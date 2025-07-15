-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по музею в Пятигорске
Пятигорск приглашает в музей-усадьбу Реброва, где Пушкин оставил свой след. Узнайте больше о его жизни и окружении, наслаждаясь историей и искусством
Начало: Возле усадьбы Реброва
«Лекция с углублением в историю усадьбы»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
450 ₽
500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«В высокогорном ауле Эльтюбю вы увидите знаменитый «город мертвых», покрытую тайнами Греческую лестницу и родовую усадьбу Кайсына Кулиева — балкарского народного поэта»
12 ноя в 06:00
14 ноя в 06:00
19 380 ₽
22 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Пятигорску и Ессентукам (из Пятигорска)
Исследовать города КМВ через архитектуру и уклад курортной жизни
«Отель «Бристоль» и усадьба Мерлини, где Лермонтов бывал на вечерах»
12 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий15 июля 2025Очень специфическая экскурсия. Видно, что музей это дело жизни для его владельцев и они сильно переживают за его судьбу.
Подача информации несколько сумбурна, опять же по причине большого объёма знаний, которым экскурсовод спешит поделиться.
- ММалясов9 июня 2025Добрый день.
Экскурсия прошла великолепно, очень познавательно, время пролетело незаметно. Поэт Пушкин открылся с новой, неизвестной стороны.
Огромная благодарность Марине за её профессионализм, сохранение правильной истории о Пушкине.
Рекомендую всем посетить музей и проникнуться историей.
- ЕЕкатерина13 апреля 2025Экскурсия очень интересна! Узнала много нового о Реброве,Пушкине. Марина так увлекательно рассказывала.
- ЛЛариса8 ноября 2024Замечательная экскурсия! Марина-просто кладезь знаний о Пушкине и не только! Рассказывает и показывает столько интересных вещей, что ты полностью погружаешься в другую эпоху и забываешь о времени… Всем рекомендую посетить!
- ААнастасия29 июня 2024Ездили с Кириллом второй раз. Так как эта экскурсия включала заезд на озеро, которое мы посещали ранее, Кирилл внес коррективы
- ААнна21 августа 2022Отличная экскурсия, ездили с гидом Андреем, очень интересно и ненавязчиво рассказывал о локациях, интересных исторических фактах, связанных с ними. А бонусом заехали на парадром, где успели полетать на параплане))) всем рекомендую!
- ТТатьяна11 июля 2022Дорога сложная, но конечная точка того стоила. Водопад Абай-Су - один из самых красивых на Северном Кавказе. Эльтюбю исторически интересен.
- ЮЮлия8 августа 2021Восторг! Это лучшее слово, чтобы лаконично описать наши эмоции после экскурсии! Ездили с ребёнком 8 лет в удивительнейшее по красоте и энергетике места..
Огромное СПАСИБО Кириллу за внимание, интересную экскурсию, ответы на все вопросы, терпение и спокойное вождение.
- ВВалентина8 июля 2021Отличная экскурсия! Спасибо большое гиду Кириллу за увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии!
Нам не очень повезло с погодой, но это совсем не помешало нашей экскурсии.
- ДДмитрий7 июля 2021Кирилл отзывчивый, общительный и тактичный. Экскурсия понравилась, особенно водопад Абай-Су. Лучше увидеть самому, чем в интернете. Отдельно отмечу, что это активная экскурсия и нужно быть готовым подниматься ногами.
- РРоман6 мая 2021Это не просто путешествие, а целых 4 путешествия за один день с 8 до 8. Всё по одной дороге вглубь
