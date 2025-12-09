Это путешествие — возможность исследовать величественную природу Северного Кавказа. Маршрут по Мидаграбинской долине сочетает красоту, движение и познание: всё, что делает путешествие по-настоящему живым. Вы подниметесь к подножию Эльбруса, пройдёте по долине двенадцати водопадов, вдохнёте прохладу ледяных озёр и услышите истории о древних вершинах.

Описание экскурсии

Мидаграбинская долина

Вы отправитесь к подножию горных хребтов, где лежит Мидаграбинская долина — место, известное своими двенадцатью водопадами. Потоки воды спадают со склонов Зейгалана, Шау и Дончента, образуя природный амфитеатр. Летом водопады особенно полноводны — каскады гремят, разбиваясь о скалы, и наполняют воздух прохладой. Зимой же они превращаются в сверкающие ледяные дворцы, похожие на застывшие замки.

Горные реки и озёра

Путешествие продолжится у подножья легендарного «Меча в камне». Отсюда вы пойдёте вдоль реки Гизельдон (Стырдон) и живописных горных озёр, где водится форель. Пешеходный подъём займёт от 40 до 60 минут — темп маршрута можно выбрать в зависимости от вашей подготовки. На каждом отрезке пути — новые виды, где прозрачные воды отражают вершины и небо, а тишина гор звучит сильнее любых слов.

Подробнее о маршруте

Старт: подножие Эльбруса, село Мидаграбин. Финиш: Верхняя смотровая площадка Мидаграбинской долины

Общая протяжённость: ~14–15 км (включая все основные точки — долину водопадов, «Меч в камне», реку Гизельдон и горные озёра)

Общий перепад высот: ~500 м

Уровень подготовки: средний, рекомендуется путешественникам с базовым опытом горных походов

Безопасность: гид-инструктор владеет основными навыками первой помощи и берёт с собой аптечку

Организационные детали