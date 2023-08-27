Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Отправьтесь в горное село, чтобы научиться готовить хычины. Погрузитесь в атмосферу традиций и насладитесь вкусом настоящей карачаево-балкарской кухни
В живописном горном селе туристы смогут насладиться видами величественных гор и узнать о культуре карачаево-балкарского народа.
Под руководством местной жительницы гости научатся готовить хычины - традиционные лепёшки, которые станут главным угощением.
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программу входит посещение башен Амирхановых и Абаевых, селения Зылги с его крепостью и курганами, а также природных чудес, таких как Голубые озёра и «Язык Тролля». Это уникальная возможность погрузиться в историю и традиции региона
Лучшее время для посещения мастер-класса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для поездок и прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться яркими красками природы и тёплым климатом. В октябре и апреле также возможно участие, но стоит учитывать более прохладную погоду. В зимние месяцы, с ноября по март, поездка может быть затруднена из-за снега и низких температур, однако это не исключает возможность насладиться зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Башня Амирхановых
Башня Абаевых
Селение Зылги
Крепость в Зылги
Курганы в Зылги
Описание экскурсии
Древние локации
По дороге вы исследуете местные достопримечательности. Увидите башню Амирхановых 17 века, стоящую на огромном валуне. Осмотрите башню Абаевых, которая принадлежала балкарской феодальной знати. И побываете в селении Зылги, где находятся старинная крепость, курганы и средневековые могильники.
Также вы увидите замок на воде Шато Эркен, Голубые озёра и «Язык Тролля» — скальный выступ в Безенгийском ущелье. Мы расскажем хроники этих мест, а ещё поделимся традициями и обычаями балкарцев.
Кулинарный мастер-класс
В Верхней Балкарии вас встретит местная жительница — мастерица по приготовлению хычинов. Она расскажет историю этого национального блюда и раскроет, сколько его видов существует. Объяснит, почему их делают именно в форме круга. Покажет, как правильно замесить тесто и выбрать продукты для начинки. Вы самостоятельно приготовите лепёшки, а после устроите настоящий пир со свежими и ароматными хычинами.
Организационные детали
Дорога в одну сторону со всеми остановками займёт около 3,5 часов
В стоимость входит: трансфер, сопровождение гида, мастер-класс
Дополнительные расходы (по желанию): перекус и личные покупки по дороге
Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже ориентировочное и зависит от многих факторов
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4421 туриста
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь.
Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах.
Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лаура
так, ребята, ставлю хорошую оценку только за гида Михаила💟, потому что меня перепутали и отправили вместо кулинарного мастер класса на "язык тролля" ("зуб великана" по настоящему), но гид по собственной читать дальшеуменьшить
инициативе договорился со знакомыми в кафе и для меня всё же провели мастер-класс! он не обязан был это делать, это не входило в экскурсию в которую я попала по ошибке, поэтому я ставлю высокие оценки, но! в этой же машине была женщина, которой обещали Приэльбрусье…. контакты гида у меня сохранились (Ессентуки)
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Лаура. Спасибо Вам за хороший отзыв. Вам не перепутали экскурсию - мастер-класс именно входит в программу экскурсии в Верхнюю читать дальшеуменьшить
Балкарию и Язык Тролля. В описании к мастер-классу указано, что помимо приготовления хычинов в горном селе - а это возле локации Язык Тролля, посещаем и другие достопримечательности
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В
Виктория
Спасибо за чудестную экскурсию гиду Умару. Увидела красивые места, научилась готовить хычыны. На следующие экскурсии только к Вам
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Ольга
Половина из описания неправда. Никакого "высокогорного села" нет, никакая женщина там ничего не рассказывает, просто заводит в вагончик, даёт кусок теста и начинку и объясняет как катать, жарить. Длится всё читать дальшеуменьшить
минут 10 в формате вот я показала, дальше быстро следующий, вперёд. Ну и конечно экскурсией это сложно назвать, нас просто повозили по красивым местам, причём не всем из указанных. Места действительно красивые, причём нам показывали где пройти и гид фоткал нас, за что ему спасибо, но практически никакого контента об истории и культуре края, кроме "ну мы въезжаем в вот такое село, оно называется вот так, на русский название переводится вот так". Впечатления смешанные, но думаю, что тем, кто чисто пофоткаться хочет - вполне нормально.
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга, мы удивились по поводу такого отзыва о гиде. По поводу того, что Вы не получили никакой информации исторической читать дальшеуменьшить
- гид сообщил нам, что большую часть времени в дороге вы спали. В это время гид вел рассказ. Сожалеем, что вы его не услышали. По поводу мастер класса - хычины сами по себе и готовятся 10-15 мин, Вам дали тесто, рассказали как их готовить, как раскатывать тесто. По поводу посещения локаций - по программе сторожевые башни, замок Шато Эркен, Голубые Озера, «Язык тролля». Вы вчера на экскурсии ко всем этим локациям еще посетили - Черекскую Теснину, так называемый водопад скала и термальные источники Аушигер. Вам было даже больше показано чем описано в программе
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