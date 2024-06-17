Поездка в ущелье Скалистого хребта к Медовым водопадам — одна из самых зрелищных в окрестностях Пятигорска. Завораживающие пейзажи будут сопровождаться рассказами о крае, его народах и культуре.
В горах вы насладитесь красотой водной стихии, а возле Шоанинского храма услышите легенды и мифы Кавказа.
В горах вы насладитесь красотой водной стихии, а возле Шоанинского храма услышите легенды и мифы Кавказа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это путешествие в Карачаево-Черкессию, в котором вы соприкоснётесь с историей Средневековья и насладитесь природными творениями, дошедшими до нас сквозь эпохи. Вы узнаете:
- какие народы населяли эти земли
- какое влияние оказала Византия на Аланское государство
- как появились на Северном Кавказе православные храмы и церкви
- что привело к образованию Сырных пещер и кто в них мог жить
Маршрут
- Медовые водопады — расположены в каньоне, прорезающем Скалистый хребет Северного Кавказа.
- Гум-Баши — высокогорный перевал, с которого в хорошую погоду открывается вид на Эльбрус и главный Кавказский хребет.
- Сырные скалы — памятник природы, хранящий множество тайн и легенд.
- Долина реки Кубань — одно из живописнейших мест региона, образованное слиянием рек Учкулан и Уллукам на высоте 1342 метра над уровнем моря.
- Шоанинский храм — предположительно построен в начале 10 века, представляет архитектурную и культурную ценность.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит в приграничной зоне: возьмите с собой документы (паспорта, свидетельства о рождении)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 748 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.Задать вопрос
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