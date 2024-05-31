Полёт на параплане в Пятигорске

Найдено 8 экскурсий в категории «На параплане» в Пятигорске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полет на параплане с инструктором
🪂 На параплане
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
«Параплан — это очень легкий аппарат, сделанный для парящих полетов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
«Среди горных вершин: полёт на параплане»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900 за человека
Полёт на параплане над горами
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Полёт на параплане над горами
Полетать с орлами, увидеть с высоты Эльбрус и Кавказский хребет: едем на парадром Юца в мини-группе
Начало: По согласованию в центральной части Пятигорска
«2️⃣ На парадроме я объясню вам, как нужно вести себя в воздухе, выдам экипировку — и мы на одном параплане совершим 15—20-минутный полёт»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за человека
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (20 мин»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Полёт на параплане с видом на Пятигорск и горы Бештау и Машук
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Полёт на параплане с видом на Пятигорск и горы Бештау и Машук
Начало: Проспект Калинина, 92/3
«Увидите легендарное место для парапланеристов всей России, где проводятся Чемпионаты России по парапланерному спорту- гору Юца»
Расписание: Ежедневно согласно фактической погоде
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 500 за человека
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
«Среди горных вершин: полет на параплане А вот и цель нашего путешествия»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900 за человека
Экскурсия по небу: полёт на параплане в Пятигорске
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по небу: полёт на параплане в Пятигорске
Взмыть в небо в тандеме с инструктором и полюбоваться горами Машук и Бештау в мини-группе
Начало: У гостевого дворца «Ника»
«Вы побываете в легендарном месте для парапланеристов со всей России: именно здесь проводятся чемпионаты по этому виду спорта»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно -оформлять заявку. Лететь и
    читать дальше

    получать новые эмоции,незабываемые впечатления как от самого полёта,так и от прекрасных видов,которые открываются с точки старта на горе,действительно панорамный вид Пятигорска и окрестностей. Анна сопроводит вас информационно,учтены будут все мельчайшие подробности. Василий,инструктор -профессионал,человек преданный своему делу,знающий все тонкости полёта. Рекомендую,не пожалеете 👍👍👍🔥🔥🔥

    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно
  • М
    Мария
    16 мая 2024
    Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
    Великолепная поездка в Чегем, мы приехали в Пятигорск именно за этим, хотели полетать на парапланах в Флай Чегем, нашли вашу
    читать дальше

    экскурсию) Гид Александр очень много рассказал по пути о местах и особенностях, отвечал на все наши вопросы. Сам полет прошел очень круто, хоть было и страшно отрываться от земли, но в конце мы уже согласились на экстремальное приземление, если попадёте на этого гида, обязательно переборите себя и приземлитесь так, это круче американских горок в 100раз Очень понравилось экскурсия, везде все посмотрели показали и вернули домой) всем рекомендую

  • Л
    Лия
    7 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Очень понравилась поездка! Очень приятный проводник, полет очень понравился, совсем не страшно, рекомендую!
    Очень понравилась поездка! Очень приятный проводник, полет очень понравился, совсем не страшно, рекомендую!
  • В
    Владимир
    20 апреля 2024
    Полёт на параплане над горами
    Хотел сделать себе подарок на ДР - ощутить драйв и новые ощущения в жизни. Мой выбор (о котором я ни
    читать дальше

    разу не пожалел) пал на параплан во главе с Германом. Герман действительно профи, который не просто проводит мероприятие, а сам кайфует от полетов, что дает полную уверенность, что все будет отлично. Подобрал нас Герман на своей машине. Приехали на место, где нам был организован подъем на вершину горы спецтранспортом («зверь» УАЗик). На всем пути Герман рассказывал, как и чего делать при взлете, после взлета, на посадке. После взлета ощущения конечно незабываемые. Мы парили, искали воздушные потоки, чтобы взлететь выше при этом успевали болтать, шутить и записывать видео на GoPro (запись доп плата). Пролетали почти 1,5ч и мягко, но эпично приземлились. Основную задачу на полет выполнили - оказаться выше всех парапланиристов)) Хочу поблагодарить Германа за профессионализм и крутое мероприятие. Однозначно рекомендую!

  • А
    Александра
    6 апреля 2024
    Полёт на параплане над горами
    Герман, спасибо Вам большое за Ваш профессионализм и внутренние чутье горного ветра! У Германа, как организатора, в основу мероприятия заложен не
    читать дальше

    коммерческий подход, а желание доставить туристу массу новых впечатлений и дать возможность ощутить всю прелесть полета и красоты местных гор. Новички, это не страшно, это страшно интересно и страшно красиво, это нужно попробовать, а кто как ни Герман Вам это поможет!!!

    Герман, спасибо Вам большое за Ваш профессионализм и внутренние чутье горного ветра!Герман, спасибо Вам большое за Ваш профессионализм и внутренние чутье горного ветра!Герман, спасибо Вам большое за Ваш профессионализм и внутренние чутье горного ветра!
  • Л
    Любовь
    12 ноября 2023
    Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
    Решила сделать себе подарок на день рождения - «полет на параплане». Осталась в полном восторге! думала,что это безумно страшно,но нет,это дико
    читать дальше

    красиво и завораживающе! ощутила себя птицей парящей над рекой,лесами и горами! Спасибо вам огромное! это один из лучших дней рождения в моей жизни! с удовольствием повторила бы еще и порекомендовала друзьям! Из минусов-день пролетел так быстро,будто кто-то щелкнул пальцами.

  • Л
    Лера
    16 октября 2023
    Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
    Хочу поблагодарить организатора и нашего гида Расула за хорошо организованный маршрут. У нас попалась отличная группа. Машина была очень комфортная,
    читать дальше

    с лёгкостью преодолели все нелёгкие подъемы и спуски. На каждой локации Расул рассказал нам предысторию. Виды были невероятные! Плюс ко всему сбылась моя давняя мечта - полетать на параплане над величественным Чегемским ущельем. Спасибо за эмоции! Стоит отметить, что самостоятельно проехать данные локации довольно затруднительно, а в составе экскурсии комфортно и с ветерком!

  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
    Гид Хусейн прекрасно знает материал, отлично водит машину, очень заботился о нас (в процессе поездки двое оказались нездоровы, пришлось искать
    читать дальше

    аптеку). Машина в прекрасном состоянии. Выбор мест для завтрака и раннего ужина отличный. Однако, от озера Гижгит до аула Эльтюбю виды красивые, но не самые захватывающие из того, что есть в Кабардино-Балкарии. Если вы не собираетесь летать на параплане, то имейте ввиду, что ожидание летающих может составить почти два часа. За это время вы пообедаете и насладитесь видами долины с парапланеристами в небе. Однако, в октябре к Чегемским водопадам мы добрались незадолго до заката. Поэтому, если вы летаете - вперед, есть отличные шансы на незабываемый день. Если вы не летаете, то, полагаю, есть смысл рассмотреть другие экскурсии на Чегемские водопады.

    Гид Хусейн прекрасно знает материал, отлично водит машину, очень заботился о нас (в процессе поездки двоеГид Хусейн прекрасно знает материал, отлично водит машину, очень заботился о нас (в процессе поездки двоеГид Хусейн прекрасно знает материал, отлично водит машину, очень заботился о нас (в процессе поездки двоеГид Хусейн прекрасно знает материал, отлично водит машину, очень заботился о нас (в процессе поездки двое
  • Г
    Галина
    14 октября 2023
    Полёт на параплане над горами
    Я ездила с Германом как сторонний наблюдатель, бесплатно, а летал на параплане муж. Ему очень понравилось. А я вообще в
    читать дальше

    восторге, т. к. воочию увидела сильных, мужественных, влюблённых в небо людей. Наблюдать за полётами очень увлекательно. А Герман - настоящий профессионал. Он так рассказывал о полётах, что кажется, что и я теперь смогу просвещать на этот счёт)))

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На параплане»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Полет на параплане с инструктором
  2. Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
  3. Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
  4. Полёт на параплане над горами
  5. Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "На параплане" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите полёт на параплане в окрестностях Пятигорска за небольшую стоимость для себя или в подарок друзьям, вы увидите город с высоты птичьего полёта, сможете записать на видео или фото, а инструкторы-гиды проведут небольшую экскурсию. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам