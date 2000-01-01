«Нарзан» — напиток богатырей

Кисловодск расположен в котловине между Джинальским, Боргустанским и Кабардинским хребтами. Шумные горные речки Ольховка, Березовка, Аликоновка оживляют ландшафт курорта и его окрестностей. Славу курорту принес легендарный «Нарзан». Во время экскурсии 🧭 Вы сможете оценить вкус 3 нарзанов Кисловодска в Главной нарзанной галерее.

Очаровательная природа и лечебный воздух

Ещё одно богатство курорта — огромный, рукотворный, лечебный парк 🌳 — место прогулок всех гостей города. Площадь парка более 2000 гектаров и за один день его не обойти. В ходе экскурсии мы знакомим туристов с самой старой, исторической частью парка. Там много украшений и везде туристы смогут сфотографироваться и конечно узнают много нового и интересного из истории 📖 города-курорта. Кисловодск очаровал своей живописностью многих знаменитых и выдающихся людей, о чём вам тоже расскажет экскурсовод.

Кроме Кисловодска туристы посетят одну из знаменитых окрестностей города — живописное Аликоновское ущелье с «Замком коварства и любви».

Важная информация: