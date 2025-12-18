Мои заказы

Город солнца Кисловодск: природа и история

От Лермонтова до орлиных гнёзд - маршрут по горам, ущельям и старинным улочкам
Кисловодск — это больше, чем курорт. Это город света, легенд и вдохновения.

Мы начнём с его природных сокровищ — гор и ущелий, где когда-то плескались воды древнего океана, а завершим прогулкой по его историческому сердцу, где каждый дом хранит свою историю.
Описание экскурсии

Гора Кольцо (30 мин)

Символ Кисловодска и одно из самых узнаваемых мест Кавказа. Здесь бывал Лермонтов, а миллионы лет назад на этом месте шумело древнее море.

Берёзовское ущелье (1 ч)

Самое масштабное ущелье в окрестностях Кисловодска. Здесь живут орлы, и, если повезёт, — увидим их с редкой перспективы, сверху. Вы узнаете, как это место связано с историей нарзана.

Лермонтовская скала (30 мин)

Именно её описал Лермонтов в «Герое нашего времени».

Прогулка по старому городу и Нарзанной галерее (1 ч)

От крепости, где началась русская история Кисловодска, до самого сердца города. Мы пройдём по пути первых отдыхающих 19 века, увидим Стеклянную струю, Цветочные часы, Лермонтовскую площадку и Колоннаду. В Нарзанной галерее попробуем целебную воду и вспомним её удивительную историю.

По пути — места съёмок фильма «Чебурашка», легендарный Гранд Отель с балконом Маяковского и восточная сказка Главных нарзанных ванн.

Обед (1 ч)

Мы порекомендуем атмосферные кафе с видом на город и Кавказские горы.

Панорамная площадка над Верхним парком (1 ч)

Самая высокая точка Кисловодска, где редко бывают даже местные. В закатных лучах Эльбрус и долины выглядят особенно торжественно. Здесь мы сделаем эффектные фото, попьём ароматный травяной чай и проводим солнце.

Организационные детали

  • Обед оплачивается отдельно
  • Пешая часть маршрута — около 2 км по ровной местности
  • Очерёдность посещения достопримечательностей согласовывается с гостями, в том числе с учётом погоды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Можно с детьми от 5 лет, есть детские кресла и бустеры
  • Возможен выезд из Пятигорска — 50 мин, Ессентуков — 25 мин, Минеральных Вод — 50 мин, Железноводска — 40 мин (без доплаты)
  • При желании мы можем добавить в экскурсию 2-часовую пешеходную прогулку по Кисловодскому парку без сопровождения гида. Мы отвезём вас в Верхний парк и встретим в Нижнем парке. Стоимость экскурсии в этом случае увеличится на 2000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1626 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные туры по
читать дальше

Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком. Делаем своё дело от души! Добро пожаловать!

