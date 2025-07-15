читать дальше

гор. Мы ехали втроем: я, супруга и дочка 1.3 года в детском кресле.



Первыми были Чегемские водопады. Туда, куда привозят автобусные туры. Прогулялись по ущелью, посмотрели на русло «высохших» водопадов (на самом деле они не высохли, в начале мая что-то с руслом реки случилось, вот они еле еле текут).



Далее, пока погода хорошая, поехали на водопад Абай-су. Дорога туда тяжелая, грунтовка переходит в гравийку. Но Кирилл-гид-водитель ехал очень аккуратно так, что никого не укачало и дочка спала в детском кресле. Водопад просто потрясающий. Топ-2 в моём списке водопадов после ниагарского. В начале мая он очень полноводным, вода падает с высоты 80 метров. Также отмечу что гид всегда шёл с нами наверх всегда и помогал и страховал-следил как мы взбираемся с ребёнком



Третье приключение - в посёлке Эльтюбю зашли в усадьбу народного поэта (тоже интересно), а потом пошли тропой по ущелью до греческой лестницы - подъем вверх вдоль скалы. В скалу вбиты скалолазанные петли, мы высоко не поднимались по самой лестнице, но виды по тропинке туда просто потрясающие.



Четвёртое - прогулка к могильникам на склоне ущелья. Похожи на дольмены - домики с отверстием в центре



По сложности - я бы сказал, что для совсем новичков не подойдёт. С ребёнком тяжеловато но норм.



По пути заказали с собой шашлык, печень и шулюм и устроили пикник на берегу горной реки. Еда - качественно приготовлена.



Гид — местный житель, знает историю Пятигорска и местных краев



