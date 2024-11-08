Музей-усадьба Реброва в Пятигорске: Пушкин и не только

Увидеть, где жил Александр Сергеевич на Кавказе, и услышать лекцию от лауреата «Золотого пера»
Музей «Пушкинский Дом на Кавказе» находится в старом центре курорта. Вы окунётесь в атмосферу дома, сохранившего дух Пушкина, который жил здесь в 1820 году. Рассмотрите картины известных пушкинистов.

А также услышите авторскую лекцию лауреата «Золотого пера» о неизвестных исторических фактах, владельцах и великих гостях этой усадьбы.
5
1 отзыв
Музей-усадьба Реброва в Пятигорске: Пушкин и не только
Музей-усадьба Реброва в Пятигорске: Пушкин и не только
Музей-усадьба Реброва в Пятигорске: Пушкин и не только
Ближайшие даты:
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Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по музею

Вы посетите единственный на Кавказе дом с мебелью, сохранившейся со времён Пушкина. Рассмотрите оригинальные картины художников-пушкинистов. Познакомитесь с необычной жительницей музея — Золотой Рыбкой, которая исполняет одно желание. Для детей также будет занятие: ребята попробуют написать заметку пером и чернилами.

Лекция с углублением в историю усадьбы

Я расскажу вам о владельцах усадьбы и именитых постояльцах — Николае I, князе Воронцове, Лермонтове и других. Вы услышите о геополитике Кавказа, масонах и, конечно, Пушкине. Выясните, был ли поэт разведчиком и узнаете о судьбе его музы и жены Натальи Гончаровой.

Углублённая информация для краеведов

Посетителям, которые интересуются краеведением, я предоставлю документы об усадьбе Реброва и о пребывании здесь знаменитых гостей.

Лекция о работах художников-пушкинистов

На экскурсии есть возможность послушать лекцию продолжительностью от 1 часа и задать вопросы о картинах пушкинистов.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • На территории усадьбы ведутся реставрационные работы
  • Лекция о картинах пушкинистов проходит ежедневно (кроме субботы) в 15 часов. За группу от 1-6 человек благотворительный взнос от 500 рублей

ежедневно в 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле усадьбы Реброва
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лариса
8 ноя 2024
Замечательная экскурсия! Марина-просто кладезь знаний о Пушкине и не только! Рассказывает и показывает столько интересных вещей, что ты полностью погружаешься в другую эпоху и забываешь о времени… Всем рекомендую посетить!

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