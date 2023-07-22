Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе

Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Мы отправимся в живописное село в горной части республики.

Вы полюбуетесь пейзажами, оцените величие горных вершин, познакомитесь с самобытностью местности и осмотрите достопримечательности.

Научитесь делать хычины — традиционное блюдо карачаево-балкарской кухни — и полакомитесь ими под рассказы местной жительницы о культуре и обычаях её народа.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Древние локации

По дороге вы исследуете местные достопримечательности. Увидите башню Амирхановых 17 века, стоящую на огромном валуне. Осмотрите башню Абаевых, которая принадлежала балкарской феодальной знати. И побываете в селении Зылги, где находятся старинная крепость, курганы и средневековые могильники.

Также вы увидите замок на воде Шато Эркен, Голубые озёра и «Язык Тролля» — скальный выступ в Безенгийском ущелье. Мы расскажем хроники этих мест, а ещё поделимся традициями и обычаями балкарцев.

Кулинарный мастер-класс

В Верхней Балкарии вас встретит местная жительница — мастерица по приготовлению хычинов. Она расскажет историю этого национального блюда и раскроет, сколько его видов существует. Объяснит, почему их делают именно в форме круга. Покажет, как правильно замесить тесто и выбрать продукты для начинки. Вы самостоятельно приготовите лепёшки, а после устроите настоящий пир со свежими и ароматными хычинами.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону со всеми остановками займёт около 3,5 часов
  • В стоимость входит: трансфер, сопровождение гида, мастер-класс
  • Дополнительные расходы (по желанию): перекус и личные покупки по дороге
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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22 июля 2023
Спасибо за чудестную экскурсию гиду Умару. Увидела красивые места, научилась готовить хычыны.
На следующие экскурсии только к Вам

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