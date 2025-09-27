4 отзыва оставили туристы

На комфортабельном внедорожнике доставим вас на гору Юца - одно из лучших мест для полетов в стране. В тандеме с профессиональным инструктором вы плавно оторветесь от земли и подниметесь в

небо. Виды на горы Машук, Бештау, Золотой Курган и города Пятигорск и Ессентуки запомнятся на всю жизнь. Полет длится 15-20 минут, но его продолжительность может измениться из-за погодных условий. Используется современное сертифицированное снаряжение, полет безопасен и не требует специальной подготовки. Включен трансфер из центра поселка Юца. Возможна видеосъемка на GoPro

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для полета на параплане с инструктором - июнь, июль, август и сентябрь. В это время года виды на горы и города особенно впечатляют, а погодные условия наиболее благоприятны для полетов.

Сейчас август — это идеальное время.