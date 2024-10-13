Индивидуальная
до 5 чел.
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
«Теперь держим путь за город: в идиллической горной долине нас встретят виноградники и частная винодельня»
10 мая в 12:00
12 мая в 12:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЭтногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«Дополнительные расходы: посещение винодельни с дегустацией 6 образцов вина + закуска — 7000 руб»
8 мая в 10:30
12 мая в 10:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Чегемское ущелье, озеро Тамбукан, Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
Начало: Адрес проживания туристов в Пятигорске
«Эта необычная локация расположилась в окрестностях села Черная Речка (неподалеку от Нальчика) в окружении виноградников»
Расписание: По договорённости
7 мая в 09:00
11 мая в 09:00
12 999 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 октября 2024Замечательная экскурсия.
- ЕЕлена9 апреля 2024Все отлично, продуманно и очень вкусно. Было бы таких мест побольше!!!
- ММарина1 августа 2023Посещение винодельни - это про любовь к вину тех людей, которые его производят. Конечно, вы увидите лишь часть этого сложного
- ССветлана28 февраля 2023Добрый день, хочу выразить огромную благодарность Алексею, два замечательных солнечных дня в экскурсиях мы провели незабываемо, посмотрели водопады, ущелье, отведали
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в мае 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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