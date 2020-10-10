4 отзыва оставили туристы

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Полет на параплане с инструктором

Подняться выше гор и насладиться невероятными видами на Кавказский хребет

5
4 отзыва
Анна
Анна – представитель из Пятигорска
На комфортабельном внедорожнике мы привезем вас на гору Юца — одно из лучших летных мест в стране.

В тандеме с профессиональным инструктором вы плавно оторветесь от земли и подниметесь в небо.

Там вас будут ждать птицы, упоительный воздух и сногсшибательные панорамы!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Полет на параплане с инструктором
Полет на параплане с инструктором

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 15—25 минут.

Виды, которые запомнятся на всю жизнь
Вы рассмотрите с высоты величественные горы ⛰️ Машук, Бештау и Золотой Курган и живописные города Пятигорск и Ессентуки. А если полет придется на вторую половину лета, также увидите гордый Эльбрус и весь Кавказский хребет. Мы летаем без мотора — вы насладитесь горными панорамами в тишине и не испугаете ни одну птицу!)

Исполнение мечты безопасно и комфортно
Мы используем современное сертифицированное снаряжение, специально разработанное для полетов вдвоем. Летать в тандеме с инструктором может каждый, для этого не требуется специальной подготовки. Параплан — это очень легкий аппарат, сделанный для парящих полетов. Это не парашют: мы ниоткуда не прыгаем, а плавно взлетаем с ног. Достаточно сделать всего пару шагов — и вы в воздухе!

Организационные детали

  • В стоимость, помимо самого полета на параплане, включен трансфер из Пятигорска и заезд на гору (стартовую площадку) на комфортабельном внедорожнике
  • Возможна видеосъемка на камеру GoPro. Доплата составит 1000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Полет на параплане с инструктором
Полет на параплане с инструктором
Полет на параплане с инструктором

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Привет, любители приключений и фантастических видов! Мы — команда профессиональных пилотов, радующая путешественников уже более 10 лет. Мы летаем много и часто, постоянно совершенствуем свой уровень и разрабатываем новые маршруты. Надеемся на скорую встречу!
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4 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Невероятные эмоции, шикарные виды и новый опыт - все это благодаря Анне и Александру)) Всем рекомендую, ребята профессионалы и строго следят за безопасностью (для меня это было ключевым фактором). Прекрасное времяпрепровождение!
30 августа 2020
это ни с чем несравнимое удовольствие. Инструкторы так хорошо знают свою работу, что совсем не страшно!!
23 августа 2020
Всем советую попробовать полёт на параплане, и дело не в видах, а самом ощущении полёта. Поняла как повезло с инструктором Анной, понаблюдав на горе за другими тандемами. Ощущение полной безопасности, такой полёт не требует от пассажира каких либо нагрузок, совершенно мягкий спуск, почему-то когда представляешь себе полёт, то думаешь что придётся бежать на взлёте, какое то травматический приземление -по факту посадка 10 сек, которую даже не успеваешь осмыслить. Так что если от полёта вас останавливает страх -доверьтесь Анне и не пожалеете.
30 июля 2020
Это был мой первый полет на параплане. Все прошло просто идеально! Анна летает уже 12 лет и ее супруг Александр 22 года. Они большие профессионалы. На гору поднимались на Ниссан Патрол. Далее мне выдали специальные ботинки, защиту на ноги, шлем. провели инструктаж. Есть особенность - надо бежать с горы. У меня это вообще не получилось. Но Александр справился и с этим тоже. Сам полет был минут 20. Впечатления на всю жизнь! Рекомендую эту замечательную пару. И кстати, совсем не страшно.

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