Литературный флёр Пятигорска: прогулка в мини-группе
Обсудить классиков, отыскавших вдохновение среди гор Кавказа
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6 отзывов
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Ответы на вопросы
Думаете, Пятигорск — это только Лермонтов? А как же Пушкин и его неоднократные визиты в Кавминводы? А Лев Толстой! Ведь именно здесь граф решил стать профессиональным литератором.
А Ильф с Петровым и их остроумные карикатуры на советский Пятигорск? Обсудим, что за волшебство разлито в пятигорском воздухе и почему оно так благотворно влияет на литературу.
Ближайшие даты:
22 авг
26 авг
29 авг
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Описание
Что вас ожидает
Литературные беседы
Кавказ в целом и Пятигорск в частности оказали огромное влияние сразу на трёх классиков русской литературы: Пушкина, Лермонтова и Толстого. В связи с именем каждого обсудим:
визиты Пушкина в Пятигорск и то, как они поэта меняли;
скандального героя 19 века, которого Александр Сергеевич выбрал в музы;
пятигорскую жизнь Лермонтова и версии трагической дуэли;
решение Толстого стать писателем и при чём тут Пятигорск;
образ жизни водяного общества и злачные места 19 века.
Мы поговорим и о других мастерах литературы, творивших здесь. Вспомним Ильфа и Петрова, едко писавших про советский Пятигорск. А поскольку беседа о литературе невозможна без погружения в контекст места и времени, мы будем много разговаривать и о самом городе, и о его жителях.
Улицы, бульвары и озёра
Мы прогуляемся от озера Провал по исторической части Пятигорска и видовому бульвару Гагарина, окружённому роскошными виллами. Увидим знаменитые локации, связанные с Лермонтовым, старый бульвар и парк Цветник. Остановимся на главных смотровых площадках и насладимся панорамами кавказских гор.
Организационные детали
Экскурсия обзорная и не предполагает дополнительных расходов.
во вторник в 15:00, в субботу в 11:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Пятигорске
Провела экскурсии для 435 туристов
Привет! Я Мария, экскурсовод и гид-переводчик. Уже больше 15 лет я делаю моих гостей счастливее, погружая их в атмосферу гедонизма и увлекательных историй в своих турах и экскурсиях. Я считаю, что история — это люди, поэтому много рассказываю об интересных судьбах, о том, как жили и проводили время. Я оживляю для вас Кисловодск прошлого и знакомлю с его настоящим. Приходите и откройте город вместе со мной!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
16 авг 2023
Было интересно, познавательно и увлекательно. Помимо поэтов, Мария рассказала про архитекторов. Материал был преподнесен в доступном формате.
Д
Дарья
13 авг 2023
Мне было очень интересно послушать рассказ Марии. жаль только,что некоторые памятники архитектуры уже в аварийном состоянии
М
Мария
12 авг 2023
Очень понравилась экскурсия. Были семьёй с детьми 14 и 16 лет. Прекрасный маршрут по основным литературным и не только литературным достопримечательностям Пятигорска. Мария большой профессионал. Информация очень целостная и будет понятна и интересна даже тем, кто не увлекается творчеством Лермонтова. Экскурсия ни на минуту не показалась скучной. Все в восторге!
М
Марьяна
5 авг 2023
Очень понравилась экскурсия по Пятигорску! Узнали много интересных фактов и вцелом были увлечены историей города. Экскурсовод Мария - большой профессионал, умеет удержать внимание и показать всю красоту образов, героев и мест города. Рекомендуем!
Анастасия
30 июля 2023
Замечательная прогулка! Я уже была на экскурсии с Марией, в Кисловодске. Восхищает её интересная подача и профессионализм.
Очень заинтересовала литературная тема, тк я филолог. Я впечатлена знаниями Марии. Экскурсия через истории живых людей, Лермонтов, Пушкин, Ильф и Петров… Можно слушать бесконечно.
Комфортный темп прогулки, интересный маршрут.
Благодарю Марию и очень рекомендую всем сходить на её экскурсии ❤️
И
Ирина
29 июля 2023
Хочу поблагодарить Марию за потрясающую экскурсию по Пятигорску. Мария провела меня по местам событий произведений Лермонтова, что я читала еще в школьные годы. Было круто окунуться в интриги 19 века, открыла для себя новых героев произведений выдающихся литераторов о которых ранее и не слышала вовсе, главное в течении экскурсии ты понимаешь, что писатели и их герои такие же люди как все мы, со своими переживаниями и слабостями.
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