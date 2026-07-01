Представьте: вы не спеша идёте по тропе, вокруг реликтовые гиганты, под ногами ковёр из хвои, а воздух такой чистый и густой, что его хочется пить. Поднимаетесь на вершину Машука и как на ладони видите перед собой Пятигорск и горы-лакколиты.
А главное, ради чего стоит проделать этот путь, — седые Эльбрус и Кавказ, чьи очертания проступают вдали в ясную погоду.
А главное, ради чего стоит проделать этот путь, — седые Эльбрус и Кавказ, чьи очертания проступают вдали в ясную погоду.
Описание экскурсии
Машук — гора невысокая и дружелюбная. Это будет бодрящая прогулка, а не штурм Эвереста или подвиг на грани сил.
Мы пройдём по реликтовому лесу, где пахнет хвоей и воздух хрустально чист. Поднимемся на высоту птичьего полёта, и Пятигорск расстелется под ногами, как живая карта.
Но главное, ради чего стоит покорить Машук, — это соседние вершины. Прямо перед вами как на ладони будут горы-лакколиты: Бештау, Железная, Развалка. А в ясную погоду на горизонте откроются величественный Эльбрус и весь Кавказский хребет, укрытый белыми шапками.
Организационные детали
Маршрут лёгкий, не требует подготовки и экипировки. Пройдём пешком 2,5 км с набором высоты 350 м.
в понедельник и среду в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный лицензированный гид-экскурсовод, историк, оратор и фотограф с опытом работы в сфере туристических услуг более 18 лет. Начинал профессиональную деятельность как гид-экскурсовод и историк за границей — в Турции, Индии,
Входит в следующие категории Пятигорска
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