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Путешествие в Домбай из Пятигорска

Индивидуальная экскурсия из Пятигорска: Восхождение на канатной дороге в Домбае
По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.
5
27 отзывов
Путешествие в Домбай из Пятигорска
Путешествие в Домбай из Пятигорска
Путешествие в Домбай из Пятигорска

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Виды с перевала Гумбаши Первой остановкой будет перевал Гумбаши, величественная горная вершина, на высоте 2144 метра над уровнем моря. С этого места открывается захватывающий вид на главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Вы будете поражены красотой природы и запечатлите незабываемые фотографии. Осмотр Сырных пещер и Шоанинского храма Продолжая наше путешествие, мы спустимся по извилистому серпантину в долину реки Мара и посетим пещеру "Сквозняк" или известную как Сырные пещеры. Внутри вы окунетесь в атмосферу таинственности и увидите уникальные природные образования. Затем мы отправимся к древнему христианскому Шоанинскому храму на горе Шоана. Вы сможете насладиться его архитектурой и колокольней, ощущая дух веков. Посещение Сентинского храма и реки Уллу-Муруджу Далее наш маршрут приведет нас к древнему христианскому Сентинскому храму, где вы сможете ощутить атмосферу духовности и истории. После этого мы сделаем остановку у реки Уллу-Муруджу, одной из самых чистых рек в Европе. Вы сможете насладиться ее кристально чистой водой и окружающей природой. Восхождение на канатной дороге в Домбае Приближаясь к концу нашего путешествия, мы достигнем Домбая, где поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 метров над уровнем моря. Открываются потрясающие горные пейзажи, которые захватят ваше воображение и оставят незабываемые впечатления. Важная информация:
  • По вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами.
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно). Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).

Ежедневно с 7.00 до 9.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Река Уллу-Муруджу
  • Канатная дорога в Домбае
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Канатная дорога (по желанию)
  • Обед в кафе с национальной кухней (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 9.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Ездили на Домбай с гидом Виктором, остались очень довольны экскурсией. Во-первых, очень понравился стиль вождения Виктора - быстрый и аккуратный, можно сказать элегантный, и ещё видно было, что он хорошо
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знает дорогу, каждый поворот и ямку, не говоря уже о самых эффектных видах по дороге. В машине тоже очень комфортно, аккуратно, чисто, ничем не пахнет, приятная негромкая музыка и плюс приятный тактичный собеседник. По дороге впечатлили остановки на перевале Гумбаши и на речке Улу-Муруджу. На гору взбирались на двухместных канатных дорогах, медленнее и с несколькими остановками, самые потрясающие впечатления на высоте 3000м. На каждой остановке кафе и сувениры, и возможность пообедать с видом на горы.

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О
Потрясающее зрелище Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, знаковое место-гора Кольцо (загадали желания), горные перевалы и серпантины, по дороге к Византийским храмам. Посещение зоопарка в заповеднике, и, конечно, шашлык из
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барашка с безумно вкусными лепёшками. Наш гид Виктор постоянно что-то рассказывал, отвечал на вопросы, останавливались по пути для красивых фото. Море впечатлений, много узнали нового и интересного из жизни Северного Кавказа, договорились на след. год на Эльбрус

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Н
Экскурсия на Домбай с Виктором прошла замечательно! Виктор рассказал много интересного, делал остановки в прекрасных видовых местах! Правда погода подвела, в горах было облачно, но здесь сложно предугадать. Зато ресторан
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на высоте с форелевым озером впечатлил (по рекомендации Виктора), сама поймала рыбку и мне её приготовили! Виктор, очень тактичный и пунктуальный экскурсовод, комфортный автомобиль! 12 часов экскурсии прошли на одном дыхании. Рекомендую всем!!!

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Н
Красивейший Домбай, полный восторг! Это не передать ни словами, ни на фото, ни на видео, это просто надо видеть! Экскурсией мы остались очень довольны. Виктор - замечательный водитель и чистая
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машина). С ним не страшно в любую непогоду и на любой высоте. Курирует во время поездки. Где эффектно сфотографироваться, где вкуснее покушать, ни разу нас не поторопил, хотя продолжительность поездки была 12 часов. С Виктором нам было очень комфортно и интересно! Спасибо!

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К
Виктор отличный гид, по дороге на Домбай мы посетили множество интересных локаций. Достаточно много фактов узнали, при этом ненавязчиво и очень познавательно. Комфортный автомобиль и аккуратное вождение тоже большой плюс к выбору Виктора в качестве гида. Очень рекомендуем! Большое спасибо!
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Э
Ездили на индивидуальную экскурсию в Домбай с гидом Виктором.
Все понравилось, чёткая организация, Виктор очень дисциплинированный, эрудированный, вежливый.
Программа довольно насыщенная, увидели много живописных мест. Домбай прекрасен, Всем рекомендуем его посетить!
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