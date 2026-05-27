Отправимся в Домбай по одной из самых красивых дорог Кавказа — через перевал Гумбаши с видом на Эльбрус. В нашей программе — Сырная пещера и древний Шоанинский храм, гора Мусса-Ачитара и панорамы долин, невероятная природа и множество впечатлений.

Можно с детьми

Описание экскурсии

~6:00–7:00 — выезд из Пятигорска

9:00 — перевал Гумбаши

Остановимся на обзорной площадке с отличным видом Эльбрус и Кавказский хребет.

10:00 — завтрак в кафе (по желанию)

11:00 — Сырная пещера

Вы увидите необычную пещеру с пористыми сводами, которые напоминают сыр. Здесь нередко проходят художественные выставки — отличное место для ярких фото.

12:00 — Шоанинский храм

Поднимемся на высоту около 1040 м к храму 10 века — уютному месту паломничества и венчаний.

13:00 — Домбай

Вы окажетесь в окружении горных ущелий курорта Домбай. По желанию подниметесь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара (~3200 м), пообедаете с панорамным видом и погуляете в своём темпе.

16:30 — река Уллу-Муруджу

На обратном пути остановимся у бурной горной реки с кристально чистой водой.

16:30 — озеро Кара-Кёль (по возможности)

Если позволит время, заедем к небольшому живописному озеру в Тебердинский заповедник.

~19:00–20:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали