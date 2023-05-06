Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия

Исследовать три разные республики Кавказа и насладиться красотой гор

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Если вы хотите получить наиболее полное представление о Кавказе, то эта программа для вас: будем есть знаменитые осетинские пироги и гулять по городу мертвых Даргавс в Северной Осетии, летать на парапланах в Чегемском ущелье в Кмбардино-Балкарии и любоваться древними башнями среди гор в Ингушетии.

Гид подробно расскажет о трех совершенно разных народах, которые живут не одну сотню лет рядом друг с другом и при этом имеют сильные различия почти во всем.
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Ближайшие даты:
6
мая
5
июн
20
июн
4
июл
16
июл
1
авг
15
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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