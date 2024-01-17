Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Посетите нарзанные галереи, попробуете целебную воду и услышите рассказы о курортной жизни Кавказских Минеральных Вод.
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Описание
Что вас ожидает
Кисловодск
Город, разместившийся у подножия гор в котловине, известен особым климатом, парком, красивым пешеходным бульваром и крепостью. Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску. Погуляете по Нижнему парку, где осмотрите мостик «Дамский каприз», павильон «Стеклянная струя», здание читальни, цветочные часы, Колоннаду, первые гостиницы города, Нарзанную галерею и Нарзанные ванны. А на окраине города увидите знаменитую гору Кольцо.
Ессентуки
Далее в программе месторождение той самой минеральной воды, известной во всей России. В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Нарзанную галерею, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу. А также подъедем к современной достопримечательности города — скульптуре Христа Воскресшего.
Железноводск
Это наша третья звезда, маленькая, но яркая. Прогуляемся по центру, попробуем несколько местных нарзанов, подойдём к Пушкинской галерее и спустимся мимо Колоннады к городскому озеру, где находится интересная инсталляция местных гор-лакколитов.
Пятигорск
Самый большой, исторически и культурно наполненный город КМВ расположен у горы Машук. Здесь вас ждут: озеро Провал, Бесстыжие ванны, Елизаветинская галерея и Эолова Арфа. Прогуляемся по местам Ильфа и Петрова. В хорошую погоду с подножья Машука вам откроется панорама Эльбруса и Кавказского хребта. Спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации к Лермонтовской галерее и Ермоловским ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara xl7. С радостью берём юных путешественников, есть детские кресла.
- С собой у нас всегда домашнее вино и травяной чай
- Мы можем встретить вас в аэропорту — дополнительная плата составит 2500 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.