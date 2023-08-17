Путешествие в Домбай

Индивидуальная экскурсия из Пятигорска: Восхождение на канатной дороге в Домбае

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По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.
Путешествие в Домбай
Путешествие в Домбай
Путешествие в Домбай
Путешествие в Домбай
Путешествие в Домбай
Путешествие в Домбай
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Река Уллу-Муруджу
  • Канатная дорога в Домбае
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Виды с перевала Гумбаши.
  • Первой остановкой будет перевал Гумбаши, величественная горная вершина, на высоте 2144 метра над уровнем моря. С этого места открывается захватывающий вид на главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Вы будете поражены красотой природы и запечатлите незабываемые фотографии.
  • Осмотр Сырных пещер и Шоанинского храма.
  • Продолжая наше путешествие, мы спустимся по извилистому серпантину в долину реки Мара и посетим пещеру "Сквозняк" или известную как Сырные пещеры. Внутри вы окунетесь в атмосферу таинственности и увидите уникальные природные образования. Затем мы отправимся к древнему христианскому Шоанинскому храму на горе Шоана. Вы сможете насладиться его архитектурой и колокольней, ощущая дух веков.
  • Посещение Сентинского храма и реки Уллу-Муруджу.
  • Далее наш маршрут приведет нас к древнему христианскому Сентинскому храму, где вы сможете ощутить атмосферу духовности и истории. После этого мы сделаем остановку у реки Уллу-Муруджу, одной из самых чистых рек в Европе. Вы сможете насладиться ее кристально чистой водой и окружающей природой.
  • Восхождение на канатной дороге в Домбае.
  • Приближаясь к концу нашего путешествия, мы достигнем Домбая, где поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 метров над уровнем моря. Открываются потрясающие горные пейзажи, которые захватят ваше воображение и оставят незабываемые впечатления.

Важная информация:

  • По вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами.
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).

Ежедневно с 7.00 до 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Канатная дорога 1600 руб
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 9.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • По вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами.
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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