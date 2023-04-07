Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа

Эльбрус

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Вы готовы отправиться по одному из красивейших и самому высокогорному экскурсионному маршруту? А увидеть исполина Кавказа, полюбоваться невероятным горным озером Гижгит, зарядиться энергией гор и сделать тысячу головокружительных фотографий? Тогда едем в Приэльбрусье!
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
Эльбрус. Индивидуальный тур в самое сердце Кавказа
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Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Озеро «Гижгит»
  • Поляна «Азау»
  • Гора «Чегет»
  • Гора «Эльбрус»
  • Канатная дорога к Эльбрусу
  • Станция «Кругозор»
  • Станция «Мир»
  • Станция «Гара-баши»
  • Поляна нарзанов
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Описание

Что вас ожидает:

  • Живописное Баксанское ущелье.
  • Которое нас и приведёт к подножию Эльбруса. Путь по ущелью это уже само собой достопримечательность. Дорога вьется среди завораживающих горных пейзажей, под аккомпанемент шума бурных речных потоков и головокружительных видов. В некоторых примыкающих к Баксанскому ущелью теснинах расположены поляны нарзанов с целебной водой, кристально чистые озера и искрящиеся водопады. Одно из таких озёр мы посетим по пути.
Озеро Гижгит — одно из живописнейших высокогорных озёр России
Озеро с изумительным бирюзовым цветом воды. Удивительный водоём находится в окружении каменных стен горного массива Алмалыкая и имеет внушительные размеры. Глубина озера составляет 30 метров, а его длина доходит до километра. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток.

Поляна Азау — точка подъёма к вершинам Эльбруса

Конечная точка Баксанского ущелья и точка начала подъёма к вершинам Эльбруса. Поляна расположилась на высоте 2 350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа. Отсюда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге мы поднимемся вверх к Эльбрусу, откуда перед вами раскинется незабываемый вид на горные вершины. . Подъём происходит в три этапа: Станция «Кругозор» - 3000м., Станция «Мир» - 3500м., Станция «Гара-баши» - 3847м. На каждой станции можно сделать красивые фотографии, посидеть в кафе с согревающим чаем или глинтвейном с видом на Эльбрус и попробовать местную кухню.

Станция «Гара-баши» — пик нашего путешествия

Здесь, почти у самой вершины Эльбруса, на высоте около 4000м. вы окажетесь один на один с этим великаном кавказских гор. А какая панорама открывается взору! Таких пейзажей не найти ни в одном курортном месте России. И это непередаваемое чувство свободы, которое можно ощутить только на такой высоте. На этой станции и выше круглогодично царит зима: снег тут не тает даже самым жарким летом. Это не передаваемые ощущения, и поэтому их трудно выразить словами. Ну а высоты практически в 4 км. вполне достаточно, чтобы почувствовать себя настоящим альпинистом.
Гора Эльбрус — высочайшая вершина России и всей Европы
Со стороны напоминает двугорбого верблюда, поскольку имеет сразу две вершины. Западная достигает высоты 5642 м., а восточная, чуть ниже — 5621 м. Издалека создаётся впечатление, что они расположены совсем рядом друг с другом, хотя это совсем не так. Эльбрус это ещё и стратовулкан. В ходе геологических исследований было установлено, что последнее его извержение было в 50-х годах нашей эры. Склоны «великана» покрывают 23 ледника, площадью больше 130 квадратных километров, которые в процессе таяния питают самые крупные реки Северного Кавказа. Эльбрус входит в мировой список «Семи вершин», где в перечне указаны самые высокие точки частей света.

Гора Чегет — «сосед» седовласого Эльбруса

Следующую остановку (при желании и наличии времени) мы сделаем на поляне Чегет у подножья горы. При помощи кресельной канатной дороги сможем подняться повыше к вершине до высоты 3100 м. Здесь нам представится возможность полюбоваться невероятным видом на Баксанское ущелье и ледник «Семерка». Эта гора является лучшей панорамной площадкой с видом на Эльбрус. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега, а также это прекрасное место для фотосессий!

Мощные нарзанные источники Поляны Нарзанов

Ещё одна достопримечательность Приэльбрусья, которую мы непременно посетим. Тут всюду из под земли бьют мощные нарзанные источники с обильно выделяющимся углекислым газом. Здесь же мы увидим настоящую нарзанную речку, дно которой имеет необычный красно-оранжевый цвет. Дегустировать нарзан и набрать его с собой в бутылки можно сколько душе угодно, в неограниченном количестве и бесплатно. Рядом расположен небольшой рынок с сувенирами.

Важная информация:

Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.

В поездке с собой обязательно надо иметь:

  • оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
  • наличные деньги;
  • удобную спортивную обувь и тёплую одежду;
  • крем от загара и солнцезащитные очки;
  • отличное настроение и фотоаппарат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологический сбор
  • Питание (кафе)
  • Проезд на канатной дороге
  • Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией!
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и тёплую одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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