3 в 1: Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады

Отправиться в путешествие по КМВ - за природой, видами и историей
На Кавказе города и природа — не что-то противостоящее друг другу, а неразрывное целое.

Кисловодск тому отличный пример: огромный парк прямо в городе перенесёт вас в мир зелени и чистейшего воздуха.

Помимо флоры, вы увидите и архитектурные достопримечательности — Лермонтовскую площадку, Нарзанную галерею. А затем отправимся к удивительной горе Кольцо и Медовым водопадам.
5
1 отзыв
3 в 1: Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады
3 в 1: Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады
3 в 1: Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Обзорная по курортному парку Кисловодска — это самый большой рукотворный парк в Европе! Мы побываем на Лермонтовской площадке, в Нарзанной галерее, прогуляемся по берегу реки Ольховки и попробуем свежий нарзан. Вы увидите Зеркальный пруд и мостик Дамский каприз.

Ущелье реки Аликоновки: здесь вы полюбуетесь скальными эбонитовыми столбами и Замком коварства и любви.

Гора Кольцо, которую Лермонтов описал в повести «Княжна Мери». Идеальное место для фото!

Рим-гора и Медовые водопады — невероятно живописная локация и зимой и летом.

Организационные детали

  • Оплата должна быть произведена не позднее чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. Если не внести её за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
  • Отдельно оплачивается экологический сбор — 100 ₽ за чел. и питание
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов

в воскресенье в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 200 ₽
Дети до 12 лет2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Евгений
9 сен 2024
Гора Кольцо и Медовые водопады переоцененные места. Очень много народу. Но, парк Кисловодск крут, поэтому ставлю 5.
Гора Кольцо и Медовые водопады переоцененные места. Очень много народу. Но, парк Кисловодск крут, поэтому ставлю 5.Гора Кольцо и Медовые водопады переоцененные места. Очень много народу. Но, парк Кисловодск крут, поэтому ставлю 5.Гора Кольцо и Медовые водопады переоцененные места. Очень много народу. Но, парк Кисловодск крут, поэтому ставлю 5.

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