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Пятигорска и заказали там экскурсию на автомобиле, чтобы увидеть сразу всего и побольше… Ну и, как обычно хочется, чтобы экскурсия не была просто заформализованными фактами истории местности. .

К счастью, так и случилось! Уже с первой минуты стало понятно, что перед нами человек, готовый за несколько часов влюбить нас в свой родной Пятигорск. Молодая, красивая, энергичная, эмоциональная Татьяна ненавязчиво и увлеченно рассказывала нам об исторических событиях и фактах, о людях, связанных с городом, о их жизни и судьбах. Отведали минеральной воды от источников, прогулялись по весенним улочкам, цветущему парку, поднялись на смотровые площадки и увидели город "как на ладони". А после путешествия по лермонтовским местам захотелось обновить в памяти школьные знания биографии МЮЛермонтова и его произведерий, связанных с Кавказом, чтобы взлянуть на все уже другими глазами.

3,5 часа пролетели незаметно, даже изменчивая погода не помешала прекрасному впечатлению от экскурсии.

Нам обычно везет на хороших людей и мы рады, что Татьяна не стала исключением. Влюбленность в свой город, желание дать больше интересной информации и сделать так, чтобы нам захотелось сюда вернуться! Все это характеризует Татьяну, как отличного профессионала!

От души рекомендуем её тем, кто прочитает этот отзыв и решит доверится нашему мнению.