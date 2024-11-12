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Прогуляемся и отведаем местной кухни в древнем селе Верхняя Балкария: атмосфера потрясающая, воздух свежий, пейзажи живописны, местная еда очень вкусная, а тишина и спокойствие — умиротворяющие. Именно здесь скрыта истинная история всего балкарского народа. Каждый участок земли этого места пропитан самобытностью и первозданностью. На протяжении всего маршрута сделаем прекрасные фотографии с лучшими видами!

Отправимся по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии.Посетим мистические Голубые озёра, пройдёмся вокруг озера Церик-Кель, одного из самых глубоких в мире, насладимся его невероятным цветом и небывалой прозрачностью кристально чистых