Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
Мечети «Сердце Чечни», «Гордость мусульман», «Сердце матери», смотровая площадка «Грозный-Сити», музей Ахмат-Хаджи Кадырова — Чечне есть что показать своим гостям. Республика — блестящий пример возрождения после трудного исторического периода. С радостью познакомим вас с её прошлым и самыми значимыми местами.
Вы начнёте путешествие с обзорной экскурсии по городу на комфортабельном автомобиле. Оцените масштабы и красоту Грозного. Увидите многие значимые здания и монументы, исторические и современные районы, включая проспект имени Ахмата Кадырова, центральный рынок и уникальные жилые кварталы.
Мемориальный комплекс славы имени А. А. Кадырова
Главное место комплекса занимает двухуровневое здание музея Ахмат-Хаджи Кадырова. Над ним работали специалисты из разных регионов России. Строение оформлено в мавританском и флорентийском стилях, отделано мрамором, привезённым из Испании, и украшено удивительной иранской люстрой. Вы посетите выставку, посвящённую первому президенту Чечни и участию жителей Чечено-Ингушетии в ВОВ.
Мечеть «Сердце Чечни»
Одной из наших ключевых остановок в Грозном будет также мечеть «Сердце Чечни» — величественное здание в самом центре города. Главная мечеть Чеченской Республики считается самой крупной в Европе. Она вмещает до 10 тысяч гостей и является символом города и всей республики.
Смотровая площадка «Грозный-Сити»
С высоты 32 этажей вы увидите впечатляющую панораму — здания, улицы и мосты города предстанут как на ладони.
Мечеть «Сердце матери» в Аргуне
Это первая в России мечеть в стиле хай-тек. Она носит имя Аймани Кадыровой. Вы почувствуете умиротворение и спокойствие, царящее здесь.
Мечеть «Гордость мусульман» в Шали
Вы посетите самую большую мечеть в Европе. Она была открыта в 2019 году в день рождения первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова и посвящена пророку Мухаммеду. Мрамор для её создания привезли с греческого острова Тодос. Строение больше мечети в Грозном в 10 раз.
Примерный тайминг маршрута
06:00 выезд из Пятигорска (по дороге остановка на завтрак) 12:00 прибытие в Грозный, посещение его достопримечательностей 16:00 прибытие в Аргун, посещение мечети 18:00 прибытие в Шали, посещение мечети 23:00–23:30 возвращение обратно
Организационные детали
В стоимость включены трансфер и услуги гида
Поездка пройдёт на автомобиле Toyota, УАЗ Patriot или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
Дополнительное оплачиваются билет в музей Кадырова — 250 руб. /чел., билет на смотровую площадку — 150 руб. /чел., завтрак и обед (по желанию)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 8108 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
Такого моря позитивных впечатлений и положительных эмоций мы не получали давно!!! Гид великолепен! По программе увидели всё, что заявлено))) Узнали столько исторических подробностей, легенд, основ культуры и быта чеченского народа, традиций как древних, так и современных. Было так круто!!!
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