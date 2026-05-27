Мои заказы

Из Пятигорска - в живописный Домбай

К тишине гор, святым местам и панорамам Кавказа
Отправимся в Домбай по одной из самых красивых дорог Кавказа — через перевал Гумбаши с видом на Эльбрус.

В нашей программе — Сырная пещера и древний Шоанинский храм, гора Мусса-Ачитара и панорамы долин, невероятная природа и множество впечатлений.
Из Пятигорска - в живописный Домбай
Из Пятигорска - в живописный Домбай
Из Пятигорска - в живописный Домбай

Описание экскурсии

~6:00–7:00 — выезд из Пятигорска

9:00 — перевал Гумбаши

Остановимся на обзорной площадке с отличным видом Эльбрус и Кавказский хребет.

10:00 — завтрак в кафе (по желанию)

11:00 — Сырная пещера

Вы увидите необычную пещеру с пористыми сводами, которые напоминают сыр. Здесь нередко проходят художественные выставки — отличное место для ярких фото.

12:00 — Шоанинский храм

Поднимемся на высоту около 1040 м к храму 10 века — уютному месту паломничества и венчаний.

13:00 — Домбай

Вы окажетесь в окружении горных ущелий курорта Домбай. По желанию подниметесь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара (~3200 м), пообедаете с панорамным видом и погуляете в своём темпе.

16:30 — река Уллу-Муруджу

На обратном пути остановимся у бурной горной реки с кристально чистой водой.

16:30 — озеро Кара-Кёль (по возможности)
Если позволит время, заедем к небольшому живописному озеру в Тебердинский заповедник.

~19:00–20:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных внедорожниках
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 2700 ₽ за чел., завтрак в кафе — ~500 ₽ за чел.
  • В случае форс-мажоров мы заменим объекты экскурсии на равнозначные
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 44 туристов
Мы дружная команда профессиональных гидов — местных жителей, которые прекрасно знают историю и душевно проведут экскурсию для вас. Безопасность гостей — наш приоритет, поэтому вас будет сопровождать гид с большим опытом
читать дальшеуменьшить

вождения в горах. Наши гиды международного класса имеют большой опыт экскурсий для гостей как из России, так и из Израиля, Америки, Индии. Мы работаем много лет, составили более 20 авторских маршрутов и провели экскурсии для более 7000 людей. Мы знаем, как сделать ваше путешествие незабываемым!

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Из Пятигорска - в живописный Домбай»

Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
На машине
Канатная дорога
13 часов
171 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:30
29 мая в 06:40
4200 ₽ за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
На машине
Канатная дорога
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
от 18 000 ₽ за человека
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
На машине
На параплане
10 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Пятигорск открывает двери для любителей природы и адреналина. Вас ждут Чегемские водопады и незабываемый полёт на параплане над величественными горами
Начало: На остановке 7я Линия
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
10 500 ₽ за человека
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
На машине
12 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Карачаево-Черкесии. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
17 500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
4450 ₽ за человека