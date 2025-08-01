Автобусный трехдневный тур в Тбилиси Мцхету (Кахетия) из КМВ еженедельно
Начало: Пятигорск автовокзал
Расписание: еженедельно с пт по вс
1 авг в 00:00
8 авг в 00:00
25 900 ₽ за человека
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд 6.00 - 7.30 каждый день
Завтра в 06:00
25 июл в 06:00
12 000 ₽ за человека
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Сегодня в 07:00
26 июл в 07:00
12 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На микроавтобусе»
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