Георгий — ваша команда гидов в Пятигорске

Провели экскурсии для 359 туристов

Всем привет! Меня зовут меня Георгий, я родился и живу в Пятигорске. С огромной радостью покажу вам наши заповедные места и расскажу о них нескучные истории и легенды. Наша команда опытных гидов-джипперов более 5 лет организует как многодневные туры, так и однодневные поездки по самым красивым местам Кавказа. До встречи!