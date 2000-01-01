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Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия

4.7
7 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Для многих Кисловодск — город 🏙️ санаториев.

Ежегодно в город приезжают сотни и тысячи туристов поправить свое здоровье.

В народе Кисловодск сыскал славу как лучший кардиологический курорт.

С нами вы отправитесь в путешествие по городу-курорту.

Поразитесь красотой нарзанной галереи и наберете целебную воду, увидите красоту кавказских гор ⛰️ и посетите Замок 🏰 коварства и любви.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 700 ₽ за человека

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Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Средний парк
  • Нижний парк
  • Лермонтовская площадка
  • Нарзанная галерея
  • ущелье р. Альконовки
  • Скала-Замок
Город расположился в 45 км южнее Пятигорска, в живописной котловине между северными склонами Скалистого и южными склонами Пастбищного хребтов. Этот город 🏙️ называют городом Солнца, пьянящего чистого воздуха, богатырского напитка – Нарзан. Гордостью курорта является прекрасный парк 🌳, площадью более 2000 га. Он считается одним из лучших на Северном Кавказе.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, после чего им предстоит путешествие в ущелье реки Аликоновки, где возвышаются скальные эоловые столбы «Замка коварства и любви» овеянной легендами.
Выездная экскурсия ⛳ из Пятигорска.

Маршрут:

  • Средний парк – Нижний парк – Лермонтовская площадка – Нарзанная галерея – ущелье р. Альконовки – Скала-Замок.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт.
  • входные билеты по программе
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Центральный вход в парк "Цветник", пр. Кирова 23
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
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7 отзывов оставили туристы

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