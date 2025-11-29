Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в однодневное путешествие по четырём главным курортным городам Кавказских Минеральных Вод — Пятигорску, Ессентукам, Кисловодску и Железноводску, где вы откроете для себя историю и целебную силу местных источников, узнаете, как этот край стал жемчужиной Российской империи, где отдыхали поэты и аристократы, и почувствуете неповторимую атмосферу курортов, попробовав настоящую минеральную воду прямо из источников. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Татьяна Ваш гид в Пятигорске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека Когда Ежедневно с 09.00.

Описание экскурсии Кавказские Минеральные Воды — это место, куда хочется возвращаться снова и снова. Целебные источники, мягкий климат, изысканная архитектура XIX века и прогулки по ухоженным курортным паркам создают особую атмосферу, где здоровье соединяется с историей, а красота — с гармонией. Приглашаю вас в однодневное путешествие по четырём главным курортным городам Кавказских Минеральных Вод — Пятигорску, Ессентукам, Кисловодску и Железноводску, где вы откроете для себя историю и целебную силу местных источников, узнаете, как этот край стал жемчужиной Российской империи, где отдыхали поэты и аристократы, и почувствуете неповторимую атмосферу курортов, попробовав настоящую минеральную воду прямо из источников. В рамках экскурсии мы посетим: Пятигорск Начнём с самого старейшего курорта Кавказа. Прогуляемся по легендарному парку «Цветник», где увидим знаменитые галереи и грот Дианы, а затем поднимемся к Орлу, символу Кавказских Минеральных Вод. Нас ждут лучшие виды города с высот Китайской беседки и Эоловой арфы, после чего мы окажемся у легендарного Провала — глубокой карстовой пещеры с бирюзовой водой, ставшей «визитной карточкой» курорта. Мы также побываем на месте дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова, узнаем, почему именно этот город вошёл в его судьбу, и как величественная природа Кавказа вдохновляла поэта на создание великих произведений. Ессентуки Познакомимся с архитектурным ансамблем храма святых апостолов Петра и Павла, где установлена единственная в России скульптура Иисуса Христа. Осмотрим здание Механотерапии, Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу — настоящие памятники лечебной архитектуры. И, конечно, попробуем минеральную воду из знаменитых источников №4 и №17. Кисловодск Во время прогулки вы увидите исторический и культурный центр города: старинную крепость XIX века, Свято-Никольский собор, главные аллеи и уголки Курортного парка, Лермонтовскую площадку и знаменитую Колоннаду. Затем прогуляемся по Курортному бульвару, посетим Нарзанную галерею, продегустируем три вида нарзана прямо из источников и полюбуемся Главными нарзанными ваннами и другими архитектурными шедеврами конца XIX — начала XX века. А ещё заглянем в уголки, где снимали фильм «Чебурашка» — они полны света и уюта. Железноводск Финал путешествия — в городе, который называют «Кавказской Швейцарией». Вас ждут прогулка по зелёным аллеям, встреча с арт-объектом «Знаки Зодиака», дворцом Эмира Бухарского, знакомство с историей Пушкинской галереи — жемчужины архитектуры XIX века, и дегустация воды из местных минеральных источников. Эта экскурсия — не просто обзор достопримечательностей. Это живое путешествие по сердцу Кавказских Минеральных Вод, наполненное культурой, историей и вдохновением. Вы почувствуете атмосферу курортного прошлого, узнаете удивительные факты и создадите собственные воспоминания о крае, где природа и человек живут в гармонии. Если вы хотите увидеть Кавказские Минеральные Воды глазами человека, искренне любящего этот регион, — присоединяйтесь к нашей экскурсии. Будет по-домашнему душевно, по-кавказски красиво и по-настоящему вдохновляюще. Важная информация: «Провал» работает все дни, кроме понедельника. Выбирайте одежду по сезону, удобную обувь. В солнечную погоду берите солнцезащитный крем. Возьмите с собой перекусы и питьевую воду.

