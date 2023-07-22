Мы отправимся в живописное село в горной части республики. Вы полюбуетесь пейзажами, оцените величие горных вершин, познакомитесь с самобытностью местности и осмотрите достопримечательности. Научитесь делать хычины — традиционное блюдо карачаево-балкарской кухни — и полакомитесь ими под рассказы местной жительницы о культуре и обычаях её народа.

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Описание

Что вас ожидает

Древние локации

По дороге вы исследуете местные достопримечательности. Увидите башню Амирхановых 17 века, стоящую на огромном валуне. Осмотрите башню Абаевых, которая принадлежала балкарской феодальной знати. И побываете в селении Зылги, где находятся старинная крепость, курганы и средневековые могильники.

Также вы увидите замок на воде Шато Эркен, Голубые озёра и «Язык Тролля» — скальный выступ в Безенгийском ущелье. Мы расскажем хроники этих мест, а ещё поделимся традициями и обычаями балкарцев.

Кулинарный мастер-класс

В Верхней Балкарии вас встретит местная жительница — мастерица по приготовлению хычинов. Она расскажет историю этого национального блюда и раскроет, сколько его видов существует. Объяснит, почему их делают именно в форме круга. Покажет, как правильно замесить тесто и выбрать продукты для начинки. Вы самостоятельно приготовите лепёшки, а после устроите настоящий пир со свежими и ароматными хычинами.

Организационные детали