г. Нальчик, Гедуко

Во время экскурсии туристы посещают столицу Кабардино-Балкарии город Нальчик. Это один из самых живописных и ухоженных городов Северного Кавказа. Экскурсанты смогут подняться по канатной дороге на вершину горы Малая Кизиловая, полюбоваться панорамой города и гор Главного Кавказского хребта, покрытых вечными снегами и ледниками. Также на вершине горы Малая Кизиловая можно увидеть как в камне воплощен один из главных героев нартского эпоса — богатырь-нарт Сосруко.

Далее туристы отправляются в Баксанский район, к термальным источникам «Гедуко». Это спортивно-оздоровительный комплекс, где расположены водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха.

Комплекс удобно расположенный на автодороге Прохладный — Эльбрус, в объезд селения Кишпек, уникален своими термальными источниками.

Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.

На территории расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном, детский развлекательный центр и кафе.

Экскурсия рассчитана на 6-7 часов.