Лучшее время для посещения ущелья Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает всеми красками. В это время можно насладиться теплыми днями и прохладными вечерами. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, поездка возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сказский ледник
Святилище Реком
Цейское ущелье
Описание экскурсии
Путь в заповедник
Дорога из Кисловодска займёт 4 часа — за это время я подготовлю вас к предстоящим красотам: расскажу, как образовалось ущелье и что ещё интересного можно увидеть в окрестностях. Перед вами в окно автомобиля промелькнут Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Также сделаем несколько остановок на завтрак и осмотр придорожных достопримечательностей. Путь предстоит нескучный и очень живописный.
Наверх к леднику
По прибытии на место мы отправимся на канатную дорогу. Полчаса в «подвешенном состоянии» — и вы на самой верхушке, наедине с грандиозным Сказским ледником! Галлоны горного свежего воздуха и потрясающие виды с высоты на окрестности — этот подъём в каждый сезон по-своему незабываем. А чтобы он был таким в полном смысле слова, я помогу вас сделать фотокарточки на память. Насладившись высотой и просторами, мы спустимся вниз и направимся на сытный обед осетинскими пирогами, который после кислородного завтрака придётся как нельзя кстати.
Священное место осетин
Святилище Реком — это не просто бревенчатая хижина, сложенная без гвоздей, это важная святыня для мужской половины жителей Осетии. Я отведу вас к святилищу и расскажу, почему оно разделено на мужскую и женскую части, но женщинам туда вход запрещён. Вы сможете ощутить здесь сильную энергетику, поскольку место намоленное, и насладиться видом на гору Монах, очертания которой напоминают силуэт мужчины в капюшоне — впечатляющее зрелище.
Цей
Остаток времени вы проведёте за изучением окрестностей Цейского ущелья. Здесь и быстрые речки, и густые леса, и, конечно, высокие вершины, уходящие в облака. Будем любоваться творчеством природы и по ходу следования останавливаться у любопытных достопримечательностей, таких как: граффити Сталина на камне, Георгия Победоносца, высеченного из скалы, и других.
Организационные детали
В поездку отправимся на комфортабельном седане Volkswagen Passat или Toyota Camry
Пожалуйста, возьмите паспорт, так как на маршруте следования будет 2 федеральных поста и возможна остановка для проверки документов
Дополнительно оплачивается обед в кафе — около 500 руб. /чел.
В поездку могут отправится путешественники от 18 лет
Я смогу забрать вас из Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1560 туристов
Я коренной житель Кисловодска, знаю историю родного города, края и Кавказа в целом. Люблю путешествовать с семьёй и понимаю, чего хотят путешественники. Разбираюсь в национальных особенностях, знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий и впечатлений мои экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Были на экскурсии 28 июня. Маршрут очень интересный. Идеально для знакомства с природой Северной Осетии. Путешествие рекомендуем ☺️
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А
Анна
Потрясающие природные пейзажи, вкусная еда.
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Александр
Мы провели отличный день и остались очень довольны этой экскурсией! Несмотря на не самую лучшую погоду, нам удалось полюбоваться красотами Цейского ущелья, сделать удачные фотографии, подышать горным воздухом и поесть читать дальшеуменьшить
вкусные пироги. Гид Максим внимательно относился к нашим пожеланиям, мы гуляли везде столько, сколько хотели, делали остановки по запросу (или наоборот пропускали их). Также было здорово просто поболтать и обсудить общие интересы. Единственное пожелание - так как дорога долгая, было бы хорошо добавить побольше каких-нибудь историй, информации в пути.
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