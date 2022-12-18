Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов

Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 5 часов

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Качели над пропастью
  • Зиплайн
  • Чайный домик с конными прогулками-по договоренности
  • Замок коварства и любви
  • Суворовские Термальные источники.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гора Кольцо- это уникальное природное явление, находится неподалёку от Кисловодска на высоте 870 м. над уровнем море и является мысом одного из отрогов Бургустанского хребта. На фоне этой природной достопримечательности получаются эффектные фотографии,от сюда открывается прекрасный вид на Кисловодск.
Подъем от дороги к горе ориентировочно 100 метров и займет 15-20 минут. У подножия горы находятся торговые лавки местных жителей, где можно купить различные сувениры, горные чаи, сладости и пуховые изделия карачаевских мастериц.
Медовые Водопады- достопримечательность Карачаево -Черкессии и всего Северного Кавказа.
Мы спустимся в самый низ к водопадам для минимальной пешей нагрузки. Вашему взору предстанут 4 водопада,самый большой из них -18 метровый, а так же Чертова мельница, Изумрудный и малый водопады. Здесь располагается Этнографический музей Карачаевского подворья, вы увидите предметы старины и быта карачаевского народа.
Всего за 50 рублей по вашему желанию вы сможете покормить горного козла и козочку, барашек,ослика и кроликов.
Здесь одно из самых лучших благоустройств природных памятников, хорошее сочетание природы с удобствами и сервисом.
Поднимемся к 5 -метровым качелям, где вы покачаетесь над 100- метровой пропастью, для более смелых и экстремальных можно посетить Аттракцион Зиплайн. Он самый длинный по протяженности в России и составляет 1050 метров, скорость на нем достигает до 80 км/ч Это неповторимые ощущение для любителей легкого экстрима. .
Здесь располагается небольшая смотровая площадка над пропастью, где получаются классные селфи,и данная локация не доступна для групповых посещений.
Следующая остановка нашего путешествия -Чайный домик, где вы можете по желанию отведать чай с горными травами, карачаевскую кухню, знаменитые и очень вкусные Хычины.
Любители конных поездок здесь могу насладиться верховой ездой, а для самых маленький есть пони. (доп. услуга обсуждается отдельно)
Дальше мы заедем в самый солнечный курортный город Кисловодск, спустимся в ущелье реки Аликоновка, где располагается Замок Коварства и Любви. Местные жители после бракосочетания заезжают на фотосессию к этому замечательному и красивому месту.
По завершению возвращаемся на место, откуда начиналась поездка или по договорённости можно посетить Суворовские горячие источники которые вас приятно расслабят. (дополнительная услуга оплачиваются отдельно). Ваши положительные эмоции,мой успех!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экологический сбор при въезде на Медовые водопады. 100р/ч
  • Не входит: сувениры, питание, напитки и аттракционы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При переменчивой области погоды брать с собой необходимые принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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