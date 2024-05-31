1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
10 июня в 12:00
15 июня в 12:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 мая 2024Екатерина прекрасный экскурсовод. Приятная прогулка с человеком любящим свой город и знающим его историю! Обязательно буду советовать друзьям на прогулки по городу. Спасибо огромное!
- ООльга30 мая 2024Отличная прогулка. Очень быстро договорились. Прошли по всем основным местам, в неспешной беседе дорога была приятной и не долгой. Двое
- ММария24 мая 2024Екатерина прекрасный экскурсовод,заинтересованный контактный эмоциональный. Много информации фактов и историй. Искренне любит свой край и готова делиться этим восторгом с
- ЕЕлена9 апреля 2024Все отлично, продуманно и очень вкусно. Было бы таких мест побольше!!!
- ММарина1 января 2024Фантастическая предновогодняя экскурсия!!! Увидеть такое количество интересных мест за один день - это здорово! Умный, эрудированный рассказчик с прекрасным русским
- ММарина5 декабря 2023Это была не экскурсия. Это был прекрасный день в беседах со старым хорошим знакомым. Спокойно, расслабляюще, безопасно. И одновременно насыщенно
- ТТатьяна26 ноября 2023Огромное спасибо Карену за прекрасную экскурсию после которой мы действительно влюбились в Пятигорск. Он показал и рассказал нам о всех
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Сыроварня»
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