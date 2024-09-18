Приглашаю вас провести день на природе — вдали от городской суеты и туристических автобусов.
Мы покажем вам самые красивые локации региона — горный аул Схауат, источник с целебным нарзаном, плато Шаджатмаз, уютную обзорную площадку с видом на Эльбрус. А также накроем для вас поляну с лучшими блюдами кавказской кухни!
Мы покажем вам самые красивые локации региона — горный аул Схауат, источник с целебным нарзаном, плато Шаджатмаз, уютную обзорную площадку с видом на Эльбрус. А также накроем для вас поляну с лучшими блюдами кавказской кухни!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём путешествие с пикника на смотровой площадке с видом на Эльбрус. Мы приготовим для вас кофе в турке или чай на травах, угостим бутербродами, закусками (по желанию к коньяку или вину) и домашней выпечкой.
- Спустимся на джипе по перевалу в горный аул Схауат, проедем по узким улочкам, полюбуемся окружающей природой.
- Выпьем целебного нарзана, который вытекает прямо со скалы, прогуляемся к горной реке. Мы расскажем вам о народах республики, традициях, обычаях, национальной кухне.
- Поедем вдоль реки на красивую поляну, где устроим настоящий кавказский обед — с тремя видами шашлыка, овощами, фруктами, сладостями, местным сыром и суджуком.
- По желанию посетим ферму альпак, долину нарзанов, плато Шаджатмаз и сфотографируемся у надписи «Счастье не за горами».
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota.
- Отдельно по желанию оплачиваются билеты на ферму альпак — 500 ₽ с человека и вход в Долину нарзанов — 150 ₽ с человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 359 туристов
Всем привет! Меня зовут меня Георгий, я родился и живу в Пятигорске. С огромной радостью покажу вам наши заповедные места и расскажу о них нескучные истории и легенды. Наша команда опытных гидов-джипперов более 5 лет организует как многодневные туры, так и однодневные поездки по самым красивым местам Кавказа. До встречи!Задать вопрос
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