Отправимся по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии.
Посетим мистические Голубые озёра, пройдёмся вокруг озера Церик-Кель, одного из самых глубоких в мире, насладимся его невероятным цветом и небывалой прозрачностью кристально чистых
Посетим мистические Голубые озёра, пройдёмся вокруг озера Церик-Кель, одного из самых глубоких в мире, насладимся его невероятным цветом и небывалой прозрачностью кристально чистых
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулкиЧто нас ждёт? Мы отправимся в поездку в горы Кавказа на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом: проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа. В поездке мы посетим несколько лучших локаций Кабардино-Балкарии. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размеренно. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. Вам не надо будет тратить время, чтобы фотографировать всё вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами, а я с большим удовольствием запечатлею вас, ваши счастливые моменты и эмоции в фотоснимках, которые подарят прекрасные воспоминания на долгие годы. Голубые озёра Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоемов, расположенных в Черекском районе, недалеко от села Бабугент, на правом берегу реки Черек-Балкарский. Находятся они на территории особо охраняемой зоны площадью 147,6 га, образованной в 1978 году с целью сохранения уникальных памятников природы. В комплекс водоёмов входят:
- Нижнее Голубое (Церик-Кель, Черек-Кел) • Сухое, или Пропавшее (Кель-Кетчхен) • Секретное • Два сообщающихся между собой Верхних Голубых озера Все водоёмы объединяет невероятный цвет, переходящий от нежно-голубого к лазурному, и небывалая прозрачность кристально чистых вод. Верхняя Балкария Верхняя Балкария — единственное селение в Черекском ущелье. Нельзя приехать в республику Кабардино-Балкария и не побывать в этом селении, очень похожем на горное царство. Памятники старины вокруг поселения объединены в Археолого-туристический комплекс. Каменные лабиринты из руин традиционных балкарских поселений обрамляют одинокие башни прихотливым рисунком. Здесь сохранились средневековые родовые башни, наскальные крепости и развалины старых аулов. Место необъяснимо притягательное, несмотря на грустное прошлое. Важная информация:.
- Формат поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах.
- Бронирование фототура осуществляется по предоплате 5000 рублей.
- Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см. (из-за ограниченного пространства на третьем ряду сидений).
- При необходимости предоставляется детское кресло.
- Стоимость тура указана за весь автомобиль независимо от количества человек.
- После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц.
Ежедневно в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубые озёра
- Верхняя Балкария
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
Что не входит в цену
- Поездку можно начать и/или закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске) - доплата за трансфер обсуждается индивидуально
- Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
Обсуждается перед бронированием
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пятигорска
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