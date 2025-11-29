Приглашаю вас в однодневное путешествие по четырём главным курортным городам Кавказских Минеральных Вод — Пятигорску, Ессентукам, Кисловодску и Железноводску, где вы откроете для себя историю и целебную силу местных источников, узнаете, как этот край стал жемчужиной Российской империи, где отдыхали поэты и аристократы, и почувствуете неповторимую атмосферу курортов, попробовав настоящую минеральную воду прямо из источников.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииКавказские Минеральные Воды — это место, куда хочется возвращаться снова и снова. Целебные источники, мягкий климат, изысканная архитектура XIX века и прогулки по ухоженным курортным паркам создают особую атмосферу, где здоровье соединяется с историей, а красота — с гармонией. Приглашаю вас в однодневное путешествие по четырём главным курортным городам Кавказских Минеральных Вод — Пятигорску, Ессентукам, Кисловодску и Железноводску, где вы откроете для себя историю и целебную силу местных источников, узнаете, как этот край стал жемчужиной Российской империи, где отдыхали поэты и аристократы, и почувствуете неповторимую атмосферу курортов, попробовав настоящую минеральную воду прямо из источников. В рамках экскурсии мы посетим: Пятигорск Начнём с самого старейшего курорта Кавказа. Прогуляемся по легендарному парку «Цветник», где увидим знаменитые галереи и грот Дианы, а затем поднимемся к Орлу, символу Кавказских Минеральных Вод. Нас ждут лучшие виды города с высот Китайской беседки и Эоловой арфы, после чего мы окажемся у легендарного Провала — глубокой карстовой пещеры с бирюзовой водой, ставшей «визитной карточкой» курорта. Мы также побываем на месте дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова, узнаем, почему именно этот город вошёл в его судьбу, и как величественная природа Кавказа вдохновляла поэта на создание великих произведений. Ессентуки Познакомимся с архитектурным ансамблем храма святых апостолов Петра и Павла, где установлена единственная в России скульптура Иисуса Христа. Осмотрим здание Механотерапии, Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу — настоящие памятники лечебной архитектуры. И, конечно, попробуем минеральную воду из знаменитых источников №4 и №17. Кисловодск Во время прогулки вы увидите исторический и культурный центр города: старинную крепость XIX века, Свято-Никольский собор, главные аллеи и уголки Курортного парка, Лермонтовскую площадку и знаменитую Колоннаду. Затем прогуляемся по Курортному бульвару, посетим Нарзанную галерею, продегустируем три вида нарзана прямо из источников и полюбуемся Главными нарзанными ваннами и другими архитектурными шедеврами конца XIX — начала XX века. А ещё заглянем в уголки, где снимали фильм «Чебурашка» — они полны света и уюта. Железноводск Финал путешествия — в городе, который называют «Кавказской Швейцарией». Вас ждут прогулка по зелёным аллеям, встреча с арт-объектом «Знаки Зодиака», дворцом Эмира Бухарского, знакомство с историей Пушкинской галереи — жемчужины архитектуры XIX века, и дегустация воды из местных минеральных источников. Эта экскурсия — не просто обзор достопримечательностей. Это живое путешествие по сердцу Кавказских Минеральных Вод, наполненное культурой, историей и вдохновением. Вы почувствуете атмосферу курортного прошлого, узнаете удивительные факты и создадите собственные воспоминания о крае, где природа и человек живут в гармонии. Если вы хотите увидеть Кавказские Минеральные Воды глазами человека, искренне любящего этот регион, — присоединяйтесь к нашей экскурсии. Будет по-домашнему душевно, по-кавказски красиво и по-настоящему вдохновляюще. Важная информация: «Провал» работает все дни, кроме понедельника. Выбирайте одежду по сезону, удобную обувь. В солнечную погоду берите солнцезащитный крем. Возьмите с собой перекусы и питьевую воду.
Ежедневно с 09.00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Цветник»
- Лермонтовские ванны
- Грот Дианы
- Китайская беседка
- Скульптура «Орел, побеждающий змею»
- Лермонтовская галерея
- Ермоловские ванны
- Академическая галерея
- Грот Лермонтова
- Эолова арфа
- Машук (смотровая площадка)
- Провал
- Место дуэли М.Ю. Лермонтова
- Алексеевская грязелечебница
- Верхние Николаевские ванны
- Здание Механотерапии
- Храмовый комплекс Петра и Павла
- Скульптурный образ Иисуса Христа
- Музей «Крепость»
- Дамский мостик
- Стеклянная струя
- Зеркальный пруд
- Лермонтовская площадка
- Грот «Демон»
- Нарзанная галерея
- Места, где снимался фильм «Чебурашка»
- Главные нарзанные ванны
- Скульптура «Знаки зодиака»
- Дворец Эмира Бухарского
- Пушкинская галерея
- Остров Гулливера
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу - 400 руб. /чел.
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09.00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- «Провал» работает все дни, кроме понедельника
- Выбирайте одежду по сезону, удобную обувь
- В солнечную погоду берите солнцезащитный крем
- Возьмите с собой перекусы и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная и гастрономическая экскурсия по Пятигорску: история и вкус
Раскройте Пятигорск с разных сторон: исторической, гастрономической и природной. Полюбуйтесь озером Провал, парком Цветник и попробуйте местные специалитеты
Начало: У кафе Эрмитаж
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6516 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Незабываемый Пятигорск: обзорная экскурсия
Увидеть самые красивые и яркие места города за 2,5 часа
Начало: У озера Провал
14 янв в 14:00
15 янв в 10:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:15
2 дек в 14:15
1200 ₽ за человека