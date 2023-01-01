В ходе тура Вас ждут увлекательные прогулки по городам Кавминвод: Пятигорску, Железноводску, Кисловодску, которые по праву считаются городами-музеями, ведь они видели множество исторических событий и великих людей.

Захватывающее приключение в Приэльбрусье. Осуществим прогулку по сказочной горной долине, полюбуемся грандиозными видами на самую высокую точку в России - Эльбрус и продегустируем нарзан прямо из-под Земли.

Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа - Чегемское и Аликоновское ущелья, которые славятся своими водопадами, бегущими прямо из скал! Узнаем в чем же их отличие и какие легенды окутывают эти места сотни лет.

Уникальное путешествие, которое окунет Вас в романтику походов без рюкзаков. Отправляемся в Домбай! В край край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, поражающую белизну огромных ледников, изумрудной зелени лесов и яркого разнотравья альпийских лугов.