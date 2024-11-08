Музей «Пушкинский Дом на Кавказе» находится в старом центре курорта. Вы окунётесь в атмосферу дома, сохранившего дух Пушкина, который жил здесь в 1820 году. Рассмотрите картины известных пушкинистов. А также услышите авторскую лекцию лауреата «Золотого пера» о неизвестных исторических фактах, владельцах и великих гостях этой усадьбы.

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Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по музею

Вы посетите единственный на Кавказе дом с мебелью, сохранившейся со времён Пушкина. Рассмотрите оригинальные картины художников-пушкинистов. Познакомитесь с необычной жительницей музея — Золотой Рыбкой, которая исполняет одно желание. Для детей также будет занятие: ребята попробуют написать заметку пером и чернилами.

Лекция с углублением в историю усадьбы

Я расскажу вам о владельцах усадьбы и именитых постояльцах — Николае I, князе Воронцове, Лермонтове и других. Вы услышите о геополитике Кавказа, масонах и, конечно, Пушкине. Выясните, был ли поэт разведчиком и узнаете о судьбе его музы и жены Натальи Гончаровой.

Углублённая информация для краеведов

Посетителям, которые интересуются краеведением, я предоставлю документы об усадьбе Реброва и о пребывании здесь знаменитых гостей.

Лекция о работах художников-пушкинистов

На экскурсии есть возможность послушать лекцию продолжительностью от 1 часа и задать вопросы о картинах пушкинистов.

Организационные детали