Из Пятигорска - к природным чудесам Мидаграбинской долины
Исследовать равнины, водопады и ледяные озёра в формате треккинга
Это путешествие — возможность исследовать величественную природу Северного Кавказа.
Маршрут по Мидаграбинской долине сочетает красоту, движение и познание: всё, что делает путешествие по-настоящему живым.
Вы подниметесь к подножию Эльбруса, пройдёте по долине двенадцати водопадов, вдохнёте прохладу ледяных озёр и услышите истории о древних вершинах.
Описание экскурсии
Мидаграбинская долина
Вы отправитесь к подножию горных хребтов, где лежит Мидаграбинская долина — место, известное своими двенадцатью водопадами. Потоки воды спадают со склонов Зейгалана, Шау и Дончента, образуя природный амфитеатр. Летом водопады особенно полноводны — каскады гремят, разбиваясь о скалы, и наполняют воздух прохладой. Зимой же они превращаются в сверкающие ледяные дворцы, похожие на застывшие замки.
Горные реки и озёра
Путешествие продолжится у подножья легендарного «Меча в камне». Отсюда вы пойдёте вдоль реки Гизельдон (Стырдон) и живописных горных озёр, где водится форель. Пешеходный подъём займёт от 40 до 60 минут — темп маршрута можно выбрать в зависимости от вашей подготовки. На каждом отрезке пути — новые виды, где прозрачные воды отражают вершины и небо, а тишина гор звучит сильнее любых слов.
Подробнее о маршруте
Старт: подножие Эльбруса, село Мидаграбин. Финиш: Верхняя смотровая площадка Мидаграбинской долины
Общая протяжённость: ~14–15 км (включая все основные точки — долину водопадов, «Меч в камне», реку Гизельдон и горные озёра)
Общий перепад высот: ~500 м
Уровень подготовки: средний, рекомендуется путешественникам с базовым опытом горных походов
Безопасность: гид-инструктор владеет основными навыками первой помощи и берёт с собой аптечку
Организационные детали
Трансфер проходит на комфортбельном легковом автомобиле (марка и модель зависит от числа участников)
Возможно использование внедорожника для преодоления труднопроходимых участков (за доплату на месте)
Обед будет организован в одном из местных ресторанов по согласованию с участниками (расходы на питание не включены в стоимость)
С вами буду я или один ииз гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.