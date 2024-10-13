Экскурсии на винодельни и виноградники в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Пятигорске, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
«Теперь держим путь за город: в идиллической горной долине нас встретят виноградники и частная винодельня»
10 мая в 12:00
12 мая в 12:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«Дополнительные расходы: посещение винодельни с дегустацией 6 образцов вина + закуска — 7000 руб»
8 мая в 10:30
12 мая в 10:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, озеро Тамбукан, Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Чегемское ущелье, озеро Тамбукан, Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
Начало: Адрес проживания туристов в Пятигорске
«Эта необычная локация расположилась в окрестностях села Черная Речка (неподалеку от Нальчика) в окружении виноградников»
Расписание: По договорённости
7 мая в 09:00
11 мая в 09:00
12 999 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 октября 2024
    Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
    Замечательная экскурсия.
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
    Все отлично, продуманно и очень вкусно. Было бы таких мест побольше!!!
  • М
    Марина
    1 августа 2023
    Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
    Посещение винодельни - это про любовь к вину тех людей, которые его производят. Конечно, вы увидите лишь часть этого сложного
    читать дальше

    производства, но вы почувствуете в каждом глотке ту любовь, которую они вкладывают в свое дело. Наталья - настоящий профессионал своего дела, расскажет вам все, что интересно про вино и его производство. Это тур для души, при этом он хорошо организован. Рекомендую тем, кто хочет приятно провести время и узнать и попробовать что-то новое и интересное.

  • С
    Светлана
    28 февраля 2023
    Чегемское ущелье, озеро Тамбукан, Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
    Добрый день, хочу выразить огромную благодарность Алексею, два замечательных солнечных дня в экскурсиях мы провели незабываемо, посмотрели водопады, ущелье, отведали
    читать дальше

    вкуснейшей национальной кухни-хычины выше всяческих похвал, побывали в чудесном чайном домике, покачались на качелях над пропастью,спа для релакса после отдыха))),а какой чудесный шопинг: сыры, яблоки, шерстяные изделия и конечно знаменитые Пятигорские шубы и все это благодаря Алексею, отличный экскурсовод и водитель.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
  2. Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
  3. Чегемское ущелье, озеро Тамбукан, Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Ущелья
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Эолова арфа
  8. Чегемское ущелье
  9. Перевал Гум-Баши
  10. Озеро Провал
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в мае 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Откройте для себя мир виноделия в Пятигорске с нашими экскурсиями. Вы познакомитесь с историей виноделия и посетите виноградники. При желании можно купить вино. Вы получите бесценные знания и впечатления. Все это доступно по хорошей цене