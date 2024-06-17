Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске

Провели экскурсии для 748 туристов

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.