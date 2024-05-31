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разу не пожалел) пал на параплан во главе с Германом. Герман действительно профи, который не просто проводит мероприятие, а сам кайфует от полетов, что дает полную уверенность, что все будет отлично. Подобрал нас Герман на своей машине. Приехали на место, где нам был организован подъем на вершину горы спецтранспортом («зверь» УАЗик). На всем пути Герман рассказывал, как и чего делать при взлете, после взлета, на посадке. После взлета ощущения конечно незабываемые. Мы парили, искали воздушные потоки, чтобы взлететь выше при этом успевали болтать, шутить и записывать видео на GoPro (запись доп плата). Пролетали почти 1,5ч и мягко, но эпично приземлились. Основную задачу на полет выполнили - оказаться выше всех парапланиристов)) Хочу поблагодарить Германа за профессионализм и крутое мероприятие. Однозначно рекомендую!