Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай.
Страна синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников.
Страна синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Сентинский храм
- Река Уллу-Муруджу
- Домбайская поляна и канатная дорога
- Гора Мусса-Ачитара
Описание экскурсии
Направляемся в Домбай
Домбай — один из живописных уголков Западного Кавказа, покоряет туристов с первого взгляда снежными вершинами, прогулками по пихтовым лесам и катанием на канатной дороге. Мы поедем через высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони! Далее поедем к Сентинскому храму — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии еще до крещения Руси. Одно из самых удивительных мест! Следующая локация будет река Уллу-Муруджу в мшистом лесу. Река Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых в России и Европе. Ее воды берут свое начало высоко в горах, на леднике. Прибыв на знаменитую Домбайскую поляну, мы насладимся кристально чистым воздухом, заснеженными вершинами и видом на величественную гору Белалакая — вершина западной части главного хребта Большого Кавказа. Своим названием обязана слоям белого кварца, которые прорезают скальные стены. Высота 3861 м. Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. Гора Мусса-Ачитара — самая высокая точка одноименного хребта, который тянется параллельно Главному Кавказскому хребту. Гора возвышается на 3200 м. над уровнем моря. Это достопримечательность, которую стремятся посетить все, кто приехал в Домбай. Местные жители называют Мусса-Ачитара самым доступным для подъема «трехтысячником» нашей страны, ведь по ней проложена канатная дорога. Также Вы увидите и сделаете красочные фото на фоне самой необычной гостиницы туристического курорта Домбай называется «Тарелка» и находится на высоте 2250 м. По форме эта гостиница полностью напоминает настоящую летающую тарелку, которая неожиданно приземлилась на склоне горы Мусса-Ачитара. Важная информация:• Все наши поездки осуществляются на комфортабельных внедорожниках.
С вами будут водители — гиды опытные проводники.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Сентинский храм
- Река Уллу-Муруджу
- Домбайская поляна и канатная дорога
- Гора Мусса-Ачитара
Что включено
- Транспорт
- Опытные водители-гиды
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Канатная дорога (1500-2000 руб)
- Обеды в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: С адреса Вашего проживания
Завершение: Отвозим обратно на адрес Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
2 мая 2024
Спасибо, большое за экскурсию! Водитель (гид) Роман очень профессиональный. Очень хорошо водит автомобиль, рассказывал очень понятно и интересно. Автомобиль ухоженный, чистый. Посмотрели всё, что было запланировано. К сожалению не удалось попасть на перевал Гумбаши. Погода не дала, начался сильный дождь с градом. Но это стечение обстоятельств. Ну, ни чего страшного. Вообщем всё прекрасно. Спасибо, большое!!
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