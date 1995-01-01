Остановка на завтрак через 1, 5 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе (доп. плата).
Поляна Чегет — подножие горы ⛰️ Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м. (доп. плата).
1-й уровень (высота 3000 метров н. у. м. ) — станция «Старый кругозор»;
2-й уровень (высота 3500 метров н. у. м. ) — станция «Мир»;
3-й уровень (высота 3500 метров н. у. м. ) — станция «Гара-Баши»
14:00 — Обед на Азау (за доп. плату после спуска с канаток). Национальная балкарская кухня 🥧 нарзанов на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно. Санитарная остановка.
19:30 — Возвращение в отель.
20:00 — Ужин в отеле. Свободное время.
Программа 3-го дня (воскресенье — 1 вариант)
07:30 — Завтрак в отеле
08:30 — Выселение из отеля
Экскурсия «Кисловодский комплекс» и Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик — бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья, есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей 🖼, национальные костюмы для фото (доп. оплата экосбор).
Обед на маршруте (доп. плата).
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск — город 🏙️ парк 🌳. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
18:00 — Возвращение в Пятигорск. Отправление домой.
Программа 3-го дня (воскресенье — 2 вариант)
07:30 — Завтрак в отеле
08:30 — Выселение из отеля
Пятигорск — посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
Железноводск — прогулка 👣 по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
Кисловодск — прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.
Ессентуки — прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки No4 и Ессентуки No17.
Обед на маршруте (доп. плата ~ 300 руб. )
18:00 — Возвращение в Пятигорск. Отправление домой.
Организационные детали
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии 🧭 и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Турист должен
Явиться к месту сбора группы в назначенное время;
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Что входит
Проживание в гостинице
Питание по программе
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
Завтрак: хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) + чай на травах (~ 200 руб)