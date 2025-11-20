В путешествии по Пятигорску и Железноводску вы увидите главные достопримечательности Кавказских Минеральных Вод и представите себе, каким был курортный быт два столетия назад. Вы рассмотрите старинные особняки, галереи, источники, парки и видовые площадки. Побываете в лермонтовских местах и узнаете, как формировались первые курортные традиции региона.
Описание экскурсии
Пятигорск (3 ч)
- Отель «Бристоль» начала 20 века, архитектура которого отражает эпоху расцвета КМВ
- Усадьба Мерлини, куда на светские вечера приходил Лермонтов
- Лермонтовская галерея — элегантное витражное сооружение 19 века, символ курортной культуры Пятигорска
- Озеро «Провал» — природный карстовый колодец внутри горы Машук, знаменитое место с бирюзовой водой
- Эолова арфа — белая беседка на краю скалы, где ветер словно играет на арфе
- и многое другое
Железноводск (2,5 ч)
- «Кофейня Рошке» — дом-музей, посвящённый жизни колонии Каррас и культуре первых курортников
- Лермонтовский источник — место, с которого начиналась история Железноводска
- Пушкинская галерея — ажурное здание, «сестра» Лермонтовской галереи в Пятигорске
- Дворец эмира Бухарского — редкий образец восточной архитектуры в КМВ
- Каскадная лестница — эффектный архитектурный комплекс и лучшая видовая точка города
А также на нашем маршруте: Покровская церковь — Усадьба Ионы Карпова — Сквер и памятник Пушкину — Славянский и Смирновский источники — Озеро «Тридцатка» — и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Great Wall Hover. Есть бустер. Детское кресло — по запросу за доплату
- Дополнительно оплачивается обед (примерно 1000 ₽ за чел.) и билет на канатную дорогу — 400 ₽ за чел.
- Посещение музеев — по желанию: музей Рошке — 350 ₽ за чел., краеведческий — 250 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1029 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
