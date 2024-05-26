Сентинский храм – экскурсии в Пятигорске

Найдено 6 экскурсий в категории «Сентинский храм» в Пятигорске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Домбай
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Домбай
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 9.00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 500 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500 за всё до 4 чел.
По дороге чудес - в Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
По дороге чудес - в Домбай
Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард
    26 мая 2024
    Путешествие в Домбай
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Домбай с гидом Виктором. Все понравилось, чёткая организация, Виктор очень дисциплинированный, эрудированный, вежливый. Программа довольно насыщенная, увидели много живописных мест. Домбай прекрасен, Всем рекомендуем его посетить!
  • Ю
    Юлия
    7 января 2024
    Из Пятигорска - в великолепный Домбай
    Домбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставит равнодушным. Олег показал самые
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    красивые локации, рассказал интересные факты о местный достопримечательностях. По дороге на Домбай живописные пейзажи, восхитительный вид на Эльбрус, весь кавказский хребет как на ладони, древние храмы, парящие над землёй высоко в горах, горные реки и многое другое. Нам повезло с погодой, и на обратном пути мы любовались закатом над кавказским хребтом- завораживающее зрелище. Обязательно нужно посетить пасеку Аслана,попробовать настоящий горный мёд и познакомиться с его пушистыми питомцами. Мне очень понравилась экскурсия, отдельное спасибо гиду Олегу. Очень позитивный человек, опытный водитель, отличный рассказчик

    Домбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставитДомбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставитДомбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставитДомбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставитДомбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставитДомбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставитДомбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставитДомбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставитДомбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставитДомбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставит
  • Н
    Наталья
    3 ноября 2023
    Из Пятигорска - в великолепный Домбай
    Все отлично! Прекрасная запоминающаяся поездка!
  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Хочется сказать большое спасибо нашему сопровождающему Александру! Маршрут, выбранный Александром, был хоть и длинный, но после посещения эксклюзивного места, стал
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    намного интересней и увлекательней! Запланированные места успели посетить практически все! Домбай, туманное озеро, тибердинский заповедник! После, по его совету посетили место, где прекрасно поужинали! Все в общем понравилось! Александр красавчег! Рекомендую!

  • О
    Олег
    18 августа 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Спасибо Сергею за отличную поездку! Все очень понравилось, и дорога и истории! Рекомендую!
  • М
    Михаил
    2 августа 2023
    Настроение - «В горы»: Домбай
    Я бы мог написать про виды гор, которые мы увидели, но лучше все посмотреть своими глазами:) Однако, хочу отметить несколько
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    ключевых деталей, которые поразили меня - пунктуальность, честность и правильность Андрея и внимание к своей экскурсионной группе (не каждый гид поднимается с вами на вершину горы, чтобы убедиться, что вы точно все посмотрели). И самое главное - его любовь к родному краю и знание его истории:) Однозначно рекомендую данный тур, а сам уже жду отпуска, чтобы вернуться вновь

  • В
    Владимир
    16 июля 2023
    Настроение - «В горы»: Домбай
    Огромное спасибо Андрею за интересное и увлекательное путешествие, которое, благодаря ему, прошло на одном дыхании! Андрей один из немногих гидов,
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    который пройдет полный маршрут вместе с вами, покажет самые живописные места и расскажет их историю. Мы в полном восторге от путешествия! Обязательно вернемся в следующем году покорять новые вершины вместе с лучшим гидом!

  • А
    Александр
    6 февраля 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Поездка прошла прекрасно! Посетили все значимые места, гид Сергей очень общительный доброжелательный, много рассказывал и в дороге, и там где останавливались! Все очень понравилось!
  • В
    Вера
    8 ноября 2022
    Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
    Ездили с гидом Михаилом. Всё понравилось, погода отличная, экскурсовод отличный, хорошо знает историю и хорошая подача! Благодарим за доставленное удовольствие!
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    Экскурсия позволила узнать и увидеть много интересного, чтобы получить наилучшие впечатления от природы и истории Карачаево-Черкесии и полюбить ее! Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем всем!

  • В
    Виктория
    3 октября 2022
    Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
    Георгий- невероятный человек, и организатор тура! Благодарим за такую замечательную поездку, было очень душевно и интересно, нам с супругом не
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    просто понравились горы, мы в них влюбились! С Георгием мы впервые попробовали вкуснейшие хычины, остановившись на горном плато, вкусили горную форель с осетинскими пирогами, увидели древнейший Шоанинский храм, прогулялись к пещере… очень хочется поехать в такое же горное путешествие с Георгием!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Сентинский храм»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Сентинский храм" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 16 000 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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