Пятигорск шаг за шагом

Познакомиться с историческим и культурным наследием города на обзорной прогулке
Вас ждут зелёные аллеи «Цветника», ароматный кофе в легендарной кофейне Гукасова, тихие гроты и изящные галереи, в которых оживает эпоха Лермонтова.

Вы увидите знаковую скульптуру орла, прикоснётесь к истории региона в музее под открытым небом и проведёте время в атмосферных беседках и парках. И конечно, раскроете для себя характер Пятигорска.
Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь по живописному парку «Цветник»
  • Попробуете знаменитый кофе в кофейне Гукасова и насладитесь необычной архитектурой дома Уптона
  • Побываете у грота Дианы и полюбуетесь красотами Лермонтовской галереи
  • Увидите символ города — скульптуру орла возле Китайской беседки
  • Затем вас ждёт погружение в историю региона в Музее древностей под открытым небом
  • Далее вы насладитесь атмосферой Академической галереи и послушаете музыку ветра в беседке Эола
  • А завершится путешествие прогулкой по парку генерала Эммануэля

И конечно, мы подробно поговорим о каждой достопримечательности и обсудим историю, культуру и природу региона.

Организационные детали

  • Вход в музей древностей — 50 ₽ за чел., есть льготы (музей может быть закрыт в зависимости от температуры)
  • Если захотите попробовать кофе — заказ оплачивается вами дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в парк «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 391 туриста
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

Входит в следующие категории Пятигорска

