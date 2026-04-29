Легенды и загадки Пятигорья. Групповая экскурсия

Побывать в ключевых местах города и послушать связанные с ними истории и предания
По Пятигорску можно просто гулять — зелёный курорт со старинной архитектурой идеален для этого.

А можно и не просто! Я хочу погрузить вас в историю города через легенды и мифы, любопытные сюжеты без перегруза фактами-именами-датами.

Богатыри-нарты, масоны, Киса, Чебурашка, «босоножки», местная Эльза — с такими героями интересно будет и взрослым, и детям!
5
1 отзыв
Легенды и загадки Пятигорья. Групповая экскурсия

Описание экскурсии

🔸 Начальная точка маршрута — загадочное озеро «Провал». Я расскажу вам несколько вариантов легенды о его происхождении.

🔸Ещё мы прогуляемся по мизантропической тропе, где любил уединяться от внимания публики Лермонтов

🔸Посмотрим секретный источник сероводородной воды, спрятанный за бывшей питьевой галереей, а ныне кофейней. Здесь с расскажу легенду, в которой горцы предупреждали чем вредит неуемное питие воды

🔸Пройдемся дорогами, где проезжал когда-то первый пятигорский трамвайчик, и поговорим о том почему он получил название «босоножка»

🔸 Я погружу вас в тайну происхождения волшебной музыки в Беседке ветров — от 19 века до наших дней.

🔸 Как появилась целебная вода-нарзан? Вы узнаете об этом из легенды и побываете у культового места — знаменитых бесстыжих ванн, где можно прочувствовать силу воды.

🔸 Также вы услышите сказ об орле, побеждающем змею, — без этой истории нельзя понять главный символ курортов минеральных вод. А скульптуру орла вы увидите на горе Горячей.

🔸 Масоны, покорение Эльбруса и последний бал Лермонтова — вы узнаете все истории, связанные с гротом Дианы.

🔸 А закончим наше путешествие мы в сердце Пятигорска — парке «Цветник». Я познакомлю вас с легендой о возникновении Пятигорского края: древние богатыри-нарты, грозный Эльбрус, отважный джигит Бештау, красавица Машука… Поговорим и о недавних героях — Кисе и Чебурашке, которые бывали в нашем парке.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится без наушников, но при необходимости для группы из 5+ участников гид будет использовать портативный динамик-громкоговоритель
  • На маршруте есть некрутые подъёмы в гору
  • До места встречи можно доехать на 1 автобусе (он подвезет вас прямо к Провалу)
  • Обратите внимание: по понедельникам Провал недоступен для посещения внутри
  • С вами будет гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билета Стоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 3063 туристов
Экскурсии проводит команда опытных дипломированных экскурсоводов со стажем работы более семи лет. Мы позитивные, знающие и увлекающие гиды, сделаем всё для того, чтобы влюбить вас в города Кавказских Минеральных Вод.

Анна прекрасный экскурсовод, 3 часа пролетели незаметно, рассказала все очень подробно, слушать было одно удовольствие)

2000 ₽ за человека