Чтобы узнать, как болото лечебной воды с резким запахом превратилось в роскошный парк и главный променад, отправимся на прогулку по Пятигорску. Пройдём по старейшей улице и по горной тропе поднимемся на Горячую.
Вы узнаете, кто приезжал лечиться в Бесстыжих ваннах и как здесь проводили время представители «водяного общества» в 19 веке.
Описание экскурсии
- Парк «Цветник» — центр курортной жизни и место прогулок в Пятигорске.
- Панорамная площадка — самая фотогеничная точка маршрута с видом на Бештау и окрестности.
- Скульптура Орла — символ Кавминвод, рядом с которым снималась знаменитая сцена для фильма Леонида Гайдая «12 стульев».
- Китайская беседка — вершина горы Горячей, откуда открывается прекрасная панорама города.
- Тайный провал, под которым проходят термальные источники, — не зря гору называют Горячей!
- Место силы и медитации, где визуально пересекаются сразу несколько возвышенностей Пятигорья.
- Бесстыжие ванны — уникальное место с выходами трёх типов воды: сероводородной, углекислой и радоновой. Вы выясните, какими целебными свойствами обладают эти ванны, и почему их так называют. А также мы вспомним известных людей, которые лечились на этом курорте.
- Домик Лейцингера. Мы поговорим об удивительной судьбе главного активиста горных прогулок и пеших походов начала 20 века. А ещё — об истории городского трамвайного маршрута.
- Теплосерная улица — старейшая улица города. Вы узнаете о её главных обитателях — терских казаках, их быте и культуре.
- Здание Старых радоновых ванн. Мы полюбуемся шикарным примером архитектуры начала 20 века и сравним методики лечения на курорте в прошлом и в наши дни.
Организационные детали
- Прогулка предполагает несложные, но ощутимые подъёмы в гору.
- С вами будет гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Цветник»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3114 туристов
Экскурсии проводит команда опытных дипломированных экскурсоводов со стажем работы более семи лет. Мы позитивные, знающие и увлекающие гиды, сделаем всё для того, чтобы влюбить вас в города Кавказских Минеральных Вод.
