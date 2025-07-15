Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Пятигорске, цены от 450 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Музей-усадьба Реброва в Пятигорске: Пушкин и не только
1 час
-
10%
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по музею в Пятигорске
Пятигорск приглашает в музей-усадьбу Реброва, где Пушкин оставил свой след. Узнайте больше о его жизни и окружении, наслаждаясь историей и искусством
Начало: Возле усадьбы Реброва
«Лекция с углублением в историю усадьбы»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
450 ₽500 ₽ за человека
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
На машине
8 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«В высокогорном ауле Эльтюбю вы увидите знаменитый «город мертвых», покрытую тайнами Греческую лестницу и родовую усадьбу Кайсына Кулиева — балкарского народного поэта»
12 ноя в 06:00
14 ноя в 06:00
19 380 ₽22 800 ₽ за всё до 3 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Пятигорску и Ессентукам (из Пятигорска)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследовать города КМВ через архитектуру и уклад курортной жизни
«Отель «Бристоль» и усадьба Мерлини, где Лермонтов бывал на вечерах»
12 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
13 400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    15 июля 2025
    Музей-усадьба Реброва в Пятигорске: Пушкин и не только
    Очень специфическая экскурсия. Видно, что музей это дело жизни для его владельцев и они сильно переживают за его судьбу.
    Подача информации несколько сумбурна, опять же по причине большого объёма знаний, которым экскурсовод спешит поделиться.
  • М
    Малясов
    9 июня 2025
    Музей-усадьба Реброва в Пятигорске: Пушкин и не только
    Добрый день.
    Экскурсия прошла великолепно, очень познавательно, время пролетело незаметно. Поэт Пушкин открылся с новой, неизвестной стороны.
    Огромная благодарность Марине за её профессионализм, сохранение правильной истории о Пушкине.
    Рекомендую всем посетить музей и проникнуться историей.
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2025
    Музей-усадьба Реброва в Пятигорске: Пушкин и не только
    Экскурсия очень интересна! Узнала много нового о Реброве,Пушкине. Марина так увлекательно рассказывала.
  • Л
    Лариса
    8 ноября 2024
    Музей-усадьба Реброва в Пятигорске: Пушкин и не только
    Замечательная экскурсия! Марина-просто кладезь знаний о Пушкине и не только! Рассказывает и показывает столько интересных вещей, что ты полностью погружаешься в другую эпоху и забываешь о времени… Всем рекомендую посетить!
  • А
    Анастасия
    29 июня 2024
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Ездили с Кириллом второй раз. Так как эта экскурсия включала заезд на озеро, которое мы посещали ранее, Кирилл внес коррективы
    читать дальше

    и отвез вместо него на водопад. Это была очень интересная экскурсия, виды гор и долин потрясающие. Все, включая дочь 8 лет, вернулись уставшими, но очень довольными. Природа Северного Кавказа очень поражает своей красотой и разнообразием. Кирилл хорошо знает местность, возит туда, куда сложно добраться, но там очень красиво. Мы во время поездки видели сусликов, орлов, и даже получилось увидеть медвежонка. Хочется отметить комфортное и уверенное вождение, не смотря на местами плохую дорогу. Планируем еще несколько поездок с Кириллом. Рекомендуем!

  • А
    Анна
    21 августа 2022
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Отличная экскурсия, ездили с гидом Андреем, очень интересно и ненавязчиво рассказывал о локациях, интересных исторических фактах, связанных с ними. А бонусом заехали на парадром, где успели полетать на параплане))) всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    11 июля 2022
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Дорога сложная, но конечная точка того стоила. Водопад Абай-Су - один из самых красивых на Северном Кавказе. Эльтюбю исторически интересен.
    читать дальше

    На обед - свежая форель на мангале и чай из горных трав. Правда с обслуживанием едва справляются. Отдельное спасибо гиду Кириллу. Эрудирован, интересен и профессионален. Рекомендуем.

  • Ю
    Юлия
    8 августа 2021
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Восторг! Это лучшее слово, чтобы лаконично описать наши эмоции после экскурсии! Ездили с ребёнком 8 лет в удивительнейшее по красоте и энергетике места..
    Огромное СПАСИБО Кириллу за внимание, интересную экскурсию, ответы на все вопросы, терпение и спокойное вождение.
  • В
    Валентина
    8 июля 2021
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Отличная экскурсия! Спасибо большое гиду Кириллу за увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии!
    Нам не очень повезло с погодой, но это совсем не помешало нашей экскурсии.
  • Д
    Дмитрий
    7 июля 2021
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Кирилл отзывчивый, общительный и тактичный. Экскурсия понравилась, особенно водопад Абай-Су. Лучше увидеть самому, чем в интернете. Отдельно отмечу, что это активная экскурсия и нужно быть готовым подниматься ногами.
  • Р
    Роман
    6 мая 2021
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Это не просто путешествие, а целых 4 путешествия за один день с 8 до 8. Всё по одной дороге вглубь
    читать дальше

    гор. Мы ехали втроем: я, супруга и дочка 1.3 года в детском кресле.

    Первыми были Чегемские водопады. Туда, куда привозят автобусные туры. Прогулялись по ущелью, посмотрели на русло «высохших» водопадов (на самом деле они не высохли, в начале мая что-то с руслом реки случилось, вот они еле еле текут).

    Далее, пока погода хорошая, поехали на водопад Абай-су. Дорога туда тяжелая, грунтовка переходит в гравийку. Но Кирилл-гид-водитель ехал очень аккуратно так, что никого не укачало и дочка спала в детском кресле. Водопад просто потрясающий. Топ-2 в моём списке водопадов после ниагарского. В начале мая он очень полноводным, вода падает с высоты 80 метров. Также отмечу что гид всегда шёл с нами наверх всегда и помогал и страховал-следил как мы взбираемся с ребёнком

    Третье приключение - в посёлке Эльтюбю зашли в усадьбу народного поэта (тоже интересно), а потом пошли тропой по ущелью до греческой лестницы - подъем вверх вдоль скалы. В скалу вбиты скалолазанные петли, мы высоко не поднимались по самой лестнице, но виды по тропинке туда просто потрясающие.

    Четвёртое - прогулка к могильникам на склоне ущелья. Похожи на дольмены - домики с отверстием в центре

    По сложности - я бы сказал, что для совсем новичков не подойдёт. С ребёнком тяжеловато но норм.

    По пути заказали с собой шашлык, печень и шулюм и устроили пикник на берегу горной реки. Еда - качественно приготовлена.

    Гид — местный житель, знает историю Пятигорска и местных краев

    Несколько фоток -
    https://yadi.sk/i/y3djFduRn5ylnQ

    https://yadi.sk/i/REjwdBxIPIZc4Q

    https://yadi.sk/i/eEI7ZHFzXVrxMA

