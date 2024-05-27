Пушкинские ванны – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пушкинские ванны» в Пятигорске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
172 отзыва
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
12 июня в 17:00
13 июня в 16:00
5 200 за всё до 4 чел.
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    27 мая 2024
    Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
    Отличная экскурсия.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
    Виктория провела замечательную экскурсию! Узнали очень много интересного, экскурсия прошла настолько легко, познавательно и приятно, как будто нам показывал город
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    близкий знакомый, влюблённый в город. Очень непринуждённо. Время пролетело незаметно. На следующий день отправились снова по тому же маршруту, чтобы ещё раз увидеть те же места, ощутить энергию Пятигорска, усвоить информацию, сохранить в памяти на долго! Спасибо! Рекомендуем! Супер!

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
    Потрясающий гид! Все очень понравилось! Пятигорск прекрасный город, очень много узнали от Елены. Обязательно обратимся вновь и будем рекомендовать друзьям❤️
  • Д
    Дарья
    25 марта 2024
    По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
    Экскурсия очень понравилась! Легко, весело, интересно. С удовольствием посещу еще экскурсии Светланы, а в мае с Алексеем на Бештау
  • А
    Анна
    17 марта 2024
    По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
    Были в пятигорске первый раз и одним днем. Хотели составить общее впечатление и познакомиться с городом. Светлана стала тем человеком, который помогла все это осуществить. Три часа прошли легко и познавательно.
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
    Искренне благодарю экскурсовода Светлану. Три часа пролетели незаметно, и это было не занудное перечисление дат, имëн и событий, а живой
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    эмоциональный лëгкий рассказ, точнее беседа, в которую вовлечены все участники. Светлана очень гибко учитывает пожелания экскурсантов, стараясь, чтобы всем - и взрослым, и детям - было и комфортно, и интересно. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.

  • Н
    Николай
    10 мая 2023
    Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
    От лица нашей группы, я благодарю Ольгу за отличную экскурсию. За легкой беседой и прогулкой незаметно пробежали три часа. Ольга
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    показала нам уголки в центре Пятигорска, куда без гида не догадаешься заглянуть. Ольга прекрасный рассказчик, отлично знает историю края, мы с интересом слушали её истории. Не было вопросов, на которые наш гид не знала бы ответов. Отдельно хочется сказать спасибо Ольге за рекомендации по ресторанам. Везде было уютно и вкусно.

  • М
    Мария
    30 апреля 2023
    Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
    Все понравилось. Посмотрели и старые лечебницы и места выходов источников. Было интересно и здорово.)
  • Е
    Елена
    5 сентября 2022
    Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
    Гид Ольга очень понравилась! Экскурсия проведена на хорошем профессиональном уровне! Однозначно рекомендую Ольгу, как внимательного знающего ответственного экскурсовода! Обязательно обратимся ещё раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Пушкинские ванны»

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  3. По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Пушкинские ванны" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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