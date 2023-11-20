Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
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Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Грозному
Вы начнёте путешествие с обзорной экскурсии по городу на комфортабельном автомобиле. Оцените масштабы и красоту Грозного. Увидите многие значимые здания и монументы, исторические и современные районы, включая проспект имени Ахмата Кадырова, центральный рынок и уникальные жилые кварталы.
Мемориальный комплекс славы имени А. А. Кадырова
Главное место комплекса занимает двухуровневое здание музея Ахмат-Хаджи Кадырова. Над ним работали специалисты из разных регионов России. Строение оформлено в мавританском и флорентийском стилях, отделано мрамором, привезённым из Испании, и украшено удивительной иранской люстрой. Вы посетите выставку, посвящённую первому президенту Чечни и участию жителей Чечено-Ингушетии в ВОВ.
Мечеть «Сердце Чечни»
Одной из наших ключевых остановок в Грозном будет также мечеть «Сердце Чечни» — величественное здание в самом центре города. Главная мечеть Чеченской Республики считается самой крупной в Европе. Она вмещает до 10 тысяч гостей и является символом города и всей республики.
Смотровая площадка «Грозный-Сити»
С высоты 32 этажей вы увидите впечатляющую панораму — здания, улицы и мосты города предстанут как на ладони.
Мечеть «Сердце матери» в Аргуне
Это первая в России мечеть в стиле хай-тек. Она носит имя Аймани Кадыровой. Вы почувствуете умиротворение и спокойствие, царящее здесь.
Мечеть «Гордость мусульман» в Шали
Вы посетите самую большую мечеть в Европе. Она была открыта в 2019 году в день рождения первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова и посвящена пророку Мухаммеду. Мрамор для её создания привезли с греческого острова Тодос. Строение больше мечети в Грозном в 10 раз.
Примерный тайминг маршрута
06:00 выезд из Пятигорска (по дороге остановка на завтрак)
12:00 прибытие в Грозный, посещение его достопримечательностей
16:00 прибытие в Аргун, посещение мечети
18:00 прибытие в Шали, посещение мечети
23:00–23:30 возвращение обратно
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota, УАЗ Patriot или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Дополнительное оплачиваются билет в музей Кадырова — 250 руб. /чел., билет на смотровую площадку — 150 руб. /чел., завтрак и обед (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.