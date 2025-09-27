4 отзыва оставили туристы

На комфортабельном внедорожнике доставим вас на гору Юца - одно из лучших мест для полетов в стране. В тандеме с профессиональным инструктором вы плавно оторветесь от земли и подниметесь в
5 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Незабываемые виды на горы и города
- 🌄 Полет с профессиональным инструктором
- 🛡️ Современное сертифицированное снаряжение
- 🚗 Трансфер на гору Юца включен
- 📹 Возможность видеосъемки на GoPro
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для полета на параплане с инструктором - июнь, июль, август и сентябрь. В это время года виды на горы и города особенно впечатляют, а погодные условия наиболее благоприятны для полетов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Горы Машук
- Горы Бештау
- Горы Золотой Курган
- Город Пятигорск
- Город Ессентуки
- Гора Эльбрус
- Кавказский хребет
Описание экскурсии
Обратите внимание: полет длится 15—20 минут.
Виды, которые запомнятся на всю жизнь
Вы рассмотрите с высоты величественные горы Машук, Бештау и Золотой Курган и живописные города Пятигорск и Ессентуки. А если полет придется на вторую половину лета, также увидите гордый Эльбрус и весь Кавказский хребет. Мы летаем без мотора — вы насладитесь горными панорамами в тишине и не испугаете ни одну птицу!)
Исполнение мечты безопасно и комфортно
Мы используем современное сертифицированное снаряжение, специально разработанное для полетов вдвоем. Летать в тандеме с инструктором может каждый, для этого не требуется специальной подготовки. Параплан — это очень легкий аппарат, сделанный для парящих полетов. Это не парашют: мы ниоткуда не прыгаем, а плавно взлетаем с ног. Достаточно сделать всего пару шагов — и вы в воздухе!
Организационные детали
Важно знать перед бронированием
- Полёт очень сильно зависит от погоды, поэтому время выезда, а также продолжительность экскурсии может меняться (например, когда нам нужно подождать, пока стихнет либо поднимется ветер). Кроме того, от метеоусловий иногда меняется длительность полета: если ваше время ограничено, а мы попадем в штиль, полет может сократиться до 5 минут.
- К полёту допускаются люди весом от 35 до 100 кг. В других случаях полёт возможен, но необходимо обсудить всё индивидуально в переписке. Детские полёты возможны со специальным снаряжением, которое нужно подготовить заранее.
- К полётам не допускаются люди с эпилепсией. Другие проблемы со здоровьем, как правило, не являются противопоказанием, но мы просим предупредить нас о них заранее.
Как проходит полёт
- Обратите внимание: это не экскурсия; с вами буду я или другой профессионал из нашей команды
- В стоимость, помимо самого полета на параплане, включен трансфер из центра посёлка Юца — сюда легко добраться из всех городов КМВ. Из Пятигорска легче всего добраться на такси. Это занимает всего 10-15 минут. Также ходит маршрутное такси. Также включен заезд на гору (стартовую площадку) на комфортабельном внедорожнике
- Окончательное время выезда определяется исходя из прогноза погоды
- Возможна видеосъемка на камеру GoPro. Для этого перед полетом нужно предупредить своего пилота, если вам нужна съемка. Доплата составит 1500 ₽.
- Стоимость трансфера зрителя (без полёта) — 600 ₽/чел., если до места старта он добирается самостоятельно — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре посёлка Юца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 395 туристов
Привет, любители приключений и фантастических видов! Мы — команда профессиональных пилотов, радующая путешественников уже более 10 лет. Мы летаем много и часто, постоянно совершенствуем свой уровень и разрабатываем новые маршруты. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 85 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Анну и всю команду за подаренные впечатления!
Классно провели время,наполнились впечатлениями и проветрились))))
Отдельное спасибо за скорость: видео с шоу про присылают в этот же вечер 💌
Классно провели время,наполнились впечатлениями и проветрились))))
Отдельное спасибо за скорость: видео с шоу про присылают в этот же вечер 💌
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Покупала этот полет в подарок мужу, а заодно и себе. Муж очень боялся и всю дорогу переживал. Но по факту всё оказалось совершенно не страшно! Очень грамотные и спокойные инструктора,
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Невероятный первый полет на Юце! Виды – фантастика: горы вокруг и даже сам Эльбрус с снежной вершиной вдали был виден – дух захватывает! Огромное спасибо пилоту Дмитрию – мастер своего
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Е
Спасибо команде Анны за замечательные полеты! Все понравилось, получили незабываемые эмоции 🪽🪽
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Отличный полет и самые приятные впечатления!
Мы летали с супругой двумя тандемами 1 апреля 2025 года. Летали в первый раз. С самого начала наши инструкторы - Анна и Александр проявили профессионализм
Мы летали с супругой двумя тандемами 1 апреля 2025 года. Летали в первый раз. С самого начала наши инструкторы - Анна и Александр проявили профессионализм
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Б
Мы очень благодарны инструкторам Александру, Сергею, и Алёной, они очень профессионально и внимательно, особенно инструктор Александра, он поделился большим количеством интересных историй, достопримечательностей и знаний о параплане. Мы — четыре китайские девочки, и поначалу боялись опасности и трудностей в общении, но все прошло гладко и успешно! Круто🤞🏻🤞🏻🤞🏻🪂
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