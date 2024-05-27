1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
12 июня в 17:00
13 июня в 16:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga27 мая 2024Отличная экскурсия.
- ЕЕлена26 мая 2024Виктория провела замечательную экскурсию! Узнали очень много интересного, экскурсия прошла настолько легко, познавательно и приятно, как будто нам показывал город
- ТТатьяна6 мая 2024Потрясающий гид! Все очень понравилось! Пятигорск прекрасный город, очень много узнали от Елены. Обязательно обратимся вновь и будем рекомендовать друзьям❤️
- ДДарья25 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Легко, весело, интересно. С удовольствием посещу еще экскурсии Светланы, а в мае с Алексеем на Бештау
- ААнна17 марта 2024Были в пятигорске первый раз и одним днем. Хотели составить общее впечатление и познакомиться с городом. Светлана стала тем человеком, который помогла все это осуществить. Три часа прошли легко и познавательно.
- ННаталья17 марта 2024Искренне благодарю экскурсовода Светлану. Три часа пролетели незаметно, и это было не занудное перечисление дат, имëн и событий, а живой
- ННиколай10 мая 2023От лица нашей группы, я благодарю Ольгу за отличную экскурсию. За легкой беседой и прогулкой незаметно пробежали три часа. Ольга
- ММария30 апреля 2023Все понравилось. Посмотрели и старые лечебницы и места выходов источников. Было интересно и здорово.)
- ЕЕлена5 сентября 2022Гид Ольга очень понравилась! Экскурсия проведена на хорошем профессиональном уровне! Однозначно рекомендую Ольгу, как внимательного знающего ответственного экскурсовода! Обязательно обратимся ещё раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Пушкинские ванны»
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