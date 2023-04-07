Что вас ожидает:

Живописное Баксанское ущелье.

Которое нас и приведёт к подножию Эльбруса. Путь по ущелью это уже само собой достопримечательность. Дорога вьется среди завораживающих горных пейзажей, под аккомпанемент шума бурных речных потоков и головокружительных видов. В некоторых примыкающих к Баксанскому ущелью теснинах расположены поляны нарзанов с целебной водой, кристально чистые озера и искрящиеся водопады. Одно из таких озёр мы посетим по пути.

Озеро Гижгит — одно из живописнейших высокогорных озёр России

Озеро с изумительным бирюзовым цветом воды. Удивительный водоём находится в окружении каменных стен горного массива Алмалыкая и имеет внушительные размеры. Глубина озера составляет 30 метров, а его длина доходит до километра. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток.

Поляна Азау — точка подъёма к вершинам Эльбруса

Конечная точка Баксанского ущелья и точка начала подъёма к вершинам Эльбруса. Поляна расположилась на высоте 2 350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа. Отсюда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге мы поднимемся вверх к Эльбрусу, откуда перед вами раскинется незабываемый вид на горные вершины. . Подъём происходит в три этапа: Станция «Кругозор» - 3000м., Станция «Мир» - 3500м., Станция «Гара-баши» - 3847м. На каждой станции можно сделать красивые фотографии, посидеть в кафе с согревающим чаем или глинтвейном с видом на Эльбрус и попробовать местную кухню.

Станция «Гара-баши» — пик нашего путешествия

Здесь, почти у самой вершины Эльбруса, на высоте около 4000м. вы окажетесь один на один с этим великаном кавказских гор. А какая панорама открывается взору! Таких пейзажей не найти ни в одном курортном месте России. И это непередаваемое чувство свободы, которое можно ощутить только на такой высоте. На этой станции и выше круглогодично царит зима: снег тут не тает даже самым жарким летом. Это не передаваемые ощущения, и поэтому их трудно выразить словами. Ну а высоты практически в 4 км. вполне достаточно, чтобы почувствовать себя настоящим альпинистом.

Гора Эльбрус — высочайшая вершина России и всей Европы

Со стороны напоминает двугорбого верблюда, поскольку имеет сразу две вершины. Западная достигает высоты 5642 м., а восточная, чуть ниже — 5621 м. Издалека создаётся впечатление, что они расположены совсем рядом друг с другом, хотя это совсем не так. Эльбрус это ещё и стратовулкан. В ходе геологических исследований было установлено, что последнее его извержение было в 50-х годах нашей эры. Склоны «великана» покрывают 23 ледника, площадью больше 130 квадратных километров, которые в процессе таяния питают самые крупные реки Северного Кавказа. Эльбрус входит в мировой список «Семи вершин», где в перечне указаны самые высокие точки частей света.

Гора Чегет — «сосед» седовласого Эльбруса

Следующую остановку (при желании и наличии времени) мы сделаем на поляне Чегет у подножья горы. При помощи кресельной канатной дороги сможем подняться повыше к вершине до высоты 3100 м. Здесь нам представится возможность полюбоваться невероятным видом на Баксанское ущелье и ледник «Семерка». Эта гора является лучшей панорамной площадкой с видом на Эльбрус. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега, а также это прекрасное место для фотосессий!

Мощные нарзанные источники Поляны Нарзанов

Ещё одна достопримечательность Приэльбрусья, которую мы непременно посетим. Тут всюду из под земли бьют мощные нарзанные источники с обильно выделяющимся углекислым газом. Здесь же мы увидим настоящую нарзанную речку, дно которой имеет необычный красно-оранжевый цвет. Дегустировать нарзан и набрать его с собой в бутылки можно сколько душе угодно, в неограниченном количестве и бесплатно. Рядом расположен небольшой рынок с сувенирами.

Важная информация:

Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.

В поездке с собой обязательно надо иметь: