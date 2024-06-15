Я расскажу о зарождении курортов и целебных водах, о бытовых трудностях первых посетителей и их развлечениях. Что представлял собой Пятигорск 19 века, как проходило лечение в минеральных ваннах — и каким был первый питьевой источник, вокруг которого кипела жизнь водяного общества. Поговорим об условиях и стоимости курортного бытия — и сравним с ценами 21 века.
Пятигорск в лицах
Погрузимся в интриги и повседневную жизнь того времени! Я поделюсь историями о знаменитостях, приезжавших на воды и оставивших свой след на КМВ, о покорённых Кавказом поэтах и их наследии. О местной знати, первых домохозяевах, заезжих домах, знаменитых медиках и звёздах курортного сервиса. Вы узнаете о диагнозах, с которыми приезжали лечиться, пикантных развлечениях и азартных играх курортников.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 781 туриста
Здравствуйте, дорогие любители истории и культуры! Меня зовут Сергей. Я люблю путешествовать, занимаюсь горным туризмом и совершил множество восхождений на вершины Кавказа. Я родился и вырос на острове Сахалин, переехал читать дальше
в КМВ более 20 лет назад и сразу влюбился в местную природу. Я не профессиональный гид, но обожаю наш регион и могу показать по-настоящему интересные места. Поделиться их историей и рассказать о выдающихся личностях, повлиявших на развитие курорта.