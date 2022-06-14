Русская Исландия или плато Бермамыт (рассвет / день / закат)

Русская Исландия или плато Бермамыт

Русская Исландия или плато Бермамыт (рассвет / день / закат)
Русская Исландия или плато Бермамыт (рассвет / день / закат)
Русская Исландия или плато Бермамыт (рассвет / день / закат)
Русская Исландия или плато Бермамыт (рассвет / день / закат)
Русская Исландия или плато Бермамыт (рассвет / день / закат)
Русская Исландия или плато Бермамыт (рассвет / день / закат)
Русская Исландия или плато Бермамыт (рассвет / день / закат)

Что вас ожидает 🤩

  • Альпийские луга
  • Скалистый Пастбищный хребет
  • Гора Баран
  • Плато Бермамыт
  • Скалы Два Монаха
  • Смотровая площадка
  • Мост в Небо (каменный мост или амфитеатр).
  • Вид на Эльбрус
  • Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Основная часть- это плато Большого Бермамыт (2591м над уровнем моря). С Бермамыта открываются живописные виды на Кавказский хребет, и, самое главное, вид на завораживающий Эльбрус(высота 5645 м). Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус, — он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. В каждое время суток Плато Бермамыт показывает свои красоты, а вид, который там открывается завораживает.
  • В таких локациях особенно чувствуется вся сила природы, потому что остаешься с ней один на один. А если вы любите фотографировать - это место идеально для вас подходит. Сюда с каждым годом приезжают все больше туристов, чтобы сделать невероятные снимки.
  • Для того, чтобы увидеть все красоты данного места мы поедем на смотровые площадки. Там вы сможете увидеть знаменитую гору Эльбрус, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Также при желании мы можем заехать в кафе с видом на Эльбрус, чтобы взять кружечку вкусного кофе или отведать национальную кухню. Ближайший шаттл в «заоблачные дали» выезжает ежедневно, если позволяет погода.
  • Первая точка в нашей поездке это гора «Баран», затем по альпийским лугам, держим путь к самому Плато Бермамыт, который славится своей смотровой площадкой на Эльбрус, именно здесь М. Ю. Лермонтов написал свою картину «Вид на Эльбрус», и это не удивительно, ведь лучше, чем здесь нигде не откроется такой вид!
  • Ещё одна изюминка этого маршрута-АМФИТЕАТР. Это первое место, где люди надолго задерживаются с фотоаппаратом. Дальше они просто не выпускают его из рук. Следующая точка - скалы два монаха.
  • Совместный дружеский пикник и отдых в"Хычинном домике"
  • Бесплатная фотосессия, которую мы сделаем себе сами)
  • За доп. плату в индивидуальных турах возможен дополнительный заезд на: парк Долина нарзанов, Медовые водопады или гора Шапка, шикарный вид на Эшкаконское водохранилище.
  • Вариант для особо спортивных туристов:
  • Гришкина балка
  • Сталактитовые пещеры
  • Гришкины водопады
Приглашаем вас в невероятное путешествие по «Русской Исландии». Гранд-Каньон по-русски, «Кривое колено», Уллу-Бурмабут- одно из самых впечатляющих мест России, место силы и вдохновения - плато Бермамыт (2591м над уровнем моря)!
Мы отправимся туда, где реальность выходит за рамки воображения!
Туда где повсюду пушистые облака и водопады-великаны, где под ногами бегают суслики, а на уровне глаз открывается потрясающий вид на величественный Эльбрус.
Рассвет: выезд с 00.30-1.00, день с 7.00-7.30, закат 13.00-13.30.

Ежедневно при наборе группы до 6 человек

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома
  • Проезд в мини-группе до 7 чел. в комфортных внедорожниках или минивэнах
  • Сопровождение профессионального водителя-гида на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе (от 300р/чел).
  • Можно взять с собой небольшой перекус и воду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Мини-группа до 6 человек с любой
  • Физической подготовкой
  • Разрешён детям от 3-х лет
  • Теплую одежду/дождевик
  • Воду, термос с чаем, перекус (по желанию)
  • Наличные деньги (для кафе)
  • Маршрут может быть изменен из-за погодных условий
  • Пользуемся авто повышенной проходимости
  • Время в пути в одну сторону от 1.5 часа (Кисловодск) до 2.5 час. (Пятигорск)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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