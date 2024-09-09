На Кавказе города и природа — не что-то противостоящее друг другу, а неразрывное целое.
Кисловодск тому отличный пример: огромный парк прямо в городе перенесёт вас в мир зелени и чистейшего воздуха.
Помимо флоры, вы увидите и архитектурные достопримечательности — Лермонтовскую площадку, Нарзанную галерею. А затем отправимся к удивительной горе Кольцо и Медовым водопадам.
Кисловодск тому отличный пример: огромный парк прямо в городе перенесёт вас в мир зелени и чистейшего воздуха.
Помимо флоры, вы увидите и архитектурные достопримечательности — Лермонтовскую площадку, Нарзанную галерею. А затем отправимся к удивительной горе Кольцо и Медовым водопадам.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Обзорная по курортному парку Кисловодска — это самый большой рукотворный парк в Европе! Мы побываем на Лермонтовской площадке, в Нарзанной галерее, прогуляемся по берегу реки Ольховки и попробуем свежий нарзан. Вы увидите Зеркальный пруд и мостик Дамский каприз.
Ущелье реки Аликоновки: здесь вы полюбуетесь скальными эбонитовыми столбами и Замком коварства и любви.
Гора Кольцо, которую Лермонтов описал в повести «Княжна Мери». Идеальное место для фото!
Рим-гора и Медовые водопады — невероятно живописная локация и зимой и летом.
Организационные детали
- Оплата должна быть произведена не позднее чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. Если не внести её за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Отдельно оплачивается экологический сбор — 100 ₽ за чел. и питание
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
в воскресенье в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 200 ₽
|Дети до 12 лет
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэла — Организатор в Пятигорске
Провела экскурсии для 1042 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
9 сен 2024
Гора Кольцо и Медовые водопады переоцененные места. Очень много народу. Но, парк Кисловодск крут, поэтому ставлю 5.
Входит в следующие категории Пятигорска
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