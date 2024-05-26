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красивые локации, рассказал интересные факты о местный достопримечательностях. По дороге на Домбай живописные пейзажи, восхитительный вид на Эльбрус, весь кавказский хребет как на ладони, древние храмы, парящие над землёй высоко в горах, горные реки и многое другое. Нам повезло с погодой, и на обратном пути мы любовались закатом над кавказским хребтом- завораживающее зрелище. Обязательно нужно посетить пасеку Аслана,попробовать настоящий горный мёд и познакомиться с его пушистыми питомцами. Мне очень понравилась экскурсия, отдельное спасибо гиду Олегу. Очень позитивный человек, опытный водитель, отличный рассказчик