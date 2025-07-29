По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Виды с перевала Гумбаши Первой остановкой будет перевал Гумбаши, величественная горная вершина, на высоте 2144 метра над уровнем моря. С этого места открывается захватывающий вид на главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Вы будете поражены красотой природы и запечатлите незабываемые фотографии. Осмотр Сырных пещер и Шоанинского храма Продолжая наше путешествие, мы спустимся по извилистому серпантину в долину реки Мара и посетим пещеру "Сквозняк" или известную как Сырные пещеры. Внутри вы окунетесь в атмосферу таинственности и увидите уникальные природные образования. Затем мы отправимся к древнему христианскому Шоанинскому храму на горе Шоана. Вы сможете насладиться его архитектурой и колокольней, ощущая дух веков. Посещение Сентинского храма и реки Уллу-Муруджу Далее наш маршрут приведет нас к древнему христианскому Сентинскому храму, где вы сможете ощутить атмосферу духовности и истории. После этого мы сделаем остановку у реки Уллу-Муруджу, одной из самых чистых рек в Европе. Вы сможете насладиться ее кристально чистой водой и окружающей природой. Восхождение на канатной дороге в Домбае Приближаясь к концу нашего путешествия, мы достигнем Домбая, где поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 метров над уровнем моря. Открываются потрясающие горные пейзажи, которые захватят ваше воображение и оставят незабываемые впечатления. Важная информация:
- По вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами.
- Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно). Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно с 7.00 до 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Сентинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Канатная дорога в Домбае
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Канатная дорога (по желанию)
- Обед в кафе с национальной кухней (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 9.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ездили на Домбай с гидом Виктором, остались очень довольны экскурсией. Во-первых, очень понравился стиль вождения Виктора - быстрый и аккуратный, можно сказать элегантный, и ещё видно было, что он хорошо
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О
Потрясающее зрелище Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, знаковое место-гора Кольцо (загадали желания), горные перевалы и серпантины, по дороге к Византийским храмам. Посещение зоопарка в заповеднике, и, конечно, шашлык из
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Н
Экскурсия на Домбай с Виктором прошла замечательно! Виктор рассказал много интересного, делал остановки в прекрасных видовых местах! Правда погода подвела, в горах было облачно, но здесь сложно предугадать. Зато ресторан
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Н
Красивейший Домбай, полный восторг! Это не передать ни словами, ни на фото, ни на видео, это просто надо видеть! Экскурсией мы остались очень довольны. Виктор - замечательный водитель и чистая
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К
Виктор отличный гид, по дороге на Домбай мы посетили множество интересных локаций. Достаточно много фактов узнали, при этом ненавязчиво и очень познавательно. Комфортный автомобиль и аккуратное вождение тоже большой плюс к выбору Виктора в качестве гида. Очень рекомендуем! Большое спасибо!
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Э
Ездили на индивидуальную экскурсию в Домбай с гидом Виктором.
Все понравилось, чёткая организация, Виктор очень дисциплинированный, эрудированный, вежливый.
Программа довольно насыщенная, увидели много живописных мест. Домбай прекрасен, Всем рекомендуем его посетить!
Все понравилось, чёткая организация, Виктор очень дисциплинированный, эрудированный, вежливый.
Программа довольно насыщенная, увидели много живописных мест. Домбай прекрасен, Всем рекомендуем его посетить!
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