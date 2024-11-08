А также услышите авторскую лекцию лауреата «Золотого пера» о неизвестных исторических фактах, владельцах и великих гостях этой усадьбы.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по музею
Вы посетите единственный на Кавказе дом с мебелью, сохранившейся со времён Пушкина. Рассмотрите оригинальные картины художников-пушкинистов. Познакомитесь с необычной жительницей музея — Золотой Рыбкой, которая исполняет одно желание. Для детей также будет занятие: ребята попробуют написать заметку пером и чернилами.
Лекция с углублением в историю усадьбы
Я расскажу вам о владельцах усадьбы и именитых постояльцах — Николае I, князе Воронцове, Лермонтове и других. Вы услышите о геополитике Кавказа, масонах и, конечно, Пушкине. Выясните, был ли поэт разведчиком и узнаете о судьбе его музы и жены Натальи Гончаровой.
Углублённая информация для краеведов
Посетителям, которые интересуются краеведением, я предоставлю документы об усадьбе Реброва и о пребывании здесь знаменитых гостей.
Лекция о работах художников-пушкинистов
На экскурсии есть возможность послушать лекцию продолжительностью от 1 часа и задать вопросы о картинах пушкинистов.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- На территории усадьбы ведутся реставрационные работы
- Лекция о картинах пушкинистов проходит ежедневно (кроме субботы) в 15 часов. За группу от 1-6 человек благотворительный взнос от 500 рублей
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽