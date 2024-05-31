читать дальше основных достопримечательностях, много нового узнали о М. Ю. Лермонтове, захотелось перечитать "Героев нашего времени"! Экскурсия хорошо организована, Карен очень чуткий и внимательный человек, дал нам прекрасные рекомендации о том, где можно пообедать и выпить самый вкусный и оригинальный в городе кофе!

Огромное спасибо Карену за прекрасную экскурсию после которой мы действительно влюбились в Пятигорск. Он показал и рассказал нам о всех