Мы покажем вам кавказскую мозаику. Начнём с Железноводска и Пятигорска, где жили и творили Пушкин, Лермонтов, Толстой и Шаляпин.В Приэльбрусье окажемся выше облаков — на полянах Азау и Чегет, полюбуемся

спящим великаном — Эльбрусом, и опробуем знаменитый нарзан. Послушаем гул Чегемских водопадов и насладимся единением с природой в Домбае. В Кисловодске осмотрим главные локации: от парка до Курортного бульвара и Нарзанной галереи. А завершим тур посещением горы Кольцо и Медовых водопадов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:

• Отель «Бугарь» — 12:50

• Гостиница «Южная» — 13:00

• Отель «Бештау» — 13:10

• Отель «Машук» — 13:25

• Гостиница «Пятигорск» — 13:30

• Отель «Интурист» — 13:35

• Рекомендуется пообедать в 1-й день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.

• Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты принимаются не везде.

• Последний день тура завершается ориентировочно в 17:30, учитывайте это при покупке билета.

• Компания оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.

Что взять с собой:

• Документы — паспорт РФ (оригинал), свидетельство о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС.

• Финансы — наличные деньги для оплаты дополнительных расходов (канатные дороги, экосборы, обеды/ужины, сувениры). Банковские карты принимаются не везде, особенно в горах.

• Одежда и обувь — удобная одежда по сезону, тёплая одежда для Приэльбрусья и Домбая, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик или зонт, для термального комплекса — купальник/плавки, тапочки, полотенце.

• Здоровье — личная аптечка, солнцезащитные очки и крем (на высоте солнце очень активное), средство от укусов насекомых.

• Техника — зарядные устройства для телефонов и фотоаппаратов, пауэрбанк.