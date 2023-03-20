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Описание
Что вас ожидает
Чегемские водопады — впечатляют и зимой, и летом!
Как у любой уважающей себя природной локации на Кавказе, у Чегемских водопадов есть красивая легенда. Так что перед вами предстанут не просто завораживающие водопады — но волосы гордых девушек, которые предпочли прыгнуть со скалы, но не сдаться врагу. Вы пройдёте по узкому ущелью: увидите причудливые скальные образования и стену водных каскадов — а зимой они превращаются в ледопады.
Парадром Чегем, аул Эльтюбю и Город мёртвых
Чегемские водопады — главная достопримечательность одноимённого ущелья. Но дальше вас ждут не менее любопытные места. Так, в подходящую погоду мы остановимся на парадроме Чегем, и вы по желанию ощутите мощь гор во время полёта на параплане.
Затем в программе село Эльтюбю, где находили стоянки человека, которым около 15 тысяч лет. Здесь в центре нашего внимания — средневековый некрополь Фердык Кешене и его тайны. Пеший подъём к этим склепам 11-18 веков займёт 10-15 минут: в это время вы полюбуетесь видами на ущелье, горный массив Аккая, дорогу, убегающую к перевала Думала, и заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.
В Эльтюбю вы также увидите древнюю башню Малкаруковых в сванском стиле, пройдёте по тропе вдоль стены-мемориала «Сто шагов к Кайсыну» и услышите проникновенные стихи этого поэта о балкарском народе.
Вау-виды: перевал Актопрак, Баксанское ущелье и озеро Гижгит
Поедем через перевал, который с древних времён позволял общаться жителям двух ущелий. Через перевал, где проходил торговый путь — одно из ответвлений Великого шёлкового. Перевал запомнится вам природными «крепостями» из глины, видами на Скалистый хребет и локациями из фильма «Земля Санникова». Наконец, вы окажетесь у бирюзового озера Гижгит. И пока будете делать фото, узнаете, почему с каждым годом всё больше людей приезжают искупаться в «ядовитой» воде.
Организационные детали
В стоимость включено всё, кроме питания. Едим в проверенных кафе с кавказской кухней (около 300 руб. на человека). Также рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду.
Формат путешествия
Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные опции (уточняйте при бронировании)
При подходящей погоде можно включить в программу полёт на параплане (оплачивается дополнительно)
Экскурсию можно провести и для большего количества человек, а также в индивидуальном формате. Стоимость индивидуального тура — 14 000 руб. за 1-4 человек + 2000 руб. за каждого следующего человека.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 915 экскурсий для 1087 туристов
Приветствую тебя, путник, на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хочешь отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём тебя! До встречи!