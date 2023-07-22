Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Вы полюбуетесь пейзажами, оцените величие горных вершин, познакомитесь с самобытностью местности и осмотрите достопримечательности.
Научитесь делать хычины — традиционное блюдо карачаево-балкарской кухни — и полакомитесь ими под рассказы местной жительницы о культуре и обычаях её народа.
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Описание
Что вас ожидает
Древние локации
По дороге вы исследуете местные достопримечательности. Увидите башню Амирхановых 17 века, стоящую на огромном валуне. Осмотрите башню Абаевых, которая принадлежала балкарской феодальной знати. И побываете в селении Зылги, где находятся старинная крепость, курганы и средневековые могильники.
Также вы увидите замок на воде Шато Эркен, Голубые озёра и «Язык Тролля» — скальный выступ в Безенгийском ущелье. Мы расскажем хроники этих мест, а ещё поделимся традициями и обычаями балкарцев.
Кулинарный мастер-класс
В Верхней Балкарии вас встретит местная жительница — мастерица по приготовлению хычинов. Она расскажет историю этого национального блюда и раскроет, сколько его видов существует. Объяснит, почему их делают именно в форме круга. Покажет, как правильно замесить тесто и выбрать продукты для начинки. Вы самостоятельно приготовите лепёшки, а после устроите настоящий пир со свежими и ароматными хычинами.
Организационные детали
- Дорога в одну сторону со всеми остановками займёт около 3,5 часов
- В стоимость входит: трансфер, сопровождение гида, мастер-класс
- Дополнительные расходы (по желанию): перекус и личные покупки по дороге
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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