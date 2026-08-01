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Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай

Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк
Мы покажем вам кавказскую мозаику. Начнём с Железноводска и Пятигорска, где жили и творили Пушкин, Лермонтов, Толстой и Шаляпин.

В Приэльбрусье окажемся выше облаков — на полянах Азау и Чегет, полюбуемся
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спящим великаном — Эльбрусом, и опробуем знаменитый нарзан. Послушаем гул Чегемских водопадов и насладимся единением с природой в Домбае. В Кисловодске осмотрим главные локации: от парка до Курортного бульвара и Нарзанной галереи. А завершим тур посещением горы Кольцо и Медовых водопадов.

Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай

Описание тура

Организационные детали

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:
• Отель «Бугарь» — 12:50
• Гостиница «Южная» — 13:00
• Отель «Бештау» — 13:10
• Отель «Машук» — 13:25
• Гостиница «Пятигорск» — 13:30
• Отель «Интурист» — 13:35

• Рекомендуется пообедать в 1-й день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
• Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты принимаются не везде.
• Последний день тура завершается ориентировочно в 17:30, учитывайте это при покупке билета.
• Компания оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.

Что взять с собой:
• Документы — паспорт РФ (оригинал), свидетельство о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС.
• Финансы — наличные деньги для оплаты дополнительных расходов (канатные дороги, экосборы, обеды/ужины, сувениры). Банковские карты принимаются не везде, особенно в горах.
• Одежда и обувь — удобная одежда по сезону, тёплая одежда для Приэльбрусья и Домбая, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик или зонт, для термального комплекса — купальник/плавки, тапочки, полотенце.
• Здоровье — личная аптечка, солнцезащитные очки и крем (на высоте солнце очень активное), средство от укусов насекомых.
• Техника — зарядные устройства для телефонов и фотоаппаратов, пауэрбанк.

Программа тура по дням

1 день

Железноводск и Пятигорск

После размещения в отеле — экскурсия. Начнём с Железноводска и увидим солнечные зодиакальные часы и Пушкинскую галерею — ажурное сооружение, хранящее дух светских раутов.

Сердце города-курорта бьётся у его легендарных источников: «Славяновского» и «Смирновского», где можно испить целебной минеральной воды. По каскадной лестнице пройдём к Курортному озеру.

Далее отправимся в Пятигорск, навсегда связанный с именем Лермонтова. Посетим место дуэли поэта на склоне горы Машук. Спустимся к таинственному озеру Провал. А ещё прогуляемся по старейшему парку «Цветник». Здесь мы увидим историческую питьевую галерею, заглянем в аутентичную кофейню и посетим грот Дианы. Осмотрим здание Института Курортологии.

К 19:00 вернёмся в отель.

Железноводск и ПятигорскЖелезноводск и ПятигорскЖелезноводск и Пятигорск
2 день

Приэльбрусье: поляны Азау и Чегет, наразнные источники и Эльбрус

В 6:00 отправимся в Приэльбрусье, где спит великан Эльбрус. Дорога пройдёт через живописное Баксанское ущелье. Посетим поляну Азау — покажется, что вы попали в святилище горных духов. А на высоте 3847 м произойдёт чудо — вы окажетесь между небом и землёй, где Эльбрус как никогда близок.

Ещё сегодня посетим поляну Чегет и на кресельных подъёмниках взлетим в облака. Обязательно попробуем нарзан — воду, рождённую в недрах земли и бьющую ключом.

В 19:30 вернёмся в Пятигорск.

Приэльбрусье: поляны Азау и Чегет, наразнные источники и ЭльбрусПриэльбрусье: поляны Азау и Чегет, наразнные источники и ЭльбрусПриэльбрусье: поляны Азау и Чегет, наразнные источники и Эльбрус
3 день

Чегемские водопады и термальный комплекс (по желанию)

В 13:00 поедем на Чегемские водопады — они находятся в теснине, где скалы буквально «сходятся» над дорогой. Весной и после дождей водопады полноводны и звучны, летом — изящны и графичны, зимой — превращаются в фантастические ледяные драпировки.
У вас будет время на отдых, фотографии и прогулку по ущелью.

Дальше посетим термальный комплекс «Гедуко». Температура воды примерно от +20 до +45 °C, а всего на территории шесть бассейнов. В зависимости от сезона впечатление будет разным: зимой особенно приятно из морозного воздуха попасть в горячую воду, а летом — чередовать тёплые чаши и более прохладные бассейны.

21:00 — возвращение в отель.

Чегемские водопады и термальный комплекс (по желанию)Чегемские водопады и термальный комплекс (по желанию)Чегемские водопады и термальный комплекс (по желанию)
4 день

Домбай

В 6:00 отправимся в Домбай. За доплату поднимемся по канатной дороге, любуясь склонами и вершинами. На поляне насладимся просторами, сделаем фотографии на фоне хребтов. Это день не для ярких эмоций, а для глубокого, тихого восторга, который остаётся внутри надолго после спуска в долину.

20:00 — возвращение в отель.

ДомбайДомбайДомбай
5 день

Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады

В 8:20 поедем в Кисловодск. Начнём у истоков: от монументального Свято-Никольского собора и суровых валунов Кисловодской крепости мы шагнём в зелёное царство парка. Здесь каждый поворот открывает новую картину: вот ажурный мостик «Дамский, а вот застывшее зеркало Зеркального пруда. Тропа ведёт к таинственному гроту «Стеклянная струя», к памятнику Пушкину, мимо Цветочного календаря и парадной колоннады.

Заглянем в Главную нарзанную галерею, пройдём по оживлённому Курортному бульвару к зданию Нарзанных ванн. А затем отправимся к горе Кольцо. Отдохнём в чайном домике и посетим Медовые водопады — спустимся в туманный каньон, где грохочут пять водных каскадов.

К 17:00 вернёмся в Пятигорск.

Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопадыКисловодск, гора Кольцо и Медовые водопадыКисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное в отеле «Южная» 2*40 300 ₽
2-местное в отеле «Бугарь» 4*51 500 ₽
1-местное в отеле «Бештау» 4*71 100 ₽
1-местное в отеле «Машук» 2*62 700 ₽
1-местное в отеле «Интурист» 3*71 400 ₽
2-местное в отеле «Бештау» 4*52 000 ₽
Доп. место в в отеле «Машук» 2*38 400 ₽
2-местное в отеле «Интурист» 3*51 700 ₽
1-местное в отеле «Бугарь» 4*69 500 ₽
2-местное в отеле «Машук» 2*49 300 ₽
1-местное в отеле «Южная» 2*476 000 ₽
Доп. место в в отеле «Бугарь» 4*35 600 ₽
Доп. место в в отеле «Интурист» 3*37 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Билеты на подъёмники, в термальные источники
  • Трансферы из/в аэропорт - 1900 ₽ в одну сторону
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 12:00
Завершение: Пятигорск, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1955 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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