Пятигорск откроется вам с новой стороны — как фотографу! Эта прогулка — мастер-класс по мобильной фотосъёмке.
Вы не просто увидите знаменитые места: Цветник, гору Горячую с Орлом, Эолову арфу и панорамы Кавказского хребта. Вы научитесь видеть выгодные ракурсы и делать по-настоящему впечатляющие кадры на телефон.
У вас останется коллекция ярких фотографий и навыки, которые превратят обычные снимки в маленькие шедевры для соцсетей.
Описание фото-прогулкиПятигорск – город-курорт с богатой историей и шикарными видами. Этот город никого не оставит равнодушным. Приезжая на курорт каждый стремится увезти отсюда как можно больше фото и видео. Я помогу за короткое время собрать внушительную коллекцию фото которые не стыдно показать родственникам и друзьям и выставить в социальных сетях. Главное то, что Вы сами сделаете эти фото. Я подскажу как и где их сделать и первично расскажу как пользоваться камерой в вашем телефоне. Это не стандартная экскурсия где вам будут рассказывать о историческом прошлом. Нет. Во время фотопрогулки мы разбудим желание сфотографировать красивые места. Прикоснуться к неповторимой энергетике этих мест. Вы сами начнете видеть наиболее приятные и выгодные для фотоснимков места. Полезные знания останутся с вами надолго. Важная информация: Обязательно зарядите свой мобильный телефон перед фотопрогулкой. Если есть повербанк — возьмите его.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Цветник
- Гора Горячая
- Скульптура Орла
- Китайская беседка
- Академическая галерея
- Эолова арфа
- Эммануэлевский парк
- Михайловская гора
Что включено
- Услуги гида
- Помощь в наработке навыка фотографии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Кирова, 23 (вход в парк «Цветник»)
Завершение: Вход в парк «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Обязательно зарядите свой мобильный телефон перед фотопрогулкой. Если есть повербанк - возьмите его
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
