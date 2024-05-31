Сыроварня – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сыроварня» в Пятигорске, цены от 5 850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
10 июня в 12:00
15 июня в 12:00
20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
    Екатерина прекрасный экскурсовод. Приятная прогулка с человеком любящим свой город и знающим его историю! Обязательно буду советовать друзьям на прогулки по городу. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
    Отличная прогулка. Очень быстро договорились. Прошли по всем основным местам, в неспешной беседе дорога была приятной и не долгой. Двое
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    детей (14 и 9) слушали с удовольствием и вниманием. Екатерина посоветовала, куда еще можно съездить из Пятигорска, чем мы и воспользовались и тоже остались довольны

  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
    Екатерина прекрасный экскурсовод,заинтересованный контактный эмоциональный. Много информации фактов и историй. Искренне любит свой край и готова делиться этим восторгом с
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    гостями. Погода нам угрожала непогодой,но мы не сдались)В итоге вечернее время экскурсии позволило всесторонне увидеть город и в свете дня и на потрясающем закате. Рекомендуем от души.

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
    Все отлично, продуманно и очень вкусно. Было бы таких мест побольше!!!
  • М
    Марина
    1 января 2024
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Фантастическая предновогодняя экскурсия!!! Увидеть такое количество интересных мест за один день - это здорово! Умный, эрудированный рассказчик с прекрасным русским
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    языком, умеющий подавать материал в игровой интерактивной форме. Блестяще умеет владеть вниманием экскурсантов в течение всей экскурсии. Очень благодарны Карену!и будем рекомендовать этого экскурсовода своим друзьям и зкакомым

  • М
    Марина
    5 декабря 2023
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Это была не экскурсия. Это был прекрасный день в беседах со старым хорошим знакомым. Спокойно, расслабляюще, безопасно. И одновременно насыщенно
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    и весело. И да - очень вкусно, все рекомендации сработали Получили ровно столько информации, сколько готовы были усвоить. Никакого заученного бубнежа и кусков из школьной программы. Карен, спасибо. Вернемся!

  • Т
    Татьяна
    26 ноября 2023
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Огромное спасибо Карену за прекрасную экскурсию после которой мы действительно влюбились в Пятигорск. Он показал и рассказал нам о всех
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    основных достопримечательностях, много нового узнали о М. Ю. Лермонтове, захотелось перечитать "Героев нашего времени"! Экскурсия хорошо организована, Карен очень чуткий и внимательный человек, дал нам прекрасные рекомендации о том, где можно пообедать и выпить самый вкусный и оригинальный в городе кофе!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Сыроварня»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
  2. Влюбиться в Пятигорск за один день
  3. Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Сыроварня" можно забронировать 3 экскурсии от 5 850 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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