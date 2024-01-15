Мечети «Сердце Чечни», «Гордость мусульман», «Сердце матери», смотровая площадка «Грозный-Сити», музей Ахмат-Хаджи Кадырова — Чечне есть что показать своим гостям. Республика — блестящий пример возрождения после трудного исторического периода. С радостью познакомим вас с её прошлым и самыми значимыми местами.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Грозному

Вы начнёте путешествие с обзорной экскурсии по городу на комфортабельном автомобиле. Оцените масштабы и красоту Грозного. Увидите многие значимые здания и монументы, исторические и современные районы, включая проспект имени Ахмата Кадырова, центральный рынок и уникальные жилые кварталы.

Мемориальный комплекс славы имени А. А. Кадырова

Главное место комплекса занимает двухуровневое здание музея Ахмат-Хаджи Кадырова. Над ним работали специалисты из разных регионов России. Строение оформлено в мавританском и флорентийском стилях, отделано мрамором, привезённым из Испании, и украшено удивительной иранской люстрой. Вы посетите выставку, посвящённую первому президенту Чечни и участию жителей Чечено-Ингушетии в ВОВ.

Мечеть «Сердце Чечни»

Одной из наших ключевых остановок в Грозном будет также мечеть «Сердце Чечни» — величественное здание в самом центре города. Главная мечеть Чеченской Республики считается самой крупной в Европе. Она вмещает до 10 тысяч гостей и является символом города и всей республики.

Смотровая площадка «Грозный-Сити»

С высоты 32 этажей вы увидите впечатляющую панораму — здания, улицы и мосты города предстанут как на ладони.

Мечеть «Сердце матери» в Аргуне

Это первая в России мечеть в стиле хай-тек. Она носит имя Аймани Кадыровой. Вы почувствуете умиротворение и спокойствие, царящее здесь.

Мечеть «Гордость мусульман» в Шали

Вы посетите самую большую мечеть в Европе. Она была открыта в 2019 году в день рождения первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова и посвящена пророку Мухаммеду. Мрамор для её создания привезли с греческого острова Тодос. Строение больше мечети в Грозном в 10 раз.

Примерный тайминг маршрута

06:00 выезд из Пятигорска (по дороге остановка на завтрак)

12:00 прибытие в Грозный, посещение его достопримечательностей

16:00 прибытие в Аргун, посещение мечети

18:00 прибытие в Шали, посещение мечети

23:00–23:30 возвращение обратно

Организационные детали