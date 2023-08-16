Думаете, Пятигорск — это только Лермонтов? А как же Пушкин и его неоднократные визиты в Кавминводы? А Лев Толстой! Ведь именно здесь граф решил стать профессиональным литератором. А Ильф с Петровым и их остроумные карикатуры на советский Пятигорск? Обсудим, что за волшебство разлито в пятигорском воздухе и почему оно так благотворно влияет на литературу.

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Описание

Что вас ожидает

Литературные беседы

Кавказ в целом и Пятигорск в частности оказали огромное влияние сразу на трёх классиков русской литературы: Пушкина, Лермонтова и Толстого. В связи с именем каждого обсудим:

визиты Пушкина в Пятигорск и то, как они поэта меняли;

скандального героя 19 века, которого Александр Сергеевич выбрал в музы;

пятигорскую жизнь Лермонтова и версии трагической дуэли;

решение Толстого стать писателем и при чём тут Пятигорск;

образ жизни водяного общества и злачные места 19 века.

Мы поговорим и о других мастерах литературы, творивших здесь. Вспомним Ильфа и Петрова, едко писавших про советский Пятигорск. А поскольку беседа о литературе невозможна без погружения в контекст места и времени, мы будем много разговаривать и о самом городе, и о его жителях.

Улицы, бульвары и озёра

Мы прогуляемся от озера Провал по исторической части Пятигорска и видовому бульвару Гагарина, окружённому роскошными виллами. Увидим знаменитые локации, связанные с Лермонтовым, старый бульвар и парк Цветник. Остановимся на главных смотровых площадках и насладимся панорамами кавказских гор.

Организационные детали

Экскурсия обзорная и не предполагает дополнительных расходов.