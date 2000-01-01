Город расположился в 45 км южнее Пятигорска, в живописной котловине между северными склонами Скалистого и южными склонами Пастбищного хребтов. Этот город 🏙️ называют городом Солнца, пьянящего чистого воздуха, богатырского напитка – Нарзан. Гордостью курорта является прекрасный парк 🌳, площадью более 2000 га. Он считается одним из лучших на Северном Кавказе.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, после чего им предстоит путешествие в ущелье реки Аликоновки, где возвышаются скальные эоловые столбы «Замка коварства и любви» овеянной легендами.

Выездная экскурсия ⛳ из Пятигорска.

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