Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе

Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа

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Чегемские водопады и Баксанское ущелье — пожалуй, самые популярные и доступные маршруты Кабардино-Балкарии.

А что дальше, там, где заканчиваются асфальтированные дороги? Наш тур на внедорожнике покажет и удивит! Будут природные замки, средневековый некрополь, самое бирюзовое озеро, панорамы долин и заснеженных гор. Формат дружеский, в группе до 8 человек.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Чегемские водопады — впечатляют и зимой, и летом!

Как у любой уважающей себя природной локации на Кавказе, у Чегемских водопадов есть красивая легенда. Так что перед вами предстанут не просто завораживающие водопады — но волосы гордых девушек, которые предпочли прыгнуть со скалы, но не сдаться врагу. Вы пройдёте по узкому ущелью: увидите причудливые скальные образования и стену водных каскадов — а зимой они превращаются в ледопады.

Парадром Чегем, аул Эльтюбю и Город мёртвых

Чегемские водопады — главная достопримечательность одноимённого ущелья. Но дальше вас ждут не менее любопытные места. Так, в подходящую погоду мы остановимся на парадроме Чегем, и вы по желанию ощутите мощь гор во время полёта на параплане.

Затем в программе село Эльтюбю, где находили стоянки человека, которым около 15 тысяч лет. Здесь в центре нашего внимания — средневековый некрополь Фердык Кешене и его тайны. Пеший подъём к этим склепам 11-18 веков займёт 10-15 минут: в это время вы полюбуетесь видами на ущелье, горный массив Аккая, дорогу, убегающую к перевала Думала, и заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.

В Эльтюбю вы также увидите древнюю башню Малкаруковых в сванском стиле, пройдёте по тропе вдоль стены-мемориала «Сто шагов к Кайсыну» и услышите проникновенные стихи этого поэта о балкарском народе.

Вау-виды: перевал Актопрак, Баксанское ущелье и озеро Гижгит

Поедем через перевал, который с древних времён позволял общаться жителям двух ущелий. Через перевал, где проходил торговый путь — одно из ответвлений Великого шёлкового. Перевал запомнится вам природными «крепостями» из глины, видами на Скалистый хребет и локациями из фильма «Земля Санникова». Наконец, вы окажетесь у бирюзового озера Гижгит. И пока будете делать фото, узнаете, почему с каждым годом всё больше людей приезжают искупаться в «ядовитой» воде.

Организационные детали

В стоимость включено всё, кроме питания. Едим в проверенных кафе с кавказской кухней (около 300 руб. на человека). Также рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду.

Формат путешествия

  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные опции (уточняйте при бронировании)

  • При подходящей погоде можно включить в программу полёт на параплане (оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек, а также в индивидуальном формате. Стоимость индивидуального тура — 14 000 руб. за 1-4 человек + 2000 руб. за каждого следующего человека.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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