4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 15—25 минут.

Виды, которые запомнятся на всю жизнь

Вы рассмотрите с высоты величественные горы ⛰️ Машук, Бештау и Золотой Курган и живописные города Пятигорск и Ессентуки. А если полет придется на вторую половину лета, также увидите гордый Эльбрус и весь Кавказский хребет. Мы летаем без мотора — вы насладитесь горными панорамами в тишине и не испугаете ни одну птицу!)

Исполнение мечты безопасно и комфортно

Мы используем современное сертифицированное снаряжение, специально разработанное для полетов вдвоем. Летать в тандеме с инструктором может каждый, для этого не требуется специальной подготовки. Параплан — это очень легкий аппарат, сделанный для парящих полетов. Это не парашют: мы ниоткуда не прыгаем, а плавно взлетаем с ног. Достаточно сделать всего пару шагов — и вы в воздухе!

Организационные детали