1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
«Параплан — это очень легкий аппарат, сделанный для парящих полетов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
«Среди горных вершин: полёт на параплане»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Полёт на параплане над горами
Полетать с орлами, увидеть с высоты Эльбрус и Кавказский хребет: едем на парадром Юца в мини-группе
Начало: По согласованию в центральной части Пятигорска
«2️⃣ На парадроме я объясню вам, как нужно вести себя в воздухе, выдам экипировку — и мы на одном параплане совершим 15—20-минутный полёт»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (20 мин»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Полёт на параплане с видом на Пятигорск и горы Бештау и Машук
Начало: Проспект Калинина, 92/3
«Увидите легендарное место для парапланеристов всей России, где проводятся Чемпионаты России по парапланерному спорту- гору Юца»
Расписание: Ежедневно согласно фактической погоде
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
«Среди горных вершин: полет на параплане А вот и цель нашего путешествия»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по небу: полёт на параплане в Пятигорске
Взмыть в небо в тандеме с инструктором и полюбоваться горами Машук и Бештау в мини-группе
Начало: У гостевого дворца «Ника»
«Вы побываете в легендарном месте для парапланеристов со всей России: именно здесь проводятся чемпионаты по этому виду спорта»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника31 мая 2024Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
- ООльга29 мая 2024Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно -оформлять заявку. Лететь и
- ММария16 мая 2024Великолепная поездка в Чегем, мы приехали в Пятигорск именно за этим, хотели полетать на парапланах в Флай Чегем, нашли вашу
- ЛЛия7 мая 2024Очень понравилась поездка! Очень приятный проводник, полет очень понравился, совсем не страшно, рекомендую!
- ВВладимир20 апреля 2024Хотел сделать себе подарок на ДР - ощутить драйв и новые ощущения в жизни. Мой выбор (о котором я ни
- ААлександра6 апреля 2024Герман, спасибо Вам большое за Ваш профессионализм и внутренние чутье горного ветра! У Германа, как организатора, в основу мероприятия заложен не
- ЛЛюбовь12 ноября 2023Решила сделать себе подарок на день рождения - «полет на параплане». Осталась в полном восторге! думала,что это безумно страшно,но нет,это дико
- ЛЛера16 октября 2023Хочу поблагодарить организатора и нашего гида Расула за хорошо организованный маршрут. У нас попалась отличная группа. Машина была очень комфортная,
- ССветлана15 октября 2023Гид Хусейн прекрасно знает материал, отлично водит машину, очень заботился о нас (в процессе поездки двое оказались нездоровы, пришлось искать
- ГГалина14 октября 2023Я ездила с Германом как сторонний наблюдатель, бесплатно, а летал на параплане муж. Ему очень понравилось. А я вообще в
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На параплане»
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "На параплане" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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