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Галереи в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Галереи» в Пятигорске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
От исторических галерей до смотровых площадок в горах
«Питьевая галерея — дегустация трёх основных типов лечебной воды»
13 июн в 14:00
15 июн в 08:00
7400 ₽ за всё до 4 чел.
Пятигорск: машина времени у подножия Машука
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: машина времени у подножия Машука
Озеро Провалъ, Елизаветинская галерея, грот Дианы, «Цветник» и многое другое - на обзорной прогулке
Начало: У кафе Печорин
«Здание Лермонтовской галереи (сейчас Филармония)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с курортным городом Пятигорском
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с курортным городом Пятигорском
Увидеть озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовскую галерею, Эолову арфу и многое другое
Начало: У озера Провал
«Академическая галерея — эпицентр «водяного общества»»
Расписание: ежедневно в 11:00
16 июн в 11:00
17 июн в 11:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Светлана
Пятигорск: машина времени у подножия Машука
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу! Наша группа (1 взрослый и 3 детей) — это задача со звездочкой, но Данил справился
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блестяще. Очень интересный подход. Тема заинтересовала абсолютно всех! Спасибо за отличную подачу и замечательно проведенное время. Обязательно будем рекомендовать вас друзьям

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А
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
Благодарим Наталью за прекрасно проведённую экскурсию Пятигорску. Четыре часа пролетели незаметно и с удовольствием! Было интересно и взрослым, и детям.
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У Натальи талант рассказывать самое-самое и так, чтобы вы не устали от переизбытка лишних деталей. Очень довольны, что выбрали экскурсию именно на авто и успели побывать за короткое время в разных локациях города. Уезжаем с приятным чувством, что самое главное мы увидели. Конечно, Пятигорск очень интересен и многогранен, будет что увидеть/услышать и в другой приезд.

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б
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
Экскурсию проводила Евгения, знает историю города великолепно. Структурированная, четкая, приятная, понятная манера изложения. Знакомство с Пятигорском состоялось во время неспешной прогулки - беседы. Опытный водитель. Внимательно относится к просьбам и пожеланиям экскурсантов.
. Экскурсия прошла прекрасно. Рекомендуем всем.
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Татьяна
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня проведения, т. к. по
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прогнозам это был последний день (даже половина дня) ясный, безоблачный, тёплый перед холодным дождливым циклоном. Нам это было важно, тк мы были недолгое время на Кавминводах, и к тому же экскурсия была нужна именно автомобильно-пешеходная, охватывающая практически все исторически важные локации Пятигорска. Гид Татьяна забрала нас на автомобиле с железнодорожного вокзала (и потом отвезла туда же), что очень удобно для гостей из соседних городов! В машине для гостей предлагаются бутылочки с водой, уровень кондиционирования, возможность на время оставить ненужные вещи.
Весь маршрут разработан логически правильно, с учётом истории развития этих земель после их отхождения Российской Империи. Было достаточно дат и имён, но без перегрузки, только для понимания исторической ситуации. Татьяна умело предлагает ракурсы для фотографий, охотно фотографирует гостей. Речь хорошо поставлена, грамотна, исторические знания достаточно глубокие. Было очень познавательно! К концу экскурсии мы уже общались как давние знакомые, вместе декларировали стихи Лермонтова и Пушкина, искали скрытые детали у памятников и зданий. Абсолютно оправдана цена, так как за 3,5 часа вы получаете 2-3 пешеходные экскурсии. Рекомендуем гида Татьяну как специалиста высокого уровня! Спасибо ей и команде Трипстер за прекрасную и насыщенную экскурсию по Пятигорску!

Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня
Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня
Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня
Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня+4
Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня
Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня
Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня
Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня
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E
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
Добрый день.
У нас произошла замена экскурсовода, но это никак не отразилось на наших впечатлениях. Наталья превзошла все наши ожидания! Милая
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улыбчивая девушка влюбила нас в Пятигорск и его курортную историю. Увидели всё, что хотели, узнали много интересных фактов. Спасибо ей огромное!!!

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Т
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
Прекрасный экскурсовод Татьяна, влюблённая в свой город и с таким интересом рассказывающая о нём!
Полный восторг от экскурсии! Время пролетело незаметно! Очень рекомендуем знакомство с Пятигорском через Татьяну)
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М
Пятигорск: машина времени у подножия Машука
Экскурсия у нас сыном была мая. Провел ее для нас гид Данил. Практически получилось в индивидуальном формате)). Больше никого не
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было. Данил очень располагающий к себе молодой человек, сразу предложил забрать нас от нашего места проживания. Но в итоге договорились, что встретит нас от "Кухонь мира". Все прошло замечательно и безумно интересно, не смотря на сильнейший туман, который не совсем позволил нам насладиться красотами города. На машине мы объехали максимальное количество локаций, нафоткались от души. Очень много интересной информации, Некрополь вообще одно из самых загадочных мест оказался). И в конце экскурсии Данил предложил нас бесплатно довезти до места следующей экскурсии, хотя и находилось оно достаточно далеко от города. Браво! Спасибо большое.

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Е
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
Очень понравилось! Были с маленькими детьми (3 года и 6 лет), с такими особо по экскурсиям не походишь, но Татьяна
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смогла и их вовлечь в игровой форме, в итоге экскурсия прошла очень комфортно и интересно.
Время пролетело незаметно, посмотрели все основные достопримечательности города, получили большое удовольствие и много красивых семейных фото. Спасибо большое!

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Е
Пятигорск: машина времени у подножия Машука
Даниил — краш нашего отпуска 😄 Такой экскурсии мы не ожидали. Живо, умно, смешно, душевно. Провал, Машук,парк Цветник, истории про
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Лермонтова и многое многое другое.
Пятигорск с Даниилом = любовь с первого взгляда.
Отдельно отмечу: он не водил нас по стандартной «галочке», а показывал город с душой. И главное — никакой воды (кроме той, что из источников 😉). Три часа пролетели как полчаса.
Огромное спасибо за прекрасную обзорную экскурсию.

Даниил — краш нашего отпуска 😄 Такой экскурсии мы не ожидали. Живо, умно, смешно, душевно. Провал,
Даниил — краш нашего отпуска 😄 Такой экскурсии мы не ожидали. Живо, умно, смешно, душевно. Провал,
Даниил — краш нашего отпуска 😄 Такой экскурсии мы не ожидали. Живо, умно, смешно, душевно. Провал,
Даниил — краш нашего отпуска 😄 Такой экскурсии мы не ожидали. Живо, умно, смешно, душевно. Провал,
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Е
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
Мы с мужем - туристы из Перми. Первый раз отдыхаем в Пятигорске, на территории Кавказских минеральных вод. Решили проехать до
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Пятигорска и заказали там экскурсию на автомобиле, чтобы увидеть сразу всего и побольше… Ну и, как обычно хочется, чтобы экскурсия не была просто заформализованными фактами истории местности. .
К счастью, так и случилось! Уже с первой минуты стало понятно, что перед нами человек, готовый за несколько часов влюбить нас в свой родной Пятигорск. Молодая, красивая, энергичная, эмоциональная Татьяна ненавязчиво и увлеченно рассказывала нам об исторических событиях и фактах, о людях, связанных с городом, о их жизни и судьбах. Отведали минеральной воды от источников, прогулялись по весенним улочкам, цветущему парку, поднялись на смотровые площадки и увидели город "как на ладони". А после путешествия по лермонтовским местам захотелось обновить в памяти школьные знания биографии МЮЛермонтова и его произведерий, связанных с Кавказом, чтобы взлянуть на все уже другими глазами.
3,5 часа пролетели незаметно, даже изменчивая погода не помешала прекрасному впечатлению от экскурсии.
Нам обычно везет на хороших людей и мы рады, что Татьяна не стала исключением. Влюбленность в свой город, желание дать больше интересной информации и сделать так, чтобы нам захотелось сюда вернуться! Все это характеризует Татьяну, как отличного профессионала!
От души рекомендуем её тем, кто прочитает этот отзыв и решит доверится нашему мнению.

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Всего 29 отзывов в Пятигорске в категории "Галереи"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Галереи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску;
  2. Пятигорск: машина времени у подножия Машука;
  3. Знакомство с курортным городом Пятигорском.
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус;
  2. Парк Цветник;
  3. Эолова арфа;
  4. Гижгит;
  5. Озеро Провал;
  6. Смотровая площадка;
  7. Академическая Галерея;
  8. Приэльбрусье;
  9. Перевал Гум-Баши;
  10. Черекская Теснина.
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Галереи" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 7400. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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