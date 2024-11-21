Приглашаю истинных ценителей природы в однодневное путешествие к плато Канжол! На подготовленном джипе вы подниметесь на высоту почти 3000 метров — и, если повезет с погодой, будете вознаграждены роскошной панорамой седовласого Эльбруса. Кроме того, мы посетим горные ледяные озера Шадхурей. Это оазис нетронутой дикой природы, где вы сможете отдохнуть сердцем и душой.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Плато Канжол и лучший вид на Эльбрус
Канжол — самое высокое плато Кабардино-Балкарии, живописно расположенное между реками Малка и Баксан. С него вам откроется великолепный вид на двуглавый Эльбрус, бескрайние луга и величественные скалы. Я раскрою, почему название плато переводится с тюркского как «кровавая дорога» и какие значимые исторические события здесь происходили.
Озера Шадхурей
Вы полюбуетесь ярко-бирюзовыми карстовыми озерами, обрамленными бархатистыми холмами и душистыми альпийским лугами. А также увидите места, где снимали эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова». Я расскажу, как и когда образовались озера, почему они так мало изучены и в чем секрет их поразительно чистой, но ледяной воды.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
во вторник и четверг в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 150 туристов
Наша стихия — Кавказ. Знаем здесь каждый уголок, и готовы поделиться с вами историей и традициями. Наши гиды — настоящие профессионалы. Они провезут вас по самым живописным маршрутам, расскажут множество легенд, познакомят с местной кухней, помогут вам полюбить Кавказ. Мы будем рады показать вам горы!Задать вопрос
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