Индивидуальная
до 4 чел.
От Машука до «Цветника»: автомобильная экскурсия по Пятигорску
От исторических галерей до смотровых площадок в горах
«Питьевая галерея — дегустация трёх основных типов лечебной воды»
13 июн в 14:00
15 июн в 08:00
7400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: машина времени у подножия Машука
Озеро Провалъ, Елизаветинская галерея, грот Дианы, «Цветник» и многое другое - на обзорной прогулке
Начало: У кафе Печорин
«Здание Лермонтовской галереи (сейчас Филармония)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с курортным городом Пятигорском
Увидеть озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовскую галерею, Эолову арфу и многое другое
Начало: У озера Провал
«Академическая галерея — эпицентр «водяного общества»»
Расписание: ежедневно в 11:00
16 июн в 11:00
17 июн в 11:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу! Наша группа (1 взрослый и 3 детей) — это задача со звездочкой, но Данил справился
Вам был полезен этот отзыв?
А
Благодарим Наталью за прекрасно проведённую экскурсию Пятигорску. Четыре часа пролетели незаметно и с удовольствием! Было интересно и взрослым, и детям.
Вам был полезен этот отзыв?
б
Экскурсию проводила Евгения, знает историю города великолепно. Структурированная, четкая, приятная, понятная манера изложения. Знакомство с Пятигорском состоялось во время неспешной прогулки - беседы. Опытный водитель. Внимательно относится к просьбам и пожеланиям экскурсантов.
. Экскурсия прошла прекрасно. Рекомендуем всем.
. Экскурсия прошла прекрасно. Рекомендуем всем.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо команде Трипстер за организацию именно этой экскурсии. Все вводные были выпонены: экскурсия планировалось накануне дня проведения, т. к. по
+4
Вам был полезен этот отзыв?
E
Добрый день.
У нас произошла замена экскурсовода, но это никак не отразилось на наших впечатлениях. Наталья превзошла все наши ожидания! Милая
У нас произошла замена экскурсовода, но это никак не отразилось на наших впечатлениях. Наталья превзошла все наши ожидания! Милая
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прекрасный экскурсовод Татьяна, влюблённая в свой город и с таким интересом рассказывающая о нём!
Полный восторг от экскурсии! Время пролетело незаметно! Очень рекомендуем знакомство с Пятигорском через Татьяну)
Полный восторг от экскурсии! Время пролетело незаметно! Очень рекомендуем знакомство с Пятигорском через Татьяну)
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия у нас сыном была мая. Провел ее для нас гид Данил. Практически получилось в индивидуальном формате)). Больше никого не
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилось! Были с маленькими детьми (3 года и 6 лет), с такими особо по экскурсиям не походишь, но Татьяна
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Даниил — краш нашего отпуска 😄 Такой экскурсии мы не ожидали. Живо, умно, смешно, душевно. Провал, Машук,парк Цветник, истории про
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы с мужем - туристы из Перми. Первый раз отдыхаем в Пятигорске, на территории Кавказских минеральных вод. Решили проехать до
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 29 отзывов в Пятигорске в категории "Галереи"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Галереи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Галереи" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 7400. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2026 год по теме «Галереи», 29 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август