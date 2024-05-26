1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 9.00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
По дороге чудес - в Домбай
Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард26 мая 2024Ездили на индивидуальную экскурсию в Домбай с гидом Виктором. Все понравилось, чёткая организация, Виктор очень дисциплинированный, эрудированный, вежливый. Программа довольно насыщенная, увидели много живописных мест. Домбай прекрасен, Всем рекомендуем его посетить!
- ЮЮлия7 января 2024Домбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставит равнодушным. Олег показал самые
- ННаталья3 ноября 2023Все отлично! Прекрасная запоминающаяся поездка!
- ССергей22 сентября 2023Хочется сказать большое спасибо нашему сопровождающему Александру! Маршрут, выбранный Александром, был хоть и длинный, но после посещения эксклюзивного места, стал
- ООлег18 августа 2023Спасибо Сергею за отличную поездку! Все очень понравилось, и дорога и истории! Рекомендую!
- ММихаил2 августа 2023Настроение - «В горы»: ДомбайЯ бы мог написать про виды гор, которые мы увидели, но лучше все посмотреть своими глазами:) Однако, хочу отметить несколько
- ВВладимир16 июля 2023Настроение - «В горы»: ДомбайОгромное спасибо Андрею за интересное и увлекательное путешествие, которое, благодаря ему, прошло на одном дыхании! Андрей один из немногих гидов,
- ААлександр6 февраля 2023Поездка прошла прекрасно! Посетили все значимые места, гид Сергей очень общительный доброжелательный, много рассказывал и в дороге, и там где останавливались! Все очень понравилось!
- ВВера8 ноября 2022Ездили с гидом Михаилом. Всё понравилось, погода отличная, экскурсовод отличный, хорошо знает историю и хорошая подача! Благодарим за доставленное удовольствие!
- ВВиктория3 октября 2022Георгий- невероятный человек, и организатор тура! Благодарим за такую замечательную поездку, было очень душевно и интересно, нам с супругом не
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Сентинский храм»
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