От Лермонтова до орлиных гнёзд - маршрут по горам, ущельям и старинным улочкам
Кисловодск — это больше, чем курорт. Это город света, легенд и вдохновения.
Мы начнём с его природных сокровищ — гор и ущелий, где когда-то плескались воды древнего океана, а завершим прогулкой по его историческому сердцу, где каждый дом хранит свою историю.
Описание экскурсии
Гора Кольцо (30 мин)
Символ Кисловодска и одно из самых узнаваемых мест Кавказа. Здесь бывал Лермонтов, а миллионы лет назад на этом месте шумело древнее море.
Берёзовское ущелье (1 ч)
Самое масштабное ущелье в окрестностях Кисловодска. Здесь живут орлы, и, если повезёт, — увидим их с редкой перспективы, сверху. Вы узнаете, как это место связано с историей нарзана.
Лермонтовская скала (30 мин)
Именно её описал Лермонтов в «Герое нашего времени».
Прогулка по старому городу и Нарзанной галерее (1 ч)
От крепости, где началась русская история Кисловодска, до самого сердца города. Мы пройдём по пути первых отдыхающих 19 века, увидим Стеклянную струю, Цветочные часы, Лермонтовскую площадку и Колоннаду. В Нарзанной галерее попробуем целебную воду и вспомним её удивительную историю.
По пути — места съёмок фильма «Чебурашка», легендарный Гранд Отель с балконом Маяковского и восточная сказка Главных нарзанных ванн.
Обед (1 ч)
Мы порекомендуем атмосферные кафе с видом на город и Кавказские горы.
Панорамная площадка над Верхним парком (1 ч)
Самая высокая точка Кисловодска, где редко бывают даже местные. В закатных лучах Эльбрус и долины выглядят особенно торжественно. Здесь мы сделаем эффектные фото, попьём ароматный травяной чай и проводим солнце.
Организационные детали
Обед оплачивается отдельно
Пешая часть маршрута — около 2 км по ровной местности
Очерёдность посещения достопримечательностей согласовывается с гостями, в том числе с учётом погоды
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
Можно с детьми от 5 лет, есть детские кресла и бустеры
Возможен выезд из Пятигорска — 50 мин, Ессентуков — 25 мин, Минеральных Вод — 50 мин, Железноводска — 40 мин (без доплаты)
При желании мы можем добавить в экскурсию 2-часовую пешеходную прогулку по Кисловодскому парку без сопровождения гида. Мы отвезём вас в Верхний парк и встретим в Нижнем парке. Стоимость экскурсии в этом случае увеличится на 2000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1626 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда.
Уже несколько лет провожу автомобильные туры по читать дальше
Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края.
Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.
Делаем своё дело от души!
Добро пожаловать!