В Приэльбрусье окажемся выше облаков — на полянах Азау и Чегет, полюбуемся
Описание тура
Организационные детали
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:
• Отель «Бугарь» — 12:50
• Гостиница «Южная» — 13:00
• Отель «Бештау» — 13:10
• Отель «Машук» — 13:25
• Гостиница «Пятигорск» — 13:30
• Отель «Интурист» — 13:35
• Рекомендуется пообедать в 1-й день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
• Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты принимаются не везде.
• Последний день тура завершается ориентировочно в 17:30, учитывайте это при покупке билета.
• Компания оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Что взять с собой:
• Документы — паспорт РФ (оригинал), свидетельство о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС.
• Финансы — наличные деньги для оплаты дополнительных расходов (канатные дороги, экосборы, обеды/ужины, сувениры). Банковские карты принимаются не везде, особенно в горах.
• Одежда и обувь — удобная одежда по сезону, тёплая одежда для Приэльбрусья и Домбая, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик или зонт, для термального комплекса — купальник/плавки, тапочки, полотенце.
• Здоровье — личная аптечка, солнцезащитные очки и крем (на высоте солнце очень активное), средство от укусов насекомых.
• Техника — зарядные устройства для телефонов и фотоаппаратов, пауэрбанк.
Программа тура по дням
Железноводск и Пятигорск
После размещения в отеле — экскурсия. Начнём с Железноводска и увидим солнечные зодиакальные часы и Пушкинскую галерею — ажурное сооружение, хранящее дух светских раутов.
Сердце города-курорта бьётся у его легендарных источников: «Славяновского» и «Смирновского», где можно испить целебной минеральной воды. По каскадной лестнице пройдём к Курортному озеру.
Далее отправимся в Пятигорск, навсегда связанный с именем Лермонтова. Посетим место дуэли поэта на склоне горы Машук. Спустимся к таинственному озеру Провал. А ещё прогуляемся по старейшему парку «Цветник». Здесь мы увидим историческую питьевую галерею, заглянем в аутентичную кофейню и посетим грот Дианы. Осмотрим здание Института Курортологии.
К 19:00 вернёмся в отель.
Приэльбрусье: поляны Азау и Чегет, наразнные источники и Эльбрус
В 6:00 отправимся в Приэльбрусье, где спит великан Эльбрус. Дорога пройдёт через живописное Баксанское ущелье. Посетим поляну Азау — покажется, что вы попали в святилище горных духов. А на высоте 3847 м произойдёт чудо — вы окажетесь между небом и землёй, где Эльбрус как никогда близок.
Ещё сегодня посетим поляну Чегет и на кресельных подъёмниках взлетим в облака. Обязательно попробуем нарзан — воду, рождённую в недрах земли и бьющую ключом.
В 19:30 вернёмся в Пятигорск.
Чегемские водопады и термальный комплекс (по желанию)
В 13:00 поедем на Чегемские водопады — они находятся в теснине, где скалы буквально «сходятся» над дорогой. Весной и после дождей водопады полноводны и звучны, летом — изящны и графичны, зимой — превращаются в фантастические ледяные драпировки.
У вас будет время на отдых, фотографии и прогулку по ущелью.
Дальше посетим термальный комплекс «Гедуко». Температура воды примерно от +20 до +45 °C, а всего на территории шесть бассейнов. В зависимости от сезона впечатление будет разным: зимой особенно приятно из морозного воздуха попасть в горячую воду, а летом — чередовать тёплые чаши и более прохладные бассейны.
21:00 — возвращение в отель.
Домбай
В 6:00 отправимся в Домбай. За доплату поднимемся по канатной дороге, любуясь склонами и вершинами. На поляне насладимся просторами, сделаем фотографии на фоне хребтов. Это день не для ярких эмоций, а для глубокого, тихого восторга, который остаётся внутри надолго после спуска в долину.
20:00 — возвращение в отель.
Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады
В 8:20 поедем в Кисловодск. Начнём у истоков: от монументального Свято-Никольского собора и суровых валунов Кисловодской крепости мы шагнём в зелёное царство парка. Здесь каждый поворот открывает новую картину: вот ажурный мостик «Дамский, а вот застывшее зеркало Зеркального пруда. Тропа ведёт к таинственному гроту «Стеклянная струя», к памятнику Пушкину, мимо Цветочного календаря и парадной колоннады.
Заглянем в Главную нарзанную галерею, пройдём по оживлённому Курортному бульвару к зданию Нарзанных ванн. А затем отправимся к горе Кольцо. Отдохнём в чайном домике и посетим Медовые водопады — спустимся в туманный каньон, где грохочут пять водных каскадов.
К 17:00 вернёмся в Пятигорск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное в отеле «Южная» 2*
|40 300 ₽
|2-местное в отеле «Бугарь» 4*
|51 500 ₽
|1-местное в отеле «Бештау» 4*
|71 100 ₽
|1-местное в отеле «Машук» 2*
|62 700 ₽
|1-местное в отеле «Интурист» 3*
|71 400 ₽
|2-местное в отеле «Бештау» 4*
|52 000 ₽
|Доп. место в в отеле «Машук» 2*
|38 400 ₽
|2-местное в отеле «Интурист» 3*
|51 700 ₽
|1-местное в отеле «Бугарь» 4*
|69 500 ₽
|2-местное в отеле «Машук» 2*
|49 300 ₽
|1-местное в отеле «Южная» 2*
|476 000 ₽
|Доп. место в в отеле «Бугарь» 4*
|35 600 ₽
|Доп. место в в отеле «Интурист» 3*
|37 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины
- Билеты на подъёмники, в термальные источники
- Трансферы из/в аэропорт - 1900 ₽ в одну сторону
- Доплата за 1-местное размещение