«Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается всё водяное общество», — написал в своём журнале Печорин. Приглашаю вас пройти по следам «героя нашего времени» и узнать, как лечились, жили, развлекались и отдыхали на курорте в 19 веке.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Горячеводская долина

Я расскажу о зарождении курортов и целебных водах, о бытовых трудностях первых посетителей и их развлечениях. Что представлял собой Пятигорск 19 века, как проходило лечение в минеральных ваннах — и каким был первый питьевой источник, вокруг которого кипела жизнь водяного общества. Поговорим об условиях и стоимости курортного бытия — и сравним с ценами 21 века.

Пятигорск в лицах

Погрузимся в интриги и повседневную жизнь того времени! Я поделюсь историями о знаменитостях, приезжавших на воды и оставивших свой след на КМВ, о покорённых Кавказом поэтах и их наследии. О местной знати, первых домохозяевах, заезжих домах, знаменитых медиках и звёздах курортного сервиса. Вы узнаете о диагнозах, с которыми приезжали лечиться, пикантных развлечениях и азартных играх курортников.

Маршрут прогулки: