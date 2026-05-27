Отправимся в Домбай по одной из самых красивых дорог Кавказа — через перевал Гумбаши с видом на Эльбрус.
В нашей программе — Сырная пещера и древний Шоанинский храм, гора Мусса-Ачитара и панорамы долин, невероятная природа и множество впечатлений.
Описание экскурсии
~6:00–7:00 — выезд из Пятигорска
9:00 — перевал Гумбаши
Остановимся на обзорной площадке с отличным видом Эльбрус и Кавказский хребет.
10:00 — завтрак в кафе (по желанию)
11:00 — Сырная пещера
Вы увидите необычную пещеру с пористыми сводами, которые напоминают сыр. Здесь нередко проходят художественные выставки — отличное место для ярких фото.
12:00 — Шоанинский храм
Поднимемся на высоту около 1040 м к храму 10 века — уютному месту паломничества и венчаний.
13:00 — Домбай
Вы окажетесь в окружении горных ущелий курорта Домбай. По желанию подниметесь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара (~3200 м), пообедаете с панорамным видом и погуляете в своём темпе.
16:30 — река Уллу-Муруджу
На обратном пути остановимся у бурной горной реки с кристально чистой водой.
16:30 — озеро Кара-Кёль (по возможности)
Если позволит время, заедем к небольшому живописному озеру в Тебердинский заповедник.
~19:00–20:00 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
- Едем на комфортабельных внедорожниках
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 2700 ₽ за чел., завтрак в кафе — ~500 ₽ за чел.
- В случае форс-мажоров мы заменим объекты экскурсии на равнозначные
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 44 туристов
Мы дружная команда профессиональных гидов — местных жителей, которые прекрасно знают историю и душевно проведут экскурсию для вас. Безопасность гостей — наш приоритет, поэтому вас будет сопровождать гид с большим опытом
4450 ₽ за человека