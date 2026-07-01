Представьте: вы не спеша идёте по тропе, вокруг реликтовые гиганты, под ногами ковёр из хвои, а воздух такой чистый и густой, что его хочется пить. Поднимаетесь на вершину Машука и как на ладони видите перед собой Пятигорск и горы-лакколиты. А главное, ради чего стоит проделать этот путь, — седые Эльбрус и Кавказ, чьи очертания проступают вдали в ясную погоду.

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Описание экскурсии

Машук — гора невысокая и дружелюбная. Это будет бодрящая прогулка, а не штурм Эвереста или подвиг на грани сил.

Мы пройдём по реликтовому лесу, где пахнет хвоей и воздух хрустально чист. Поднимемся на высоту птичьего полёта, и Пятигорск расстелется под ногами, как живая карта.

Но главное, ради чего стоит покорить Машук, — это соседние вершины. Прямо перед вами как на ладони будут горы-лакколиты: Бештау, Железная, Развалка. А в ясную погоду на горизонте откроются величественный Эльбрус и весь Кавказский хребет, укрытый белыми шапками.

Организационные детали

Маршрут лёгкий, не требует подготовки и экипировки. Пройдём пешком 2,5 км с набором высоты 350 м.