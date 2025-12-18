Кисловодск — это больше, чем курорт. Это город света, легенд и вдохновения. Мы начнём с его природных сокровищ — гор и ущелий, где когда-то плескались воды древнего океана, а завершим прогулкой по его историческому сердцу, где каждый дом хранит свою историю.

за 1–4 человек или 3150 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Гора Кольцо (30 мин)

Символ Кисловодска и одно из самых узнаваемых мест Кавказа. Здесь бывал Лермонтов, а миллионы лет назад на этом месте шумело древнее море.

Берёзовское ущелье (1 ч)

Самое масштабное ущелье в окрестностях Кисловодска. Здесь живут орлы, и, если повезёт, — увидим их с редкой перспективы, сверху. Вы узнаете, как это место связано с историей нарзана.

Лермонтовская скала (30 мин)

Именно её описал Лермонтов в «Герое нашего времени».

Прогулка по старому городу и Нарзанной галерее (1 ч)

От крепости, где началась русская история Кисловодска, до самого сердца города. Мы пройдём по пути первых отдыхающих 19 века, увидим Стеклянную струю, Цветочные часы, Лермонтовскую площадку и Колоннаду. В Нарзанной галерее попробуем целебную воду и вспомним её удивительную историю.

По пути — места съёмок фильма «Чебурашка», легендарный Гранд Отель с балконом Маяковского и восточная сказка Главных нарзанных ванн.

Обед (1 ч)

Мы порекомендуем атмосферные кафе с видом на город и Кавказские горы.

Панорамная площадка над Верхним парком (1 ч)

Самая высокая точка Кисловодска, где редко бывают даже местные. В закатных лучах Эльбрус и долины выглядят особенно торжественно. Здесь мы сделаем эффектные фото, попьём ароматный травяной чай и проводим солнце.

Организационные детали