читать дальше уменьшить знает дорогу, каждый поворот и ямку, не говоря уже о самых эффектных видах по дороге. В машине тоже очень комфортно, аккуратно, чисто, ничем не пахнет, приятная негромкая музыка и плюс приятный тактичный собеседник. По дороге впечатлили остановки на перевале Гумбаши и на речке Улу-Муруджу. На гору взбирались на двухместных канатных дорогах, медленнее и с несколькими остановками, самые потрясающие впечатления на высоте 3000м. На каждой остановке кафе и сувениры, и возможность пообедать с видом на горы.

Ездили на Домбай с гидом Виктором, остались очень довольны экскурсией. Во-первых, очень понравился стиль вождения Виктора - быстрый и аккуратный, можно сказать элегантный, и ещё видно было, что он хорошо