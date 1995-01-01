Машук – Гид из Пятигорска

Большая двухдневная экскурсия ⛳, которая позволит вам охватить все самое главное в Кавказских Минеральных Водах.



Мы оправимся на обзорные экскурсии 🧭 по городам КМВ: Железноводску, Ессентукам и Кисловодску.



Заберемся на Эльбрус и гору Чегет на канатной дороге, увидим гору Кольцо, Медовые водопады и другие природные чудеса Кавказа.