скалы-монахи. По желанию мы можем расширить экскурсию и на обратном пути заехать на Медовые водопады или в экопарк “Долина нарзанов”