г. Нальчик, термальный комплекс “Гедуко”

г

5
1 отзыв
. г. Нальчик, термальный комплекс “Гедуко”
г. Нальчик, термальный комплекс “Гедуко”
г. Нальчик, термальный комплекс “Гедуко”
г. Нальчик, термальный комплекс “Гедуко”
г. Нальчик, термальный комплекс “Гедуко”
г. Нальчик, термальный комплекс “Гедуко”
г. Нальчик, термальный комплекс “Гедуко”

Что вы увидите 🤩

  • Город Нальчик
  • Курортный парк Нальчика
  • Термальный комплекс Гедуко
г. Нальчик, Гедуко
Во время экскурсии туристы посещают столицу Кабардино-Балкарии город Нальчик. Это один из самых живописных и ухоженных городов Северного Кавказа. Экскурсанты смогут подняться по канатной дороге на вершину горы Малая Кизиловая, полюбоваться панорамой города и гор Главного Кавказского хребта, покрытых вечными снегами и ледниками. Также на вершине горы Малая Кизиловая можно увидеть как в камне воплощен один из главных героев нартского эпоса — богатырь-нарт Сосруко.
Далее туристы отправляются в Баксанский район, к термальным источникам «Гедуко». Это спортивно-оздоровительный комплекс, где расположены водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха.
Комплекс удобно расположенный на автодороге Прохладный — Эльбрус, в объезд селения Кишпек, уникален своими термальными источниками.
Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
На территории расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном, детский развлекательный центр и кафе.
Экскурсия рассчитана на 6-7 часов.
🚩 Начало и место завершения: Кирова просп. , 23, Пятигорск, Парк Цветник
 Что входит
  • Сопровождение экскурсоводом
  • Опытные водители
  • Автобус с кондиционером
 Что не входит
  • Питание, вода
  • Личные расходы (сувениры и пр. )
  • Канатно-кресельная дорога в г. Нальчике 300 руб.
  • Купание в термальных источниках “Гедуко” 250 руб.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Уточнение информации о номере автобуса, времени посадки и экскурсоводе сообщается менеджером после 12:00.
  • Нужно взять с собой:
  • 1. Паспорт, детям свидетельство о рождении.
  • 2. Маски для нахождения в автобусе.
  • 3. Очки от солнца.
  • 4. Наличные деньги (кафе, рынки).
Время проведения: Пятница с 13:20 до 19:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Машук
Машук
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