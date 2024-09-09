На Кавказе города и природа — не что-то противостоящее друг другу, а неразрывное целое. Кисловодск тому отличный пример: огромный парк прямо в городе перенесёт вас в мир зелени и чистейшего воздуха. Помимо флоры, вы увидите и архитектурные достопримечательности — Лермонтовскую площадку, Нарзанную галерею. А затем отправимся к удивительной горе Кольцо и Медовым водопадам.

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Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Обзорная по курортному парку Кисловодска — это самый большой рукотворный парк в Европе! Мы побываем на Лермонтовской площадке, в Нарзанной галерее, прогуляемся по берегу реки Ольховки и попробуем свежий нарзан. Вы увидите Зеркальный пруд и мостик Дамский каприз.

Ущелье реки Аликоновки: здесь вы полюбуетесь скальными эбонитовыми столбами и Замком коварства и любви.

Гора Кольцо, которую Лермонтов описал в повести «Княжна Мери». Идеальное место для фото!

Рим-гора и Медовые водопады — невероятно живописная локация и зимой и летом.

Организационные детали