А можно и не просто! Я хочу погрузить вас в историю города через легенды и мифы, любопытные сюжеты без перегруза фактами-именами-датами.
Богатыри-нарты, масоны, Киса, Чебурашка, «босоножки», местная Эльза — с такими героями интересно будет и взрослым, и детям!
Описание экскурсии
🔸 Начальная точка маршрута — загадочное озеро «Провал». Я расскажу вам несколько вариантов легенды о его происхождении.
🔸Ещё мы прогуляемся по мизантропической тропе, где любил уединяться от внимания публики Лермонтов
🔸Посмотрим секретный источник сероводородной воды, спрятанный за бывшей питьевой галереей, а ныне кофейней. Здесь с расскажу легенду, в которой горцы предупреждали чем вредит неуемное питие воды
🔸Пройдемся дорогами, где проезжал когда-то первый пятигорский трамвайчик, и поговорим о том почему он получил название «босоножка»
🔸 Я погружу вас в тайну происхождения волшебной музыки в Беседке ветров — от 19 века до наших дней.
🔸 Как появилась целебная вода-нарзан? Вы узнаете об этом из легенды и побываете у культового места — знаменитых бесстыжих ванн, где можно прочувствовать силу воды.
🔸 Также вы услышите сказ об орле, побеждающем змею, — без этой истории нельзя понять главный символ курортов минеральных вод. А скульптуру орла вы увидите на горе Горячей.
🔸 Масоны, покорение Эльбруса и последний бал Лермонтова — вы узнаете все истории, связанные с гротом Дианы.
🔸 А закончим наше путешествие мы в сердце Пятигорска — парке «Цветник». Я познакомлю вас с легендой о возникновении Пятигорского края: древние богатыри-нарты, грозный Эльбрус, отважный джигит Бештау, красавица Машука… Поговорим и о недавних героях — Кисе и Чебурашке, которые бывали в нашем парке.
Организационные детали
- Экскурсия проводится без наушников, но при необходимости для группы из 5+ участников гид будет использовать портативный динамик-громкоговоритель
- На маршруте есть некрутые подъёмы в гору
- До места встречи можно доехать на 1 автобусе (он подвезет вас прямо к Провалу)
- Обратите внимание: по понедельникам Провал недоступен для посещения внутри
- С вами будет гид из нашей команды
