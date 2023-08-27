программу входит посещение башен Амирхановых и Абаевых, селения Зылги с его крепостью и курганами, а также природных чудес, таких как Голубые озёра и «Язык Тролля». Это уникальная возможность погрузиться в историю и традиции региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения мастер-класса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для поездок и прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться яркими красками природы и тёплым климатом. В октябре и апреле также возможно участие, но стоит учитывать более прохладную погоду. В зимние месяцы, с ноября по март, поездка может быть затруднена из-за снега и низких температур, однако это не исключает возможность насладиться зимними пейзажами.

Сейчас август — это идеальное время.