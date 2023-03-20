Чегемские водопады и Баксанское ущелье — пожалуй, самые популярные и доступные маршруты Кабардино-Балкарии. А что дальше, там, где заканчиваются асфальтированные дороги? Наш тур на внедорожнике покажет и удивит! Будут природные замки, средневековый некрополь, самое бирюзовое озеро, панорамы долин и заснеженных гор. Формат дружеский, в группе до 8 человек.

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Описание

Что вас ожидает

Чегемские водопады — впечатляют и зимой, и летом!

Как у любой уважающей себя природной локации на Кавказе, у Чегемских водопадов есть красивая легенда. Так что перед вами предстанут не просто завораживающие водопады — но волосы гордых девушек, которые предпочли прыгнуть со скалы, но не сдаться врагу. Вы пройдёте по узкому ущелью: увидите причудливые скальные образования и стену водных каскадов — а зимой они превращаются в ледопады.

Парадром Чегем, аул Эльтюбю и Город мёртвых

Чегемские водопады — главная достопримечательность одноимённого ущелья. Но дальше вас ждут не менее любопытные места. Так, в подходящую погоду мы остановимся на парадроме Чегем, и вы по желанию ощутите мощь гор во время полёта на параплане.

Затем в программе село Эльтюбю, где находили стоянки человека, которым около 15 тысяч лет. Здесь в центре нашего внимания — средневековый некрополь Фердык Кешене и его тайны. Пеший подъём к этим склепам 11-18 веков займёт 10-15 минут: в это время вы полюбуетесь видами на ущелье, горный массив Аккая, дорогу, убегающую к перевала Думала, и заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.

В Эльтюбю вы также увидите древнюю башню Малкаруковых в сванском стиле, пройдёте по тропе вдоль стены-мемориала «Сто шагов к Кайсыну» и услышите проникновенные стихи этого поэта о балкарском народе.

Вау-виды: перевал Актопрак, Баксанское ущелье и озеро Гижгит

Поедем через перевал, который с древних времён позволял общаться жителям двух ущелий. Через перевал, где проходил торговый путь — одно из ответвлений Великого шёлкового. Перевал запомнится вам природными «крепостями» из глины, видами на Скалистый хребет и локациями из фильма «Земля Санникова». Наконец, вы окажетесь у бирюзового озера Гижгит. И пока будете делать фото, узнаете, почему с каждым годом всё больше людей приезжают искупаться в «ядовитой» воде.

Организационные детали

В стоимость включено всё, кроме питания. Едим в проверенных кафе с кавказской кухней (около 300 руб. на человека). Также рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду.

Формат путешествия

Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике

В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные опции (уточняйте при бронировании)