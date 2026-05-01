Мистическое Джилы-Су и тайна Третьего рейха (из Пятигорска)
Отправиться из Пятигорска в Северное Приэльбрусье - за невероятными пейзажами и историями
Это путешествие туда, где царит величие гор, живёт тайна Шамбалы и бьёт ключом целебный нарзан. Джилы-Су у подножия Эльбруса — место силы, загадок и невероятных видов.
Именно сюда, по легенде, стремились экспедиции Третьего рейха, и именно здесь открываются самые захватывающие пейзажи Кавказа.
Описание экскурсии
Выезд из Пятигорска. Начало экскурсии — в утренние часы. Гид познакомит вас с маршрутом и историей города-курорта.
Плато Шаджатмаз. Через 1,5 часа пути — обзорная точка с видами на Эльбрус и Восточный Кавказ. Время на остановке — 15–20 мин.
Смотровая площадка на Эльбрус. Через 40 мин. пути — идеальное место для фото (15–20 мин.).
Скалы «Аватары» и кафе с балкарской кухней. Через 40 мин. пути — смотровая на ущелье реки Харбаз и перекус в кафе с хычинами (30–45 мин.).
Фотолокация с дорогой и видом на Эльбрус. Через 30 мин. пути — знаковое место для фото (10–15 мин.).
Ущелье реки Малка и треккинг к водопаду Каракая-Су. Через 30 мин. пути — прогулка к водопаду без набора высоты (1–1,5 часа).
Урочище Джилы-Су. Через 30 мин. пути — водопады Султан и Эмир, целебный нарзан (1 часа).
Кафе «Вдали от жён». Через 1 час пути от Джилы-Су — национальная кухня, обед и отдых (около 1 часа).
Возвращение в Пятигорск. Дорога займёт около 2 часов.
Темы, которые мы обсудим:
мистические легенды Джилы-Су и Эльбруса
зачем Третий рейх искал вход в Шамбалу
жизнь и традиции республик Северного Кавказа
история Кавказских Минеральных Вод
природные феномены и сила мест
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном Toyota Land Cruiser
Уровень физической подготовки — средний (можно убрать треккинг из программы)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
въезд в заповедник «Северное Приэльбрусье» — 200 ₽ с чел.
въезд на территорию урочища Джилы-Су — 200 ₽ с чел.
смотровая площадка «Аватары» — 150 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 919 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!
