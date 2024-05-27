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показала нам уголки в центре Пятигорска, куда без гида не догадаешься заглянуть. Ольга прекрасный рассказчик, отлично знает историю края, мы с интересом слушали её истории. Не было вопросов, на которые наш гид не знала бы ответов. Отдельно хочется сказать спасибо Ольге за рекомендации по ресторанам. Везде было уютно и вкусно.