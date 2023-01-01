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Описание
В ходе тура Вас ждут увлекательные прогулки по городам Кавминвод: Пятигорску, Железноводску, Кисловодску, которые по праву считаются городами-музеями, ведь они видели множество исторических событий и великих людей.
Захватывающее приключение в Приэльбрусье. Осуществим прогулку по сказочной горной долине, полюбуемся грандиозными видами на самую высокую точку в России - Эльбрус и продегустируем нарзан прямо из-под Земли.
Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа - Чегемское и Аликоновское ущелья, которые славятся своими водопадами, бегущими прямо из скал! Узнаем в чем же их отличие и какие легенды окутывают эти места сотни лет.
Уникальное путешествие, которое окунет Вас в романтику походов без рюкзаков. Отправляемся в Домбай! В край край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, поражающую белизну огромных ледников, изумрудной зелени лесов и яркого разнотравья альпийских лугов.
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание
4 завтрака
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Обеды и ужины
Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск – 1400 руб. /машина/в одну сторону ж/д вокзал Пятигорска – гостиница – 300 руб. /машина/в одну сторону
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и понедельникам
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в ходе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Последний день тура завершается ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными.
Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
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